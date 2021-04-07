一季度北京平均月薪达11187元 网友直呼：我又被平均了

2021年第一季度薪酬调研报告显示，北京、上海、深圳位列全国27个热门城市平均薪酬的前三位，分别为11187元、10814元、10247元。
薪酬涨幅前五行业依次为金融/投资/证券、通信/电信/网络设备、电子技术/半导体/集成电路、互联网/电商、专业服务业。
其中，互联网/电子商务行业平均薪酬为10641元。
网友直呼:拖后腿了、又”被平均“了、难道我上了个假班
2021年第一季度薪酬调研报告显示，北京、上海、深圳位列全国27个热门城市平均薪酬的前三位，分别为11187元、10814元、10247元。
薪酬涨幅前五行业依次为金融/投资/证券、通信/电信/网络设备、电子技术/半导体/集成电路、互联网/电商、专业服务业。
其中，互联网/电子商务行业平均薪酬为10641元。
网友直呼:拖后腿了、又”被平均“了、难道我上了个假班
美国人可能不曾想到，互联网这个它们曾经发明并长期领先的技术如今会在中国以高速狂奔的方式迅速壮大，他们也不曾想到中国会在如此短的时间内改变双方在互联网领域的力量对比。今天中国的互联网公司已经在很大程度上告别了硅谷崇拜。
豆瓣生活组里，一位网友的真诚发问火上了首页，还被营销号搬上了微博。点开评论转发，除了“哈哈哈哈哈哈”，还有不少人认真讨论着“拜佛之法”:“亲测有效”“下次试试”“去外国要报国籍吗”。这更让人费解了，从什么时候起，年轻人都在拜佛念经“搞玄学”了?
AI、大数据，新场景下工业互联网向何处去？近年来，伴随着新技术的不断涌现，工业生产方式也在随之发生转变。生产要素已从土地资源、劳动力、资金等传统要素，转变为以数据流通为核心的新型生产要素。随着数字经济时代的到来，数据要素已经成为经济发展的新引擎，工业互联网也迎来了新一轮的历史发展机遇。AI、大数据、云计算、5G、区块链，在层出不穷的新技术与新场景加持下，工业互联网的下一个发展快车道在哪里？产业升级的下一
进入 2021 年，短剧行业进入沉淀期。作为第一个试水短剧的网文平台，趣头条旗下米读在对受众需求的细致分析下，精准把握方向并定制创作，成绩斐然。短剧既有短小精悍的特点，能够适应现代人快节奏的生活方式，又能带给观众沉浸式的追番体验，大有被持续消费的可能性——观众对丰富的碎片化娱乐方式，新类型短视频内容的需求迫在眉睫。这种从制作方制作成本、观众观看时间成本与现代人碎片时间无比契合的短剧，一度有“网大之后，短
创业10年，周源终于把知乎带进了纽交所大门。虽然财务数据和股价表现都不太理想，但知乎的上市依旧可以被视作国内互联网社区发展的一个里程碑事件。
早上九点多，地铁13号线缓缓进站停靠，仿佛大坝开闸，乌泱泱的人群从车门泻出来，流向各自的上班地点，列车关门开走，三分钟后再来一趟，如此往复。等时针一圈圈转到六七点，人群又涌入地铁站，把早上的情节倒放一遍。地铁就像这座城市的动脉，不断运送红细胞，靠它们携带的氧气来维持机体活力。
从2018年政府工作报告首提“发展工业互联网平台”至今，工业互联网已连续第4年被写入政府工作报告。作为第四次工业革命的重要基石，以及“十四五”期间推动产业升级的关键支撑，工业互联网已成为2021年全国两会的热点话题之一。在日前新京报举办的“两会经济策之数字经济”论坛上，两院院士、全国政协委员、行业专家就围绕工业互联网展开了讨论。中国工程院院士、中国互联网协会咨询委员会主任邬贺铨在发言中指出，工业互联网是工?
互联网安全相关的行政处罚共有528条，其中2019年新增192条，2020年新增193条。多数企业的处罚事由都与违反了《互联网安全保护技术措施规定》、《互联网安全保护技术措施规定》等制度有关。
都2021年了，最早推进私域的品牌和团队，如今将聚焦点放在哪?新的试错方向和侧重点又是什么?往往前行的人们会给我们一些启发。
说起算命，我们第一印象还是在路边或者天桥上的小摊，地上铺一块《易经》图谱，旁边放一个签筒。也能偶尔看到所谓的大师侃侃而谈，为算命者答疑解惑。不仅中老年人痴迷于此，越来越多的年轻人也开始选择给自己“算上一卦”。
本文试图通过渐进的技术分析，和大家分享我们在互联网高并发技术方案选择上的一些思考和决策;从技术选型的高度为架构师在面对高并发业务设计时需要考虑的方方面面做一个参考。Beautiful Concurrency & Pretty Erlang前言环信以“连接人与人，连接人与商业”为使命，旨在为广大企业开发者提供最优质的全球即时通讯PaaS服务。如何实现高并发场景下，弹性化的保障服务质量是我们一贯的业务要求和技术追求。本文试图通过渐进的技术分析
纵观广告的发展史,中国广告业一直随着媒介和技术的进步而进行变革,当今互联网时代的大数据背景下,数字化广告逐渐成为主导市场。《2020中国互联网广告数据报告》显示,2020年互联网广告维持了13.85%的增长态势;互联网营销规模突破万亿大关,为实体经济复苏开启了本土时代的新路径。由此可见互联网广告早已成为广告行业的主要支撑之一,其中OTT广告凭借其家庭场景下的超高触达率;大数据背景下精准人群画像分析以及巨大的流量池,已经成为
3月16日，国家广播电视总局发布关于公开征求《中华人民共和国广播电视法（征求意见稿）》意见的通知。《征求意见稿》指出，广播电视节目集成播放机构应当通过设立未成人专门频率频道、未成年人专门时段等机制，防止未成年人节目出现商业化、成人化和过度娱乐化，保护未成年人合法权益。除此以外，国家也密切关注未成年人网络安全，发布了多项法律法规加快构建未成年人网络保护体系。保证未成年人保护相关法律法规的有效落地、真正?
自 2009 年比特币诞生以来，区块链技术的兴起引发了全球科技界的极大兴趣。许多最有能力的工程师和研究人员都在探索区块链技术及其相关应用，特别是在智能合约的领域。在此大背景下，以太坊(Ethereum)成为了分布式应用程序(dapps)的主导平台，拥有最大的开发者社区和迄今为止部署的最多数量的智能合约。然而，以太坊在其大规模应用的道路上面临着许多关键的挑战，其中之一便是区块链存储大量数据的有限能力。如何在分布式环境中高
如今，“35岁危机”已经让众多职场人感到焦虑。对此，当当网创始人李国庆近期发表了一些自己的看法。李国庆认为，这只是少数互联网大厂，追求996的那些公司的要求，认为35岁的人没法和年轻人拼。
3月18日,即将赴港二次上市的哔哩哔哩正式开始招股,并预计将在2021年3月29日挂牌上市,股份代号为9626。18日至23日的招股期间,哔哩哔哩将发行2500万股,包括香港公开发售的750,000股及国际发售的24,250,000股,分别占全球发售股份总数的3%及97%。招股价上限为988港元,以上限价计算,哔哩哔哩集资额最多247亿港元。联席保荐人包括摩根士丹利、摩根大通和瑞银等顶尖投资机构。富途作为上书承销商之一,将与上述顶尖投行一齐助力哔哩哔哩IPO
《通知》指出，近期，部分小额贷款公司以大学校园为目标，通过和科技公司合作等方式进行诱导性营销，发放针对在校大学生的互联网消费贷款，引诱大学生过度超前消费，导致部分大学生陷入高额贷款陷阱，侵犯其合法权益，引起恶劣的社会影响。
据中国信通院微信公众号消息，国际电信联盟标准化局（ITU-T）近日在第13研究组(未来网络与云)的全会上通过了中国信息通信研究院技术与标准研究所主导制定的首例工业互联网国际标准——ITU-T Y.2623《工业互联网网络技术要求与架构(基于分组数据网演进)》。
今年 2 月，新会陈皮在 2020 中国区域农业品牌影响力指数“区域农业产业品牌——中药材产业”指数榜中，以96. 34 的影响力指数位居第一。作为国家地理标志保护产品，新会陈皮历经 900 多年沉淀，正在焕发新生机。新会区委区政府依托新会陈皮国家现代农业产业园，打造了“大基地+大加工+大科技+大融合+大服务”五位一体发展模式，通过“一块皮”撬动一条规模庞大的产业链，使素有“百年陈皮胜黄金”之美誉的新会陈皮，真正实现“胜?
在B站上市庆祝仪式现场，B站董事长兼CEO陈睿表示，相比起用户量和业绩的增长，更让自己高兴的是，B站一直是中国最有活力和创造力的内容社区。陈睿表示，「站在新的起点上，『视频化』将成为未来的必然趋势。随着设备和技术的升级，视频将成为互联网内容的主流。视频创作将无所不在，铺满人们生活的每一个角落。」
对于5G毫米波，从出现之初到现阶段，都伴随着争议和质疑之声。尤其是一直致力于5G毫米波研发的高通，一度因为对毫米波技术的前瞻性研究和开发，而..
在建筑行业蓬勃发展的今天，建筑企业对资质的需求是刚需，不仅仅是招投标需要，很多项目没有资质都接不了，建筑资质对企业发展的重要性不言而喻。..
今日，针对“华为线下渠道或引入新能源汽车销售”一事，华为线下多个零售店表示，目前没有收到相关通知。4月6日下午，华为智能汽车解决方案官方微..
作者：对象存储研发团队5. 海量小文件优化实践接下来谈谈 QingStor 对象存储对海量小文件场景的优化。为什么需要对海量小文件进行优化呢？海量小文..
每年的 4 月 7 日是世界卫生日(world health day )，旨在引起世界各国人民对卫生、健康工作的关注，提高人们对卫生领域的素质和认识，强调健康对于..
当讨论如何为宝宝选购奶粉时，有一个词出现的频率非常高，那就是“体质”。宝宝体质不同，适合的奶粉也就不同。那么，宝宝的体质分为哪些种呢？都..
关注手机圈的朋友都应该知道，曲面屏已经成为了当今中高端手机的设计潮流之一，许多厂商都把这一ID设计用到了旗舰产品当中，但用户想要体验到曲面..
在刚过去的【 2021 春季智能华为全屋及智慧屏旗舰新品】发布会上，华为智慧屏V系列新品亮相!这次的新品有三大亮点:一是突破 75 英寸，推出了80+大..
上半年是数码产品发布高峰期,尤其是三四月份,手机、相机、投影仪等都争相恐后发出自家新品,比如小米11、一加9系类以及极米投影h3s,都在竭力抓住61..
北美销量第一的手机稳定器品牌，要在国内召开首次新品发布会啦！4 月 9 日浩瀚卓越发布了“自由想象”发布会倒计时海报，数字 3 的下面隐隐约约显..
茶叶自古以来就是各地区商贸往来的重要货品，每当春暖花开之时，一年一度茶叶市场的重头戏——“春茶季”也拉开序幕，茶农和茶商到了最忙碌的时节..
市场经济的变动，消费结构的升级，制造业业务的转型发展，国内企业内部管理存在很大的变化，随之面临的优胜劣汰日益激烈，但越来越多的企业运用信..
近日，再惠联合创始人兼CEO李晓捷接受了中国新闻网上海分社记者的专访，深入探讨了关于国内餐饮行业的整体发展趋势、疫情对于行业造成的影响等话题..
2021 中国软件产业年会 4 月 7 日在京召开。大会以“数字经济新时代——软件产业赋能高质量发展”为主题，共探“十四五”时期，软件行业发展新趋势..
相信很多朋友对于realme这个品牌已经不陌生了，这个“敢越级”的年轻品牌，推出的一系列产品也十分受到年轻用户群体的青睐，同时带来的“敢越级”..
今日（4月9日），联易融科技集团(下称“联易融”)成功在香港交易所主板挂牌，成为首家上市的中国供应链金融科技SaaS企业。上市首日，发行价为17.5..
剑开仙门在最近开启了正式的公测了，很多玩家还可以在游戏中输入密令来获取一些奖励，下面就来为大家分享一下最新剑开仙门密令大全。..
今天给大家分享一下TCL电视怎么投屏，主要有 3 个方法，都非常的简单。第一个方法就是凭借TCL电视本身的投屏功能，打开我的应用里面有一个多屏互动..
2020 年 9 月，realme X7 系列正式发布。产品线梳理调整后，realme X系列主打设计和体验。现在回过头来看，realme X7 系列凭借着惊人的产品力、出..
谁说只有女人爱化妆，男人爱美起来也是很下血本的。近日，快手发布了“蓝颜经济”消费洞察报告。报告显示，2016年-2019年，我国内地男士护肤品及化..