站长之家（ChinaZ.com）4月8日 消息:近日，有消费者在花2549元购买了一条Gucci腰带，但被得物App等鉴定为假货一事引发众多网友关注。

随后，唯品会回应称，经内部调查核实，该批Gucci腰带由唯品会在海外直采，采买链路清晰可靠且合法合规。每一件 Gucci腰带上设有唯品会的正品防伪扣，可避免有其它不可控的风险发生。

在唯品会出具了多家专业鉴定机构的鉴定结果后，得物再次确认该商品为非正品。

今天下午，唯品会再次对“真假GUCCI”一事做出回应，官方称，建议消费者在对商品有疑虑时，可选择有鉴定资质的权威鉴定机构进行鉴定，未有鉴定资质的第三方机构或平台出具的鉴定结果不具有法律效力，也不能作为判定商品真伪的依据。

唯品会称，近期，有用户在唯品会购买了Gucci腰带后，持某App“鉴别未通过”的截屏或短信向我们提出了退货要求。

出于保障用户体验的考虑，我们为部分有退货诉求的用户办理了退货。4月1日和4月3日，我们分别收到了2件退货商品。

4月5日，我们将这4件商品送达中国检验认证集团广东公司进行鉴定。4月7日，唯品会收到反馈，结果显示这4件商品符合品牌/制造商公示的技术信息和工艺特征。

官方强调，建议消费者在对商品有疑虑时，可选择有鉴定资质的权威鉴定机构进行鉴定，未有鉴定资质的第三方机构或平台出具的鉴定结果不具有法律效力，也不能作为判定商品真伪的依据。