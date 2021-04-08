真假Gucci腰带之谜！Gucci称唯品会不是授权门店

近日，因为一条Gucci腰带，唯品会与得物争锋相对，陆续登上热搜。起因是有消费者在唯品会花2549元购买了一条Gucci腰带，但在得物APP却被鉴定为假货。

唯品会不服，称该批Gucci腰带合法合规，确保正品，由唯品会在海外直采。在出具了多家专业鉴定机构的鉴定结果后，得物再次确认该商品为非正品。

在双方各执一词的情况下，Gucci回应称，暂时不发表意见，GUCCI本身不提供鉴定服务，但唯品会不是其授权门店。