消息称滴滴出行拟赴美IPO，计划本月秘密提交上市文件

市场消息称，滴滴出行选择高盛、摩根士丹利负责其赴美IPO，计划本月秘密提交上市文件。
知情人士表示，在亚洲技术投资巨头软银，阿里巴巴和腾讯的支持下，滴滴希望最早在7月上市。
滴滴希望通过首次IPO估值至少达到1000亿美元。按照该估值，滴滴如果出售其10%的股份，则可能筹集约100亿美元资金。
这是自2014年阿里巴巴250亿美元IPO以来最大的中国IPO。目前三方均拒绝置评。
市场消息称，滴滴出行选择高盛、摩根士丹利负责其赴美IPO，计划本月秘密提交上市文件。
知情人士表示，在亚洲技术投资巨头软银，阿里巴巴和腾讯的支持下，滴滴希望最早在7月上市。
滴滴希望通过首次IPO估值至少达到1000亿美元。按照该估值，滴滴如果出售其10%的股份，则可能筹集约100亿美元资金。
这是自2014年阿里巴巴250亿美元IPO以来最大的中国IPO。目前三方均拒绝置评。
昨日，《晚点LatePost》报道称滴滴开始启动造车项目，负责人是滴滴副总裁、小桔车服总经理杨峻。报道中还援引知情人士消息称，曾任蔚来汽车用户发展副总裁的朱江可能会加入滴滴。朱江有多年车企经验，先后在华晨宝马、雷克萨斯、蔚来、福特中国等公司工作。
据《晚点 LatePost》报道，近期滴滴对国际化事业部进行了调整。滴滴将开拓欧洲、中东、非洲等新市场，并新任命了这些市场的负责人，西欧负责人为王思蒙，中东和非洲为马林。
近日，广东广州的吴先生称，自己近半年没有使用打车软件，但网约车账号产生福建泉州异地订单要求付费，订单显示金额约223元。
今日，滴滴出行宣布恢复进出北京市的滴滴网约车、花小猪打车、出租车、顺风车跨城出行服务。同时，青菜拼车、远程特惠及顺风车拼座的服务已经全面恢复，购买了青菜拼车畅拼卡受到停服影响的用户，已顺延有效期并额外提供7天权益。
滴滴出行宣布在南非第二大城市开普敦开始司机招募，并将于近期开始在当地运营。此前，滴滴已于3月1日开始在南非主要港口之一伊丽莎白港试运营，正式进入非洲市场。不到1个月的运营，已经吸引了超过2000名司机注册，为当地2万多用户提供服务。
目前，滴滴D1已经在长沙、宁波、厦门都已开始运营，招募D1专属司机，其中长沙在运营车辆已超过500台，用户已经可以在滴滴出行App上叫到D1定制车。下一步滴滴定制车D1还即将登陆广州、深圳等一线城市。
去年11月，滴滴正式发布了和比亚迪联合打造的全球首款定制网约车D1，这是首款基于网约车场景深度定制而来的汽车，针对网约车做出了诸多专属优化。根据相关媒体报道，比亚迪D1近日已正式上市，NEDC续航里程可达418km，补贴后售价15.18万元，但仅针对滴滴注册的网约车营运驾驶员开放销售。
今日，交通运输部印发了2021年便利老年人打车出行等5件更贴近民生实事工作方案的通知。其中，在便利老年人打车出行工作方案中，交通运输部要求推广巡游出租汽车电召服务，实现95128约车服务电话号码
今日滴滴发文称，为持续向出租车司机和乘客提供更好的服务，滴滴一直以来和交通主管部门、出租车行业伙伴积极沟通，在主管部门的指导下持续推动出租车和网约车的融合发展。
昨日发改委等二十八部门联合印发《加快培育新型消费实施方案》，为全面促进消费、培育完整内需体系、形成强大国内市场和构建新发展格局提供重要支撑。
交通运输部新闻发言人孙文剑今天在新闻发布会上称，网约车安全问题受到社会广泛关注。近期，网约车合规查询小程序上线，乘客们可以通过小程序即刻查询车辆和驾驶员是否取得网约车运输证和网约车驾驶员证。
交通运输部于今日发布2月份全国网约车监管信息交互平台数据。在2月份新增 4 家已累计 180 天未传输数据的网约车平台公司。
在昨日晚间的小米2021「生生不息」春季新品发布会上，除了澎湃C1芯片、小米MIX FOLD、小米笔记本Pro15等激动人心的产品之外，雷军更是宣布了一个重磅消息，小米将正式进军智能电动汽车市场。按照计划，雷军将亲自带队负责该项目，未来10年将投入100亿美元，初期投入100亿元人民币。
昨日晚间，美图发布了2020年财报，财报显示，2020年美图营收11.94亿元，同比增长22.1%。归属于公司股东的持续经营利润为人民币6089万元，而2019年亏损人民币1.91亿元。
据外媒报道称，共享单车公司哈啰出行已秘密提交了美国首次公开募股（IPO）申请。
据上交所消息，北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“煜邦电力”)目前已于科创板IPO过会。公司持续的研发创新能力和专业的管理团队，是其能够顺利过会的重要因素之一，强劲的技术研发实力为煜邦电力项目的成功实施提供了可靠保障。 煜邦电力主要从事智能电表、用电信息采集终端等智能电力产品的研发、生产和销售，并提供智能巡检服务和信息技术服务。提供的产品包括智能电表、用电信息采集终端、故障指示器等智能电力产品以及?
中国互联网金融协会公示了移动金融客户端应用软件拟备案名单，其中包括全付通、网商银行、天府通、滴滴支付SDK、银联商务、快钱刷、钱袋宝支付sdk等73款移动金融App。
3月18日,即将赴港二次上市的哔哩哔哩正式开始招股,并预计将在2021年3月29日挂牌上市,股份代号为9626。18日至23日的招股期间,哔哩哔哩将发行2500万股,包括香港公开发售的750,000股及国际发售的24,250,000股,分别占全球发售股份总数的3%及97%。招股价上限为988港元,以上限价计算,哔哩哔哩集资额最多247亿港元。联席保荐人包括摩根士丹利、摩根大通和瑞银等顶尖投资机构。富途作为上书承销商之一,将与上述顶尖投行一齐助力哔哩哔哩IPO
据知情人士透露，生鲜电商初创公司北京每日优鲜电子商务有限公司考虑在美国首次公开募股，可能募集至少5亿美元。
快递行业的战争从未休止。近日，据媒体报道，印尼快递公司J&T极兔速递计划在美国进行规模超过10亿美元的IPO。
提上一个刷屏时尚圈的“大黄袋”，逛到餐厅里尝一颗网红肉丸和一支售价1元的甜筒，再到高大货架区拍一组照片，曾是许多人逛宜家的必经路线。..
美国通用汽车公司和福特汽车公司已经确认，由于芯片短缺，两家公司暂时关闭生产或延长在北美数家工厂的关闭时间。..
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