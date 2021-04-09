消息称滴滴出行拟赴美IPO，计划本月秘密提交上市文件

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消息称滴滴出行拟赴美IPO，计划本月秘密提交上市文件

2021-04-09 16:39 · 稿源：站长之家

市场消息称，滴滴出行选择高盛、摩根士丹利负责其赴美IPO，计划本月秘密提交上市文件。

知情人士表示，在亚洲技术投资巨头软银，阿里巴巴和腾讯的支持下，滴滴希望最早在7月上市。

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滴滴希望通过首次IPO估值至少达到1000亿美元。按照该估值，滴滴如果出售其10%的股份，则可能筹集约100亿美元资金。

这是自2014年阿里巴巴250亿美元IPO以来最大的中国IPO。目前三方均拒绝置评。

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