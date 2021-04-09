手机号66666被拍卖32万替友还债 因朋友中途跑路当了老赖

阿里拍卖官网显示，近期一尾号66666的中国移动吉祥手机号被拍卖。
该号码起拍价为18万元，经过45轮竞拍，最终以32万多成交。
据了解，手机号持有者为朋友担保，朋友中途跑路。
作为担保人，为了替朋友偿还债务，号主只能选择将手机号拍卖。
阿里拍卖官网显示，近期一尾号66666的中国移动吉祥手机号被拍卖。
该号码起拍价为18万元，经过45轮竞拍，最终以32万多成交。
据了解，手机号持有者为朋友担保，朋友中途跑路。
作为担保人，为了替朋友偿还债务，号主只能选择将手机号拍卖。
机器人创造的作品有多值钱?最近，人形机器人索菲亚的一件数字艺术品以非同质化代币（NFT）的形式拍出了68.8888万美元。
据外媒报道，当地时间周五，1965年的007邦德电影《霹雳弹》的一张罕见海报将被拍卖，预计它将会以16000美元的价格被拍出。作为邦德纪念品在线拍卖的亮点，这张海报有四个展板，上面展示了温文尔雅的007特工（由已故苏格兰演员肖恩·康纳利饰演）跟恶棍作战或被衣着暴露的女性包围等场景。据英国拍卖商Ewbank的消息，这张海报长30英寸、宽40英寸，被设计成4块，预计将拍出8000至12000英镑（约合11000至16500美元）的价格。Ewbank估?
苹果公司创始人史蒂夫·乔布斯在1973年填写的一份求职书在近日被以22万美元的价格在伦敦被拍卖出，这份求职书上乔布斯将“英语文学”列为自己的专业。
3月22日，Twitter CEO杰克·多西将自己的第一条推特以不可流通代币（NFT）的形式出售，售价大约为290多万美元。2006年3月21日，多西发布他的第一条推特，“just setting up my twttr”，中文意思是“刚刚设置好了我的Twitter”。
2018年3月，小鸣单车经营方悦骑科技表示，公司管理已经瘫痪，经营已经停止。由于小鸣单车用户锐减，资金出现巨大缺口，悦骑科技目前已没有能力清偿押金，最终决定破产清算。
当前，我国在很多领域仍存在较为严重的失信现象，从法治高度推动社会诚信建设势在必行，而网络平台正在成为基层反馈、共建共治的重要渠道。3月9日，最高人民法院新闻局推出《最高人民法院工作报告》解读全媒体直播访谈节目，围绕人民法院充分发挥职能作用打击虚假、欺诈行为，助力诚信建设进行交流访谈。拥有310万粉丝的快手主播，也是山东广播电视台主持人的“帮主阿速”聚焦司法助力诚信建设问题，以视频形式参与其中，发出了来?
沉寂已久的网盘市场终于热闹起来，对于在上次网盘大战中“坐收渔利”的一众用户而言，显然对此喜闻乐见。
据报道，3月22日起，阿里云第一款个人云产品阿里云盘（aliyundrive.com）正式启动公测。
“百万寻雕”没玩够?阿里又有新花样!今天，阿里影业和淘宝联合宣布，将发起“沙雕宇宙电影计划”。
阿里云盘这个APP大家最近讨论的很多，在其中是可以在福利社中领取到福利码的，这些福利码是可以获取容量的，很多玩家还不清楚福利码有哪些，下面就来为大家分享一下。福利码1:上云上阿里云500G福利码2:扫地僧头发多500G福利码3:戴老师爱较真500G福利码4:巴巴带你扩容500G福利码5:阿里云购爆款500G福利码6:达摩院招保洁500G福利码7:寄快递用裹裹500G福利码8:发言人求来的500G福利码9:发言人送你的500G福利码10:许愿不要过气500G福利
3 月 18 日，苏州科达科技股份有限公司(以下简称“科达”)与阿里云计算有限公司(以下简称“阿里云”)在苏州签署合作协议，科达董事长陈冬根与阿里云智能通用事业群副总裁&互联网事业部总经理徐栋代表双方正式签约。签约仪式后，双方就共同推动云、人工智能等技术在视讯领域的落地，为更广泛的政企客户提供更具竞争力的视讯产品和解决方案进行了深入交流。科达副总经理王超、科达视讯产品线副总经理顾振华、阿里巴巴达摩院语音实验?
3月16日，高晓松退出北京阿里巴巴音乐科技有限公司董事一职，同时退出的还有樊路远、黎直前、李巍。资料显示，北京阿里巴巴音乐科技有限公司成立于2016年2月，注册资本1000万人民币，法定代表人为朱顺炎。
怪兽充电正式向美国证券交易委员会（SEC）递交招股文件，拟在纳斯达克上市，股票代码为:“EM”，承销商为高盛、花旗、华兴、中银国际。
前段时间，曾有消息称阿里巴巴计划在腾讯微信上开通淘宝特价版小程序，同时还有望在特定场景下支持淘宝特价版App端的微信支付等支付通道。随后，阿里巴巴副总裁、淘宝C2M事业部总经理汪海确认了此事，并表示，淘宝特价版确实是向微信提交了小程序申请，目前审批还未通过，淘宝特价版期待与腾讯的合作。根据最新报道显示，阿里巴巴近日又再次出手，近日已经向微信提交了闲鱼小程序申请，一旦通过，闲鱼将支持用户在微信小程序内购买
近期，有媒体报道称，阿里巴巴已成立MMC事业群，将聚焦社区团购业务，由阿里合伙人戴珊负责。今日晚间，阿里发布公开信对此解释称，疫情加速了数字化，过去一年我们看到夫妻老婆店快速拥抱互联网电商，从提供即时消费走向服务社区居民。
3月17日，拼多多CEO陈磊接替创始人黄峥，出任拼多多董事长。陈磊近日在接受《华尔街日报》专访中表示，"拼多多将一件事做到了极致:我们抓住了从搜索到浏览的转变"。
3月20日，世界睡眠日前夕，阿里健康基于天猫医药平台相关数据发布《睡不着报告》，图鉴显示，失眠年轻化加剧，6成以上为90后00后，更有3成失眠者是放下手机才能睡的“假性失眠”人群。猛增的失眠人群 买健康品自救据中国睡眠研究会数据显示，如今我国有超3亿人存在睡眠障碍。而在过去一年受新冠肺炎疫情的影响，人们居家时间增加，整体入睡时间却延迟了2-3个小时。阿里健康天猫医药平台数据显示:2020年12月至今，短短3个月，搜索“
阿里巴巴已于近期成立MMC事业群，内部人士称其为“买买菜”，主要聚焦社区团购业务，并整合了零售通的社区团购业务和盒马集市业务。
3月22日，阿里云第一款个人云产品阿里云盘迎来公测，它的最大特点是高速传输。根据各大应用商店的评论，上传和下载均无限速，大量用户下载速度50~100MB/秒。
阿里近期成立 MMC 事业群，整合了零售通的社区团购业务和盒马集市，聚焦社区团购业务。阿里合伙人、阿里B2B事业群总裁戴珊为该事业群负责人。
从比特币诞生至今，区块链在各个细分领域百花齐放(如公链、分布式计算、DeFi、NFT、DAO 和 Web3 等)，多个产品应用纷纷落地部署，新时代的从业者亲..
由香港主板上市公司雄岸科技（01647.HK）旗下杭州达赏科技有限公司开发运营的“达赏”短视频APP已于 2021 年 3 月 21 日正式上线。公开信息显示，..
VPS主机服务器商可谓数不胜数，要在这片海浪中找到适合自己的vps服务器还真的是不容易，所以今天就来为大家分享一下国外上百家vps主机服务器商的排..
最近，二手交易平台闲鱼房源信息日渐增多现象引起了有关部门关注。北京市住建委近期对闲鱼平台进行执法检查。调查发现，闲鱼涉嫌存在发布转租保障..
据9to5mac报道，日前三星新西兰正式推出名为 iTest 的新网站，通过该网站 iPhone 用户可以使用 Safari 浏览器来模拟操作 Android。..
今日，拼多多向商家发布对“极兔速递散发平台规则及同平台合作关系”不实消息的声明称，近期收到部分商家反馈称极兔速递部分网点、工作人员在开发..
今天上午一加官方确认，一加9R手机将在4月15日正式发布，该手机将搭载骁龙 870 处理器，支持65W快充。..
在青翠的地表和富含有机物的土壤下面，生命延伸到地球深层岩石地壳数公里处。地球深层地下有可能是地球上最大的细菌和古菌库之一，许多细菌和古菌..
周四的时候，Verizon 和美国消费品安全委员会联合发布了一份召回公告。其中涉及 250 万台 Ellipsis Jetpack 移动无线热点（Mi-Fi），原因是这些终..
总有人说，男生爱表，女生爱包。其实无论男女，精致的腕表能起到让人气质更加突出的效果，因此也受到了众多时尚人士的青睐。近年来，高端腕表在中..
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追剧已逐渐成人们日常生活的一部分，饭后、下班后、甚至在地铁里，人们都会选择享受一段追剧时光。而近期好剧连连，想必也让不少小仙女开启了熬夜..
电动车因其便利、经济适用等诸多优点赢得了广大的消费市场，各种品牌更是层出不穷。虽然说这让消费者有了更多样化的选择，但是凡事总有利弊，选择..
【2021 年4 月9 日，苏州】2021 年4 月9 日，以“大变革·育未来”为主题的第九届亚洲幼教年会暨亚洲托育幼教博览会在苏州国际博览中心盛大开幕。..
由中国软件网、海比研究院、中国软件行业协会联合主办的CDEC2021 中国数字智能生态大会同期发布《 2021 中国企业数智生态市场研究报告》。随着企业..
今日针对“字节开发独立电商App”一事，抖音内部人士回应称，各种形态也不排除去尝试，但抖音电商目前没有计划开发一款独立电商App。..
用运动员的视角去看奥运，会不会有完全不一样的感受？ 4 月 7 日，顶级运动天团中国国家羽毛球队官宣独家入驻快手，快手成为中国国家羽毛球队独家..
4 月 2 日，第一届“宝尊杯”校园直播大赛启动大会在上海济光职业技术学院顺利召开。本届“宝尊杯”校园直播大赛是由宝尊电商、上海市高职高专经济..
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今日，有消息称主营业务为扫地机器人等智能清洁硬件的小米生态链公司石头科技已下场造车，石头科技创始人兼CEO昌敬亲自操盘，成立独立的汽车公司。..