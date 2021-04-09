手机号66666被拍卖32万替友还债 因朋友中途跑路当了老赖

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手机号66666被拍卖32万替友还债 因朋友中途跑路当了老赖

2021-04-09 14:35 · 稿源：站长之家

阿里拍卖官网显示，近期一尾号66666的中国移动吉祥手机号被拍卖。

该号码起拍价为18万元，经过45轮竞拍，最终以32万多成交。

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据了解，手机号持有者为朋友担保，朋友中途跑路。

作为担保人，为了替朋友偿还债务，号主只能选择将手机号拍卖。

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