罗永浩回应造车：暂时还没有打算

近日，“造车”已经成为了一大热词，阿里、滴滴、百度、小米、华为、苹果、腾讯等互联网公司纷纷入局。当然，也有有网友希望在上述名单中看到锤子科技的身影。
对此，锤子科技CEO罗永浩表示，暂时还没有。早在3月底，罗永浩就曾回应过网友类似问题，当时，罗永浩表示:“放心，还没有这个打算”。
近日，“造车”已经成为了一大热词，阿里、滴滴、百度、小米、华为、苹果、腾讯等互联网公司纷纷入局。当然，也有有网友希望在上述名单中看到锤子科技的身影。
对此，锤子科技CEO罗永浩表示，暂时还没有。早在3月底，罗永浩就曾回应过网友类似问题，当时，罗永浩表示:“放心，还没有这个打算”。
今日早间，路透社报道称小米将于长城汽车合作制造电动汽车，随后上午长城汽车和小米股价均大幅上涨。上午长城汽车方面对于合作的消息也作出回应。
今日，路透社旗下IFR报道称，中国电动汽车品牌蔚来汽车、理想汽车以及小鹏汽车计划回港上市，目前雇佣投行筹备上市事宜。
据Wedbush分析师Dan Ives表示，大众是最有可能成为苹果的电动汽车战略合作伙伴公司。后者目前正在为进入电动汽车市场做准备，并可能在今年夏天为苹果汽车选择战略合作伙伴。
特斯拉Model3在2021年2月成为欧洲最畅销的电动汽车，注册量为5506辆，再次打破了对欧洲市场需求的疑虑。
吉利汽车今天发布公告，称公司及吉利控股同意成立合资公司，以透过合资公司在中国成立的一家间接全资拥有的外商独资企业在中国从事研发、采购及销售包括极氪品牌智能纯电动汽车在内的电动出行相关产品，以及提供相关服务。
据路透社报道，中国吉利计划推出新的高端电动汽车品牌「ZEEKR」，以与特斯拉（Tesla）展开竞争。
小米集团公告称，公司董事会正式批准智能电动汽车业务立项。公司拟成立一家全资子公司，负责智能电动汽车业务。首期投资为100亿元，预计未来10年投资额100亿美元。公司首席执行官雷军将兼任智能电动汽车业务的首席执行官。
据中证网报道，针对「吉利将推高端电动汽车品牌Zeekr 挑战特斯拉」的消息，吉利控股相关负责人回复称，将适时公布。
外媒报道称，富士康正计划将其位于美国威斯康星州的工厂改建为电动汽车工厂，该工厂自 2017 年开始运营以来，因工厂利用率不足而造成损失。
连续两天的小米春季发布会刚刚落下了帷幕，发布会尾声，雷军正式宣布:小米进军智能电动车行业，目标用高品质的智能电动车，让全球用户享受无所不在的智能生活。
富士康计划在2021年推出EV用固态电池样品，并在2024年将这种电池投入商业使用。在电动车方面，富士康与裕隆汽车旗下的华创汽车信息技术中心合资成立了富士创汽车技术公司，负责运营电动车的开放式硬件/软件集成开发平台 MIH。
据Canalys的最新报告显示，2020年全球电动汽车（EV）销量同比增长39%至310万辆。相比之下，2020年整体乘用车市场销量却下降14%。Canalys预测，2028年，电动汽车的销量将增加到3000万辆;到2030年，电动汽车将占全球乘用车总销量的近一半。
从宣布进军汽车产业到西安绿色基地正式投产，宝能系旗下宝能汽车以实际行动践行了“不拿造车开玩笑”的理念。再加上“百城千店”计划即将完成，宝能汽车“整车+零部件+出行”全产业链布局也愈发清晰。作为造车新势力，宝能汽车强大的“智造”能力，让民族汽车工业如虎添翼，同时这也引起了三大主流媒体人民日报、新华社、央视的注目。宝能系旗下宝能汽车构建全产业链自主研发体系，博采众长造好车宝能汽车深知掌握核心技术的重要性
30日，小米集团在港交所公告称:小米公司董事会正式批准智能电动汽车业务立项，公告称集团拟成立一家全资子公司，负责智能电动汽车业务。首期投资为100亿元人民币，预计未来10年投资额100亿美元。小米集团首席执行官雷军先生将兼任智能电动汽车业务的首席执行官。
汽车媒体Experian发布的一份最新数据显示，2020年特斯拉在美国电动汽车市场拿下了79%的份，在美国注册的 10 辆电动汽车中，有将近 8 辆是特斯拉。
4月5日，苹果CEO蒂姆·库克在播客“Sway”上暗示该公司正在从事无人驾驶汽车开发工作。库克称，在他看来，自动化是一项核心科技，汽车就是一台机器人，无人驾驶汽车也是如此。
从接近雷军的投资方和车企高管等知情人士处获悉，小米集团正在快速推进造车事项，最快有望在1-2个月内立项，初步讨论的品牌定位与小鹏汽车类似，主打强科技属性的中高端市场。该计划的直接负责人为小米老将王川。
小米昨晚在港交所发布公告，宣布公司将回购1930.8万股，耗资4.99亿港元。此前在3月12日，小米集团发布公告，在禁止买卖期结束之后（即3月24日），小米宣布将不定期地开始在公开市场回购股份，回购上限为100亿港元(约合人民币83.7亿元)。
对于“小米和长城汽车合作造车”的传闻，小米集团总办副主任徐洁云回应称：完全扯淡的假新闻。
今日，有消息称，小米正和长城汽车谈判使用其工厂生产电动汽车。受此消息影响，小米盘中一度涨超6%，截至目前，小米集团股票涨至4.81%，报25.05港元，总市值6313亿港元。
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