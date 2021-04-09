罗永浩回应造车：暂时还没有打算

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罗永浩回应造车：暂时还没有打算

2021-04-09 17:09 · 稿源：站长之家

近日，“造车”已经成为了一大热词，阿里、滴滴、百度、小米、华为、苹果、腾讯等互联网公司纷纷入局。当然，也有有网友希望在上述名单中看到锤子科技的身影。

对此，锤子科技CEO罗永浩表示，暂时还没有。早在3月底，罗永浩就曾回应过网友类似问题，当时，罗永浩表示:“放心，还没有这个打算”。

罗永浩，锤子手机

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