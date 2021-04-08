唯品会否认Gucci腰带被得物鉴定为假 网友：该Gucci上场了

近日，广州多名顾客称从唯品会购买的Gucci腰带被得物等多平台鉴定为假冒。
唯品会回应称，经内部调查核实，该批Gucci腰带由唯品会在海外直采，采买链路清晰可靠且合法合规。
客服表示，海淘商品因销售渠道不同，不建议到专柜或App鉴定，但保证是正品。
不过，得物复核结果依旧为非正品，并且列出了真假细节对比。
有网友表示，两边打起来了，孰真孰假，该Gucci上场了。
近日，广州多名顾客称从唯品会购买的Gucci腰带被得物等多平台鉴定为假冒。
唯品会回应称，经内部调查核实，该批Gucci腰带由唯品会在海外直采，采买链路清晰可靠且合法合规。
客服表示，海淘商品因销售渠道不同，不建议到专柜或App鉴定，但保证是正品。
不过，得物复核结果依旧为非正品，并且列出了真假细节对比。
有网友表示，两边打起来了，孰真孰假，该Gucci上场了。
如果你喜欢在网上买运动鞋，那么得物估计是很多人都会首选的平台，这里主要的一个吸引点就是能够提供鉴定你买的鞋子是不是正品。
今日早些时候，有媒体报道称，有消费者在唯品会3月18日的一场活动中以2549元的价格购买了一条GUCCI腰带。由于尺码不合，该消费者想在得物APP做个鉴定然后出售，但得知是个假货。
近日，广东广州的消费者郭先生表示，3月18日唯品会搞了一场活动，平时3、4千的GUCCI腰带只要2549，由于尺码不合，自己想到得物APP去做个鉴定然后出售，但得物给出的鉴定结果为假。
站长之家在得物APP搜索发现，大量耐克产品依然在出售中，而且交易量只增不减，每分钟都有人刷新购买界面。目前，得物已登上了微博热搜，引发网友热议。
近日，因耐克阿迪遭到网友抵制，许多国产品牌热度就此上升，而不少鞋贩子也将炒鞋的目标转至李宁、安踏、匹克、361等国产品牌上。而就在清明期间，“国产鞋遭鞋贩子炒作身价暴涨”等炒鞋热词频频登上热搜。其中，原价1499的李宁韦德之道4全明星被炒至 48889元，李宁韦德之道7The Moment 超越限量款从1699被炒至 29999元，此外，还有安踏哆啦 A 梦联名休闲板鞋价格也被炒至发售价的10倍，达 4599元等等。
3月25日，今天耐克、HM等国际知名品牌抵制新疆棉花的事件持续发酵中，在今早网传得物APP下架耐克商品，结果发现此消息为假消息，之后得物客服回应表示目前尚未接到相关通知，我们会提交有关部门。
近日，当红国潮品牌李宁和潮品交易平台得物一同登上了热搜。起因是，几款李宁球鞋在得物平台上被炒到了几千甚至几万元，最高的一款，标价48889元，相比原价涨幅达33倍。
得物平台自创立以来，始终坚持以满足年轻人的潮流需求，帮助年轻用户“得到美好事物”而不断努力，深得年轻消费者的喜爱。随着众多时尚潮流尖货在得物首发，得物已经发展成为全球知名的新一代潮流网购社区，是潮流爱好者们购买潮流新品的首选阵地。与此同时，也吸引了众多国际知名潮流品牌和明星们的相继入驻。宋妍霏入驻得物，深受年轻用户欢迎近日，中国内地女演员宋妍霏宣布正式入驻得物，宋妍霏入驻当天就在得物社区发布了入驻
近来，李宁、安踏等国货品牌“炒鞋”、“天价球鞋”引爆微博、贴吧等平台。刚刚，得物App微博布近期个别鞋款价格波动的情况说明，称得物App一向倡导理性消费。
近年来，随着得物App的不断发展，吸引了越来越多的年轻潮流爱好者到来，同时很多明星、潮流达人也纷纷选择入驻得物App，他们不但将其主理品牌的潮款新品带给年轻的潮流爱好者，还会在得物App社区分享自己的潮流生活日常，帮助年轻人了解最新的潮流风尚，使得物App成为了潮流的风向标。得物App上线薛之谦主理品牌春款 时尚元素受期待前不久，艺人薛之谦主理国潮品牌Dangerous People春季新款在得物App线上首发，此次在得物App发售的
帅气这个词汇是男人的专属词吗？不尽然。事实上女性的美从来都不应该被定义，不是所有的女生都喜欢长发飘飘、婀娜多姿；短发、潮T、夹克同样可以是女孩的标配。作为全球知名的潮流网购社区，得物社区汇集了众多潮流达人，在这其中，有这样一群个性十足的女孩，她们对穿搭有着自己的理解，接下来看看这些女孩们怎么说。潮流达人DioPeng：爱穿搭也爱篮球帅气满满一定是你第一眼看到“DioPeng”的反应，这个在得物App坐拥50多万粉丝的
近日，央视新闻痛批网络上炒鞋风波，售价1499元的李宁竟然炒到了将近5万块钱，对此得物APP在4月6日的早上对个别鞋款的价格波动进行了说明，表示李宁安踏等高价限量款已作下架处理。
继明星王一博、谭松韵正式宣布终止与NIKE合作后，今日网上爆料称，得物app发布声明称:对耐克商品无限期下架，国家利益高于一切!
这题我会~作为一个从“土肥圆”到会穿的穿搭博主，这道题我最有发言权了。想要穿出品味，首先要找准自己的风格。 在摸索的过程中要不断的问自己三个问题：你是什么身材？有什么缺点？优点是什么？ 比如我好了，我是属于上身较胖，脸型也比较长的，看起来会比同龄人成熟一些，所以我在挑选衣服的时候会尽量选择带有“减龄”“显瘦”关键词的。幸好老天爷还给我留了一扇窗，我的腿还算细，所以挑选衣服的时候我会选择上身宽松，下面
今日下午，针对“误发520元无门槛优惠券”一事，得物方面回应称，520元无门槛优惠券全部算数，就当给凌晨逛得物的朋友发了个红包。主要是由于同事昨晚设置抽奖活动时，把阳光普照奖错配成520元无门槛的券发出去了，领取量以万为单位计。
如今很多明星和潮流达人把得物App做为了潮流生活打卡地。如陈伟霆、薛之谦、潘粤明等明星携主理品牌入驻得物App，经常在社区分享自己的潮流日常，并将得物App作为新品首发阵地。演员宋妍霏入驻得物App，分享潮流穿搭技巧宋妍霏作为中国内地女演员，除出众的演技外，她充满个性特色的穿搭风格一直以来也深得年轻人的喜爱。在宋妍霏入驻得物App之前，得物社区圈子中就已经存在宋妍霏的粉丝聚集地。宋妍霏穿搭很有自己的个人风格，简?
记者了解到,当天参与活动的年轻人中,有不少是得物App的用户。作为上海在线新经济企业代表,得物App受到大量年轻人的喜爱,用户中超八成是90后,广泛分布于全国。此外,得物App的员工中有大量90后年轻人,年轻员工和年轻用户,让得物App成为“年轻人服务年轻人”的典型企业。因此,得物App也成为本次系列活动的“第一站”。同时,得物App也吸纳了来自五湖四海的优秀年轻就业者。2019年,来自台湾地区的IAN加入得物App。据他介绍,相比刚加入时
4 月 1 日，Roxe支付网络的生态代币ROC上线Uniswap，并开通USDC-ROC交易对。ROC合约地址：0xda0b283316b1f998a0be6c371dc7b4f446cd548e受此利好消息影响，ROC24 小时涨幅达66.77%。目前，ROC已上线霍比特HBTC、BKEX Global两大中心化交易所，和去中心化交易所Uniswap。此外，Roxe Capital Limited近期还获得了Future Capital Tech的战略投资，其Roxe轻结算网络业务新增Buyucoin、Fairexpay汇款业务节点。此前，Roxe Capital Limite
近日，全球支付网络Roxe与Mercurity.Finance达成战略合作并宣布，Roxe的生态代币ROC于 4 月 7 日上线Mercurity.Finance创建“ROC-USDC-MEE”流动池( 60 倍池， 60 倍MEE奖励)，ROC持有者可参与Mercurity.Finance正在进行的流动性挖矿。此前，ROC已上线霍比特HBTC、BKEX Global两大中心化交易所和去中心化交易所Uniswap。Roxe是一个基于区块链技术的全球支付网络，为银行、中央银行、支付公司、汇款提供商和消费者等提供点对点的最?
说起恩施，你可能一下子想到的是恩施土豆。记者曾经吃过，小小的，富含硒，很好吃。除了土豆，还有一件事让记者对恩施产生了兴趣——恩施政务云。近日，记者有机会就政务云话题采访了恩施州大数据中心规划专家吴诚工程师，听他娓娓道来恩施政务云建设运营前后种种。坚持自建自营政务云恩施全称恩施土家族苗族自治州，是土家族的聚集地，行政上在湖北省跟武汉市平级。目前旅游产业是恩施GDP的主要支撑产业，硒矿、富硒土豆、利川红?
在经历了近十年的停滞之后，微软的股票估值可能在2021年达到有史以来最高的2万亿美元尽管全球大流行，全球经济陷入衰退，但美国股市仍继续高歌猛进..
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你以前听过，可能会一直听到9月份——苹果将在iPhone13Pro上使用LTPO OLED面板。最新的报告来自DigiTimes，称三星和LG都将提供面板。目前，这两家..
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今日上午，据央视新闻报道，市场监管总局依法作出行政处罚决定，责令阿里巴巴集团停止违法行为，并处以其 2019 年中国境内销售额4557.12亿元4%的罚..
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