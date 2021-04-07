一季度北京平均月薪达11187元 网友直呼：我又被平均了

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一季度北京平均月薪达11187元 网友直呼：我又被平均了

2021-04-07 16:11 · 稿源：站长之家

2021年第一季度薪酬调研报告显示，北京、上海、深圳位列全国27个热门城市平均薪酬的前三位，分别为11187元、10814元、10247元。

薪酬涨幅前五行业依次为金融/投资/证券、通信/电信/网络设备、电子技术/半导体/集成电路、互联网/电商、专业服务业。

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其中，互联网/电子商务行业平均薪酬为10641元。

网友直呼:拖后腿了、又”被平均“了、难道我上了个假班

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