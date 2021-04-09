罗永浩回应造车：暂时还没有打算

从宣布进军汽车产业到西安绿色基地正式投产，宝能系旗下宝能汽车以实际行动践行了“不拿造车开玩笑”的理念。再加上“百城千店”计划即将完成，宝能汽车“整车+零部件+出行”全产业链布局也愈发清晰。作为造车新势力，宝能汽车强大的“智造”能力，让民族汽车工业如虎添翼，同时这也引起了三大主流媒体人民日报、新华社、央视的注目。宝能系旗下宝能汽车构建全产业链自主研发体系，博采众长造好车宝能汽车深知掌握核心技术的重要性