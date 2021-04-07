浦东车管所回应停止为特斯拉上牌：消息不实 上牌正常

今日下午，一段“特斯拉被停止上牌”的对话截图在网上流传。对话称，因特斯拉危害国家安全，今天开始所有车管所不给特斯拉新车上牌。
对此，上海浦东车管所辟谣称，没有规定特斯拉不能上牌，电动车只要完成相关审核，选号就可以直接上牌。据悉，不久前特斯拉被曝出监视司机驾驶。但特斯拉中国表示，驾驶室摄像头在北美以外市场没有激活。
今日下午，一段“特斯拉被停止上牌”的对话截图在网上流传。对话称，因特斯拉危害国家安全，今天开始所有车管所不给特斯拉新车上牌。
对此，上海浦东车管所辟谣称，没有规定特斯拉不能上牌，电动车只要完成相关审核，选号就可以直接上牌。据悉，不久前特斯拉被曝出监视司机驾驶。但特斯拉中国表示，驾驶室摄像头在北美以外市场没有激活。
据韩媒报道，三星电子已与全球最大的电动汽车公司特斯拉签订了供应LED大灯的协议，这为其汽车电子业务注入了新的动力。
近日特斯拉Model Y价格有小幅上涨，因此有人担心国产Model 3在近期也可能涨价。对此，特斯拉中国相关负责人表示：“目前我们没有收到其他车型要涨价的消息。”
昨日，特斯拉对外事务副总裁陶琳在接受访谈时，针对特斯拉车辆出现“失控”以及“自燃”的情况作出了一一的解释。针对“自燃”问题，陶琳称，特斯拉汽车不会无缘无故自燃，就像之前的上海起火事件，一定是底盘受到了非常严重的撞击，特斯拉会从技术的角度去减低大家的顾虑，越多人使用才会真正了解这个产品。大家多使用才会更真实更客观，减少这种疑虑。
近日，特斯拉美国官网宣布支持使用比特币进行支付。特斯拉表示，比特币是特斯拉唯一接受的加密货币，目前仅为美国大陆的客户支持比特币付款，未来将考虑扩展到其他市场。
昨日，一则“特斯拉女车主坐车顶维权”的新闻登上热搜，目前该话题阅读量已经近1亿。当时，车主张女士称，春节期间，自己父亲驾驶的特斯拉model3刹车失灵，引发严重交通事故，一家四口险些丧命。
近日，针对特斯拉将启动换电业务的传闻，特斯拉对外事务副总裁陶琳回应称，早在2013年，特斯拉就尝试过换电，但是特斯拉一直坚信充电模式是大规模民用电动车最好的补能方式。不断加大充电桩的布局，同时提高充电效率
近日，特斯拉CEO马斯克对于中国的“十四五”规划发表了自己的看法。马斯克表示，未来十年，中国经济发展向好。从长远来看，中国将成为特斯拉最大的市场，也是特斯拉生产最多车辆、拥有最多客户的地方。
对于近日网络上热议的“特斯拉通过车内摄像头监控车主”，特斯拉中国回应称：所有中国市场上的特斯拉用户车辆均未开启车内摄像头，也不涉及FSD Beta测试。
报道称，这对特斯拉和丰田来说都是明智之举。特斯拉曾在2012年帮助丰田打造了搭载特斯拉电池系统的丰田RAV4电动汽车，不过由于销量不佳等各种原因，丰田和特斯拉的合作在2017年结束。丰田还可以通过使用特斯拉技术，大幅减少其汽车集成电子控制平台和操作系统的创新资源和时间。据丰田评估，能够通过 OTA 无线更新来控制和改善车辆功能的集成电子控制平台和操作系统技术已经落后于特斯拉。
昨日，国外黑客大神将一段由特斯拉车内摄像头拍摄的视频传到了网上，引发广大网友热议。不少网友为之震惊，其清晰程度让车内的个人隐私几乎一览无余。
外媒报道称，特斯拉与印度马哈拉施特拉邦工业部部长会谈，据该州工业部长Subhash Desai称，特斯拉正在就在马哈拉施特拉邦开设生产工厂进行谈判。
特斯拉Model3在2021年2月成为欧洲最畅销的电动汽车，注册量为5506辆，再次打破了对欧洲市场需求的疑虑。
近日一份报告显示，从2010年到2020年，特斯拉品牌的搜索量在全球范围内获得了最大的增长，比其他所有的汽车品牌的热度都高。
综合国内媒体报道，今日，有传闻称，上海浦东车管所暂时停止为特斯拉车型上牌。一段“特斯拉被停止上牌”的对话截图在网上流传。对话称，因某些原因，今天开始所有车管所不给特斯拉新车上牌。
特斯拉CEO马斯克周三在社交媒体上表示，特斯拉位于德克萨斯州奥斯汀的新工厂到 2022 年将需要雇佣 1 万名员工，是此前宣布的目标的两倍。
在中国发展高层论坛上特斯拉CEO马斯克和中科院院士薛其坤关于物理人才培养的对话引发关注。薛其坤表示，特斯拉企业应该办个大学，把教育把经济产业的发展结合起来，更加有目的地从事高等教育。
3月9日，特斯拉中国的运营主体特斯拉（上海）有限公司经营范围减少“新能源汽车换电设施销售”、“电池销售”、“光伏设备及元器件销售”等。据悉，不久前，该公司新增了“换电设施销售”业务，有媒体预测特斯拉将启动换电业务，不过随后特斯拉进行了否认。
截至昨日收盘，特斯拉股价下跌5.84%，报563美元，总市值5403.98亿美元。据悉，特斯拉股价已连续下跌数日。在1月底达到峰值近900美元/股后，其股票连续下跌，截至昨日，特斯拉总市值已经减少了超3000亿美元。
据路透社报道，中国吉利计划推出新的高端电动汽车品牌「ZEEKR」，以与特斯拉（Tesla）展开竞争。
昨日晚间，特斯拉CEO马斯克对特斯拉中国团队此前公布的交付数据点赞。马斯克表示：“特斯拉中国团队干的漂亮。”4月2日晚间，特斯拉中国公布了第一季度交付成绩。
4月9日消息，小米手机系统软件部总监张国全表示，小米8、小米8透明探索版、小米MIX 2S等机型都将会适配MIUI 12.5系统。张国全指出，虽然MIX 2S过了..
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3月末，小米正式发布旗下首款折叠屏手机——小米MIX FOLD。时隔两年，小米MIX系列重新回归，凭借2K分辨率以及搭载自主研发的澎湃C1专业..
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4月9日消息，乘联会发布2021年3月份全国乘用车市场分析报告。报告显示，3月新能源乘用车批发销量达到20.2万辆，环比2月增长101.1%，同比增长261.3..
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