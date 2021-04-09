消息称滴滴出行拟赴美IPO，计划本月秘密提交上市文件

据上交所消息，北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“煜邦电力”)目前已于科创板IPO过会。公司持续的研发创新能力和专业的管理团队，是其能够顺利过会的重要因素之一，强劲的技术研发实力为煜邦电力项目的成功实施提供了可靠保障。 煜邦电力主要从事智能电表、用电信息采集终端等智能电力产品的研发、生产和销售，并提供智能巡检服务和信息技术服务。提供的产品包括智能电表、用电信息采集终端、故障指示器等智能电力产品以及?