总数达100位！北京成全球亿万富翁最多城市 超过美国纽约

根据《福布斯》2021年全球富豪榜，北京已超过纽约，成为全球亿万富豪最多的城市。
2020年北京新增33位亿万富翁，总数达到100位，超过纽约的99位。
相比之下，纽约去年仅新增7位亿万富翁，这也是纽约七年来首次跌落榜首。
毫无疑问，北京将成为一个新的亿万富翁之都。对此，有网友调侃表示，这是拉升了平均工资。
根据《福布斯》2021年全球富豪榜，北京已超过纽约，成为全球亿万富豪最多的城市。
2020年北京新增33位亿万富翁，总数达到100位，超过纽约的99位。
相比之下，纽约去年仅新增7位亿万富翁，这也是纽约七年来首次跌落榜首。
毫无疑问，北京将成为一个新的亿万富翁之都。对此，有网友调侃表示，这是拉升了平均工资。
福布斯杂志今日发布2021全球亿万富豪榜，报告显示，57岁的亚马逊CEO杰夫·贝索斯连续第四年蝉联全球首富，身家达到1770亿美元。
4月6日，《福布斯》发布2021全球亿万富豪榜，2，755名亿万富豪登上榜单，包括493名新上榜者。全球新上榜人数和亿万富豪总人数均创下历史新高，财富总额也首次突破10万亿美元大关。
全球最权威知识产权第三方机构IPRdaily与incoPat创新指数研究中心今日联合发布《2020年全球新兴隐私技术发明专利排行榜》。榜单显示，截至2021年3月19日，有四家企业专利数量在200件以上，蚂蚁集团全球隐私技术专利数累计740件位列第一，其次为Microsoft（305）、阿里巴巴(299)、中国平安(282)。
卫生间常常会出现霉味、水渍味、以及各种异味,而这些异味看似无害,实际上对人身体会造成很大的影响,比如粪尿分解会产生氨和硫化氢,会刺激眼部和上呼吸道等。基于这一问题,奥普家居在去年推出了净味浴霸S166N,这是业内第一款能自动清除卫生间异味的浴霸。虽然以前的浴霸也有换气功能,但是无法完全去除异味,只能靠通风来解决问题,但是有的用户家里的卫生间没有窗户,很难摆脱异味困扰。这款净味浴霸最显著的突破是在智能化层面,它加入
今天，知识产权第三方机构IPRdaily与incoPat创新指数研究中心联合发布《 2020 年全球新兴隐私技术发明专利排行榜》，这份榜单上蚂蚁集团以740件专利位列第一。
9月18日，在深圳举办的“看见你看不见的悦刻”媒体开放日上，中国电子烟第一品牌RELX悦刻表示已于近期启用全球规模最大的电子烟专属工厂。该专属工厂面积超过2万平方米，拥有4000多名工人，产能顶峰可以达到每月生产5000万个烟弹。从2018年4月正式量产以来，17个月时间RELX悦刻的电子烟烟弹产量增长160倍，占据国内电子烟品牌烟弹总产量的半壁江山。为确保在市场规模高速增长的同时，不断提供品质稳定可靠的产品，RELX悦刻建立了深
近日，华为公司轮值董事长胡厚崑表示：“ 2020 年HMS已经成为全球第三大移动应用生态， 2020 年年底全球注册开发者 230 万，其中国外 30 万，扩展应用超过 12 万个。”
据悉，IDC将智能手表、健身手环、以及带有音频播放之外的健康追踪等功能的耳机都纳入了可穿戴设备这一类别。IDC研究经理Jitesh Ubrani表示:「尽管新品供应和典型的季节变化，为2020年4季度的可穿戴设备市场提供了一定的助力。但 COVID-19的大流行，也让许多人更加关注健康和健身应用支出。随着皮肤温度、心电图（ECG）、以及心率追踪等健康传感器的普及，用户和健康专业人士也能够更好地追踪和评估疾病的发作。」
据中新网报道，当今世界最大的单口径射电望远镜、被誉为「中国天眼」的500米口径球面射电望远镜（FAST）数日后将正式向世界开放，接受全球科学家的观测申请。
现在，雷军在微博宣布新一代小米 MIX 全球首发液态镜头。雷军表示，液态镜头采用了仿生学原理，就像手机镜头里装入了「人眼晶状体」。可流动的液体通过薄膜包裹，替代传统光学镜片，实现了焦距和焦点的变化。
比特币已经越来越为金融机构所接受。特斯拉创始人马斯克，在今年宣布斥资15亿美元，购买比特币，引发关注。分析认为，马斯克能用特斯拉的现金流购买比特币，其建议必须要争取董事会多数席位同意，这也意味着，华尔街投资方们，开始认可比特币作为资产储备的属性。此后，马斯克发布推特称看好去中心化金融DeFi概念，再次引发关注。事实上，除了马斯克之外，在DeFi概念浪潮里，抹茶交易所也受到了关注。挖掘优质资产媒体深潮发布文章
近日，TCL电子公布了2020年全年业绩报告。过去一年虽然受到新冠疫情冲击影响，但TCL电子全年业绩依然实现了逆势增长，全年实现营业收入509.5亿港元，同比增长40.2%，再创历史新高。其中，北美市场同比增长25.4%，新兴市场同比增长19.4%，欧洲市场同比增长66.0%。重点值得一提的是，得益于全球领先的产品技术以及完善的产业链布局，全年TCL TV 销售量保持强劲增长，超额完成全年目标。2020年TCL TV全球销售量高达2,393万台，同比增?
据荔枝视频报道，去年3月，腾讯公司报案称旗下游戏“和平精英”有一款名为“鸡腿”的外挂在网上销售，该外挂可以实现自瞄，还有透视。而就在今日，昆山警方宣布，全球最大游戏外挂——和平精英鸡腿外挂案告破。昆山警方辗转6省9地，一举捣毁17个外挂交易网站，抓获了李某、曹某等外挂代理商。
3 月 19 日，记者获悉，海信将在 3 月 23 日举办的中国家电及消费电子博览会(AWE)上正式展出卷曲屏激光电视。此前，在CES2020 开幕前，海信在美国拉斯维加斯正式发布了全球首台卷曲屏幕激光电视，由于卷曲屏幕给激光电视带来更多的可能性，也让激光显示再次成为未来显示的焦点。无独有偶的是，三星电子映像显示事业部总裁JH Han在 3 月初的三星电视新品发布会上也透露，将在 2021 年下半年为The Premiere绚幕激光投影仪定制推出一?
今日上午，微软公司宣布，微软（亚洲）互联网工程院常务副院长张祺博士晋升为微软公司全球资深副总裁。
近期数字资产行业发展可以这样的画面形容。在全球数字资产博弈的大棋局中，黑白双方尚在布局阶段一角绞杀，弱势的一方突然在对角补子，以脱先而争先，使得整个棋局风向突变，可谓精彩非常。 2021 年 3 月 4 日，火币科技发布公告，其全资资产管理附属公司火币资管，获得了香港证监会批准申请， 容许火币资管根据《适用于管理投资于虚拟资产的投资组合的持牌法团的标准条款及条件》发行100%虚拟资产的基金。火币资管将会发行三只虚
TCL电子控股有限公司今日发布截至 2020 年 12 月 31 日止年度之全年业绩，公司 2020 年全年实现营业收入509. 5 亿港元，同比增长40.2%；毛利达96. 6 亿港元，同比增长29.8%，毛利率达19.0%，再创历史新高。据财报显示， 2020 年，TCL电子凭借全球产能布局及产业链优势，全年TCL 智屏销售量保持强劲增长，超额完成全年目标。TCL 智屏全球销售量达2， 393 万台，同比增长15.9%。根据Omdia 的最新报告， 2020 年TCL 智屏全球销售量市?
最近全球半导体行业缺产能、缺货的消息不断，影响范围也在不断扩大，PC、汽车电子首当其冲，就连使用芯片并不多的家电行业也要受冲击了。
3月29日，2021智慧视觉产业珠海城市峰会暨华为机器视觉新品发布会在珠海国际会展中心成功举行。本次大会以“慧视珠海 点亮湾区“为主题，珠海市相关领导、产业及学术各界的意见领袖齐聚一堂，共同探讨智慧视觉产业发展前景。华为公司董事、企业BG总裁彭中阳在致辞中表示：“我们期待与珠海开展全面的合作，通过华为的技术来共同构筑繁荣的软件与服务、边缘计算等生态，助力珠海高科技产业和数字经济高质量发展，打造粤港澳大湾区国
前段时间，苹果正式宣布将停止生产iMac Pro产品。目前，iMac Pro页面已经从苹果官网正式下架，官网和苹果商店均已无此款产品。
在特斯拉、小鹏汽车等车企备战乘用车无人驾驶赛道时，瞄准重卡无人驾驶赛道的图森未来(TuSimple)早已低调出名。4 月 8 日，这家全球无人驾驶卡车独..
电子产业是中国乃至世界经济建设和社会发展必不可少的重要产业之一，其所代表的并不仅仅是一种技术，而是一种时代背景变更下技术的变革。进入二十..
阳山以万亩桃花、亿年古火山、千年古刹著称于世。置身山间，风景乡情交融，古意今韵并美，山间泉水叮咚，鸟语花香，实堪“江南一绝”之誉。无锡阳..
4月8日,全球无人驾驶卡车独角兽企业图森未来(TuSimple)正式开启招股,预计将于4月15日在纳斯达克挂牌上市,股票代码为「TSP」。根据最新招股书披露,..
4 月 7 日，以“服务创造价值”为主题的第八届中国健身领袖论坛于 2021 中国健身盛典同期在上海新国际博览中心举行，共有来自全国数百名来自位各级..
据国外媒体报道，当地时间周三，芯片制造商AMD和半导体公司赛灵思（Xilinx）表示，它们的股东投票批准了AMD对Xilinx的收购。不过，该交易还需获得..
从被称之为 2016 年的直播元年到现在，经历数年的发展，直播行业走过了炒作期和概念阶段，已经从新兴风口产业发展为成为传统业态，全民直播以及“..
美国最大电玩游戏展「E3展（E3Expo）」主办单位ESA(娱乐软体协会)今(7)日宣布，今年E3展确定将于6月12日至6月15日举办，采全新规划的虚拟形式展出..
前言：房地产智慧营销时代已经到来，原圈科技与腾讯团队一起倾力打造企微地产营销行家，帮助地产开发商轻松开启智慧营销新旅程!数据显示，截至 20..
无论你是打工人还是给自己当老板，随时随地收取客户的信息，编辑工作文本，好像是一件无法完全回避的事情。平时在办公室还好，如果是周末正在和家..
据外媒报道，哔哩哔哩（简称B站）正在商谈洽购游族网络24%的股权以及总部大楼，此次交易价值近50亿元人民币(合7.65亿美元)。对此，B站方面否认了该..
近日，科技圈大动作不断。不仅手机厂商扎堆举办新品发布会，同时，这股办发布会的热潮，也刮到了手机稳定器行业来了。今天，在微博上，就有科技博..
随着国内人口收入水平提高及医疗美容观念的转变，越来越多人开始利用医疗美容技术保持年轻美丽，对医疗美容服务产生巨大需求。另一方面，私人资金..
万科创办人王石是典型的成功人士、人生赢家，在最新演讲活动中，他也谈到了成功背后的原因，只是有些出人意料。4月8日，王石在武汉的湖北省图书馆..
2020年，Realme透露了其125W快速充电技术，该技术可在三分钟内为4000mAh电池充电达33％。现在，该公司透露了什么时候会在智能手机中使用该技术。..
最近，一位13岁女孩上热搜了，因为自己半年内偷刷父母银行卡共计70万，找画师约稿。据网友晒出的聊天记录看，该13岁女孩偷花70万约稿最终被家长发..
如果一位服饰领域的带货主播，跨界带货美妆产品，效果会怎样？快手美妆节给出了答案。 3 月 24 日到 30 日，快手上线“彩妆带货王”主播挑战赛，通..
4 月 8 日，脱口秀演员呼兰与iQOO Neo5 梦幻联动，开启了一场以“下班后老板发来游戏组队邀请，要不要拒绝”为主题的“打工人脱口秀”。视频一经发..
昨天上午，#13岁少女花70万约稿#的话题直接冲上微博热搜榜前四，连画手的名字都一并上榜。..
企查查APP显示，小米科技有限责任公司于近日申请注册多个“铁蛋”商标，国际分类包含食品、饲料种籽、燃料油脂等，目前商标状态均为商标申请中。 ..