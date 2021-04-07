朱啸虎回应投资ofo只有自己赚了钱：转让股份前已征求意见

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朱啸虎回应投资ofo只有自己赚了钱：转让股份前已征求意见

2021-04-07 15:20 · 稿源：站长之家

今日，朱啸虎在朋友圈回应“ofo败局中仅有他赚到了钱”一事。

他做了澄清表示:1）我们不是最后给签字页的（给了也没用，软银尽调后已经决定不投了);

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2）我们转让股份前征求了核心投资人朋友的意见，大家完全理解我们的受托责任。

朱啸虎称，创始团队开车加速往悬崖下冲的时候，作为有经验的投资人应该继续在边上鼓掌，还是帮助踩一下刹车?

据悉，金沙江大概给ofo投资1000万美元左右。2017年朱啸虎退出，将所有股份都转给了马云和程维。

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