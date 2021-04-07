王传福宣布今日起比亚迪纯电车型全部搭载刀片电池

站长之家（ChinaZ.com）4月7日 消息:今日，比亚迪董事长王传福在新车发布会上表示，从今天起，比亚迪旗下所有纯电车型全部搭载刀片电池，且全部电池进行针刺测试。
据了解，今年3月，比亚迪发布“刀片电池”，将行业内聚焦三元锂电池的目光，转移到了磷酸铁锂电池上。
与传统电池包相比，“刀片电池”的电池包空间利用率提升了50%，电池包空间利用率越高，体积比能量密度就越大，车辆行驶里程就越长。“
站长之家（ChinaZ.com）4月7日 消息:今日，比亚迪董事长王传福在新车发布会上表示，从今天起，比亚迪旗下所有纯电车型全部搭载刀片电池，且全部电池进行针刺测试。
据了解，今年3月，比亚迪发布“刀片电池”，将行业内聚焦三元锂电池的目光，转移到了磷酸铁锂电池上。
与传统电池包相比，“刀片电池”的电池包空间利用率提升了50%，电池包空间利用率越高，体积比能量密度就越大，车辆行驶里程就越长。“
对于造车，小米曾多次否认，但在3月30日，随着一纸公告尘埃落定，小米CEO雷军正式“上车”。在当晚的小米春季新品发布会上，雷军宣布，小米正式进军智能电动汽车行业。雷军称，小米汽车是他人生之中最后一次重大创业项目，这一次愿意压上自己所有声誉，为小米汽车而战。
经济的高速发展让大众审美意识深度觉醒，大众审美水平不断提高并且审美需求更加多元化。消费者日益提升的购买能力让一个产品想要俘获消费者的宠爱，仅凭可靠的质量是不够的，它还必须拥有多样化、潮流精致的外观，两者缺一不可。这要求生产者在进行产品设计研发时必须开发更多的创意，对其研发实力是不小的考验。以电动车为例，曾经的消费者对电动车最大的要求是质量好、耐用，所以现在看数年之前的电动车，其外观单一、土气，可以
哈啰出行旗下哈啰电动车今日正式发布了适用于两轮电动车产品的VVSMART超连网车机系统，同时推出了首批搭载这一系统的新款两轮电动车产品，包括A80（精灵）、A86（图灵）和B80（魔灵）三大车型，其中哈啰A80（精灵） VVSMART青春版售价3999元起。
当下“绿色出行”已蔚然成风，两轮电动车也站上了时代的风口。疫情下快递、外卖行业异军突起，也促使市场快速扩容。中国自行车协会2020年11月发布的数据显示，我国电动自行车年销量超过3000万辆，社会保有量接近3亿辆。作为电动车行业唯一获得央视认可的电动车行业“领航者”，雅迪电动车持续以消费者为中心，通过TTFAR 7级增程系统及六大超级核心科技创新迭代产品，升级消费者出行体验，不断创下新的行业里程碑。 2020年底，雅?
在电动车行业一直流传着一句话，叫做“渠道为王”，也正是因为如此，电动车行业没有一家企业不是时时刻刻都在想着如何扩充自己的渠道。不过，随着电动车行业的不断发展，渠道高度同质化、扁平化日显，一味地追求数量而不追求质量的门店方式，其效果越来越不显著。齐头并进，小刀电动车渠道扩张有数量，更有质量在这方面，小刀电动车很早就开始关注门店形象所带给品牌的效应。因此，一方面，小刀电动车构建庞大经销体系，专卖门店覆
2019年4月15日，俗称电动车新国标的《电动自行车安全技术规范》正式实施。按照新国标的标准，市场上绝大多数车辆都成为了超标车。考虑到实际情况，各地区根据自身的情况设立了3-5年不等的过渡期。而今，部分地区的新国标过渡期将近，据统计2021年将有13个城市迎来超标电动车过渡期。因此，电动车换购成为许多人上半年的迫切需求。换购电动车有哪些比较好的选择呢?最近，爱玛推出雷拉Q312电动车，百公里，不充电，成为市场上的热门?
新能源电动车现在有多火，想必是不言而喻的，随着新能源技术的成熟，市场涌现了越来越多的优质产品。对广大消费者来说，这些新能源电动车极大节约了他们的购车、养车以及用车成本，并且很好解决了生活中一般的通勤代步麻烦。此外，随着产品的日臻完善，这些代步车的功能以及颜值方面也日渐深得人心。在 2021 年的低速新能源电动车市场中，五万以内的最具性价比的产品之一就是金彭新能源旗下的T90 车型了。这款车于 2021 年 1 月正?
剪纸文化是中国汉族最古老的民间艺术之一,距今已经有三千多年的历史。在我国，剪纸具有广泛的群众基础，交融于各族人民的社会生活，具有极为深刻的人文底蕴。2021年1月，雅迪电动车冠能非遗掌潮之旅——《跃然之旅》剪纸篇上线发布，雅迪冠能T5电动车携手剪纸传承人畅杨杨，让千年剪纸艺术焕发新光彩。 如同剪纸精益求精，雅迪不断淬炼技术与品质 剪纸，看似简单其实复杂，线条构成要求达到“圆如秋月、尖如麦芒、方如青砖、缺如?
科技创新是为?活前进,智能升级是为?活赋能。3月25日,作为行业创领者的新日电动车在天津召开「锂想·智未来」发布会,会上除了有超高端智能锂电车的新品亮相外,新日电动车重磅宣布与华为终端实现智能技术合作,与电池巨头宁德时代在锂电领域展开交流,开创行业先河;更有前沿的科技信息、高端智能的创新联动、人工智能和移动互联等主导绿色出行新生活的高能分享,满足人类对未来出行生活的愿景,还有行业发展的风向预告……全程信息满满!?
现阶段的绿色出行，电动车是主力军。但现阶段的电动车却普遍存在着动力与续航里程难以兼顾、充电时间长等问题，始终困扰用户的日常出行。近日，全球电动两轮车第一品牌雅迪电动车透露，将于3月27日举办雅迪冠能2.0系列新品发布会。据悉，本次发布会雅迪电动车将重磅发布其自主研发的全新技术系统，大幅提升相关新款系列车型的整车性能，解决消费者出行痛点。 一个品牌的兴盛，总是不断上演吸引人、打动人、留住人、服务人的故事?
在2020这样一个不同寻常的“困难年”里，各行各业都在使尽浑身解数寻求破解之法，两轮电动车行业也不例外。多年来一直作为行业内头部选手的爱玛电动车，在去年通过自主迭代革新，又再度焕发出新的生机，并在去年打了一场漂亮的翻身仗。可爱玛的雄心远非仅此而已，从今年伊始所重磅推出的包括引擎MAX在内的新品，便能窥探一二。(图注：爱玛电动车)仅在2021年初的第一个月，爱玛就连续推出了两大类重磅新品车型，爱玛国潮车和爱玛雷?
今日，针对“小牛电动收购北汽新能源常州工厂”一事，小牛电动CEO李彦辟谣称，属于误传，小牛一直聚焦于两轮电动车。此前，有传闻称，小牛在美上市后想进入新能源汽车领域，收购北汽新能源常州工厂以此作为切入点。
在众多玩家纷纷宣布“造车”当下，哈啰出行宣布推出多款电动车产品，称未来产品线将覆盖中高低端全周期。哈啰电动车事业部总经理迟星德对凤凰网科技称，电动车产品与哈啰原有的共享电单车业务会协同发展，包括换电网络体系及售后维修体系等。
据界面新闻报道称，哈啰出行将于近期发布超连网车机系统以及支持该系统的智能电动车，正式进军两轮造车。
如今，消费者选择产品，除了注重产品的科技基因和品质外，更将关注的目光投向了产品的服务。服务是否贴心，是消费者重要考量标准之一。据了解，近两年在电动两轮车出行领域，服务质量仍是影响消费体验的关键因素。作为电动车行业领导品牌，雅迪集团控股创始人董经贵表示：在行业竞争愈发激烈的大背景下，消费者对企业的服务生态提出了更高要求，消费者往往会在同类的服务中选择更专业、更高效、体验更好的那一个。雅迪电动自行车
前一阵子，雅迪电动车在无锡总部举行“领航者 征新境”雅迪科技用户&媒体开放日活动。20家媒体以及多名资深雅迪粉丝用户近距离了解雅迪 “六大超级核心技术”，现场体验雅迪冠智系列电动车、雅迪电踏车等产品，感受极致骑行体验背后的技术魅力。 开放日当天，媒体和用户们在雅迪展厅了解了，智能无线充电、超级快充生态系统、大功率轮边电机、锂电智能检测仪、长寿命安全锂电、超级快充锂电六大超级核心技术。据介绍，雅迪智能无?
不久前，有知情人士透露，哈啰出行将会在4月初正式开启电动车售卖业务，将直接对标国内龙头的小牛、九号、雅迪等品牌。
传闻成真，哈啰正式进入电单车生产销售领域。4月7日，据媒体报道，哈啰出行宣布推出面向普通消费者的哈啰电动车，正式从共享出行领域进入电动车生产销售领域。同时，哈啰还发布了哈啰VVSMART超连网车机系统。
近日，宝马集团旗下品牌MINI宣布将从 2030 年开始销售纯电动汽车，最后一款带有内燃机的MINI车型将于 2025 年投放市场。
小米计划投资150亿美元进军电动车市场。受此消息影响，小米集团收盘时股价上涨2.4%。据悉，从2017年7月开始，有关小米将造车的消息就不断传出。
监管机构表示，社交媒体公司Facebook停用了1.6万个在其平台上虚假销售或购买产品并提交评价的账户，此前英国竞争监督机构第二次进行了干预。英国竞..
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很难想象我们的日常生活中没有锂离子电池。它们主导了便携式电子设备的小规格电池市场，也普遍用于电动汽车。与此同时，锂离子电池也存在一些严重..
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4月9日，比亚迪公开“游戏辅助设备配置方法、终端设备及存储介质”专利，公开号为CN112619159A。企查查专利摘要显示，本申请实施例的实体机车上的..
2019年4月，游客郭某向杭州野生动物世界购买双人年卡，并留存相关个人身份信息、拍摄照片及录入指纹，后野生动物世界将入园方式由指纹识别变更为人..
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