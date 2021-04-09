智能手机相机传感器市场：索尼继续保持第一 份额为46%

站长之家（ChinaZ.com）4月9日 消息:根据Strategy Analytics的数据，索尼仍是全球智能手机制造厂商相机传感器的第一大供应商，排名第二的是三星，第三名是美商半导体，其他厂商占据极少的份额。

在过去的两三年中，相机性能已逐渐成为智能手机市场的差异化因素。不仅如此，随着智能手机制造商增加了远摄，潜望镜，微距和超广角相机，高端和中端智能手机上的相机数量也有所增加。这使得明智能手机相机传感器市场在2020年将达到创纪录的150亿美元，同比增长13%，尽管智能手机整体销量下降了8.8%。

索尼继续保持其第一的位置，占有46%的份额。它的客户包括苹果，三星和华为。三星自己也生产相机传感器，并以29%的市场份额位居第二。Strategy Analytics预计，三星和美商半导体将继续挑战索尼的主导地位，美商半导体以10%的市场份额排在第三位。

Strategy Analytics高级分析师Jeffrey Mathews表示:“由于CIS供应商观察到智能手机制造商的强劲需求，在2020年制造商们积极采用高分辨率传感器和更高的传感器数量。但是，Strategy Analytics认为，疫情引起的半导体短缺可能会给索尼，三星和其他公司带来困难，无法满足其相机传感器的必要需求。