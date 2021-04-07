浦东车管所回应停止为特斯拉上牌：消息不实 上牌正常

​报道称，这对特斯拉和丰田来说都是明智之举。特斯拉曾在2012年帮助丰田打造了搭载特斯拉电池系统的丰田RAV4电动汽车，不过由于销量不佳等各种原因，丰田和特斯拉的合作在2017年结束。丰田还可以通过使用特斯拉技术，大幅减少其汽车集成电子控制平台和操作系统的创新资源和时间。据丰田评估，能够通过 OTA 无线更新来控制和改善车辆功能的集成电子控制平台和操作系统技术已经落后于特斯拉。