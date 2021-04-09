手机号66666被拍卖32万替友还债 因朋友中途跑路当了老赖

据外媒报道，当地时间周五，1965年的007邦德电影《霹雳弹》的一张罕见海报将被拍卖，预计它将会以16000美元的价格被拍出。作为邦德纪念品在线拍卖的亮点，这张海报有四个展板，上面展示了温文尔雅的007特工（由已故苏格兰演员肖恩·康纳利饰演）跟恶棍作战或被衣着暴露的女性包围等场景。据英国拍卖商Ewbank的消息，这张海报长30英寸、宽40英寸，被设计成4块，预计将拍出8000至12000英镑（约合11000至16500美元）的价格。Ewbank估?