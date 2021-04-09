特斯拉Model Y单月销量首次破万，较上月增长119%

站长之家(ChinaZ.com) 4月9日消息:据乘联会今天公布的2021年3月份中国市场汽车销量，特斯拉共售出35478辆。数据显示，特斯拉Model3销量达到25327辆，较上月增长85%。而上市不久的Model Y单月销量首次破万，达到10151辆，较上月增长119%。

另外，今天据4月9日，特斯拉美国官网显示，再次上调Model3和Model Y多款车型的价格。其中，特斯拉Model3标准续航升级版和长续航版起售价均上调500美元，现分别为3.849万美元和4.749万美元。Model3Performance高性能版涨价1000美元，现起售价为5.699万美元，交付周期8-12周。Model Y长续航版上调500美元，现起售价为5.049万美元，交付周期6-10周。

3月11日，特斯拉美国官网将标准续航Plus版Model3的价格上调500美元，至37490美元。长续航全驱版Model3的价格下调500美元，至46490美元。Model S Plaid+的价格提升10000美元，至149990美元。

不久之后，3月24日，特斯拉对外事务副总裁陶琳宣布:在中国大陆销售的Model Y全系价格上调8000元人民币。调整后的售价34.79-37.79万元，Model3价格未有变化。