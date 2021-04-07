王传福宣布今日起比亚迪纯电车型全部搭载刀片电池

经济的高速发展让大众审美意识深度觉醒，大众审美水平不断提高并且审美需求更加多元化。消费者日益提升的购买能力让一个产品想要俘获消费者的宠爱，仅凭可靠的质量是不够的，它还必须拥有多样化、潮流精致的外观，两者缺一不可。这要求生产者在进行产品设计研发时必须开发更多的创意，对其研发实力是不小的考验。以电动车为例，曾经的消费者对电动车最大的要求是质量好、耐用，所以现在看数年之前的电动车，其外观单一、土气，可以