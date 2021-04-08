DOU+新版支持「免费账号升级」：解锁DOU+在抖音投放广告能力

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DOU+新版支持「免费账号升级」：解锁DOU+在抖音投放广告能力

2021-04-08 10:02 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月8日 消息:日前，DOU++宣布上线新版本并支持「免费账号升级」，以满足中小型企业的广告投放诉求，帮助用户获得更好的广告投放效果及体验。

据悉，DOU+是抖音创作者的视频加热工具，可用于提升视频播放量与互动量，提升内容的曝光效果，助力抖音用户的多样化需求。

官方表示，当完成免费账号升级之后，即可解锁DOU+在抖音APP上投放广告的能力，解锁后获得的投放功能具体如下:

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账号升级后的优势包括：

01.系统将根据每次的投放内容，智能识别当次订单的投放属性，并匹配对应的投放范围。相较于升级前，广告属性的订单将获得更大的流量投放范围，提升订单消耗能力。

02.升级后的广告属性订单，将接入巨量引擎专业的广告投放模型，并采用更加智能化的投放策略，优化订单投放效果。

03.完成升级后，将解锁“店铺/商品引流”、“表单提交”、“私信咨询”三大主流转化目标（即DOU+的期望提升），有效服务于第三方平台带货、线索收集用户的投放诉求。后续还将持续扩展如“团购浏览”等更多主流广告转化目标，及如“本地宝“(本地小半径LBS投放)等各项适配于广告属性用户的投放功能，以满足各类用户个性化的投放诉求。

此外，已绑定巨量引擎账号的抖音号，底层所对应的广告主账户未来也可登录巨量引擎PC版、巨量引擎APP，实现“一号通三端”的便捷操作，账户余额、投放数据、资产信息也将实现共通。

通过此次账号升级，新版DOU+也将成为巨量引擎广告体系下的轻量级广告投放产品。

具体升级流程如下:

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