一季度北京平均月薪达11187元 网友直呼：我又被平均了

本文试图通过渐进的技术分析，和大家分享我们在互联网高并发技术方案选择上的一些思考和决策;从技术选型的高度为架构师在面对高并发业务设计时需要考虑的方方面面做一个参考。Beautiful Concurrency & Pretty Erlang前言环信以“连接人与人，连接人与商业”为使命，旨在为广大企业开发者提供最优质的全球即时通讯PaaS服务。如何实现高并发场景下，弹性化的保障服务质量是我们一贯的业务要求和技术追求。本文试图通过渐进的技术分析