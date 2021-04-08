唯品会否认Gucci腰带被得物鉴定为假 网友：该Gucci上场了

近日，广州多名顾客称从唯品会购买的Gucci腰带被得物等多平台鉴定为假冒。

唯品会回应称，经内部调查核实，该批Gucci腰带由唯品会在海外直采，采买链路清晰可靠且合法合规。

客服表示，海淘商品因销售渠道不同，不建议到专柜或App鉴定，但保证是正品。

不过，得物复核结果依旧为非正品，并且列出了真假细节对比。

有网友表示，两边打起来了，孰真孰假，该Gucci上场了。