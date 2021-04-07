浦东车管所回应停止为特斯拉上牌：消息不实 上牌正常

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浦东车管所回应停止为特斯拉上牌：消息不实 上牌正常

2021-04-07 16:33 · 稿源：站长之家

今日下午，一段“特斯拉被停止上牌”的对话截图在网上流传。对话称，因特斯拉危害国家安全，今天开始所有车管所不给特斯拉新车上牌。

对此，上海浦东车管所辟谣称，没有规定特斯拉不能上牌，电动车只要完成相关审核，选号就可以直接上牌。据悉，不久前特斯拉被曝出监视司机驾驶。但特斯拉中国表示，驾驶室摄像头在北美以外市场没有激活。

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