朱啸虎回应投资ofo只有自己赚了钱：转让股份前已征求意见

今日，朱啸虎在朋友圈回应“ofo败局中仅有他赚到了钱”一事。
他做了澄清表示:1）我们不是最后给签字页的（给了也没用，软银尽调后已经决定不投了);
2）我们转让股份前征求了核心投资人朋友的意见，大家完全理解我们的受托责任。
朱啸虎称，创始团队开车加速往悬崖下冲的时候，作为有经验的投资人应该继续在边上鼓掌，还是帮助踩一下刹车?
据悉，金沙江大概给ofo投资1000万美元左右。2017年朱啸虎退出，将所有股份都转给了马云和程维。
今日，朱啸虎在朋友圈回应“ofo败局中仅有他赚到了钱”一事。
他做了澄清表示:1）我们不是最后给签字页的（给了也没用，软银尽调后已经决定不投了);
2）我们转让股份前征求了核心投资人朋友的意见，大家完全理解我们的受托责任。
朱啸虎称，创始团队开车加速往悬崖下冲的时候，作为有经验的投资人应该继续在边上鼓掌，还是帮助踩一下刹车?
据悉，金沙江大概给ofo投资1000万美元左右。2017年朱啸虎退出，将所有股份都转给了马云和程维。
微信在iOS版本更新8.0.3版本之后，增加了多个新功能，包括微信朋友圈可发 30 秒视频、微信可添加 999 个表情包等功能，其中如何在朋友圈发布30秒的视频呢，这里我们来看下具体的操作步骤。
微信新版本的界面中，首先映入眼帘的肯定是朋友圈功能，显示朋友圈新互动信息的小红点不再只是手机端的特权。
昨天快下班时，我突然收到了微信电脑端的内测邀请，新功能说:微信电脑端可以浏览朋友圈了!<br/> <br/>
最近，微信在Mac版客户端更新3.0.0版本，在这次版本更新中，最亮眼的功能莫过于可以在电脑端查看朋友圈。
该版本为内测版（版本号为Beta3.0.0.1），仅限Mac用户尝鲜使用，Windows版预计很快就会支持。电脑上也可以使用朋友圈之后，预计微信的其他功能也会向PC端延伸。微信的搜索、短视频等内容的兼容性也将提升。
此前微信推出3.0版本的内测Mac客户端，支持「浏览朋友圈」功能。现在微信 for Mac3.0.0正式版现上线官网，支持浏览朋友圈，支持浏览聊天中分享的视频号视频和视频号直播，在 OS X10.14版本及以上系统支持深色模式。
3月24日，腾讯2020年年报披露在即。伴随着两年多的产业互联网转型，腾讯也投资了大量To B企业，“以投带产”加码产业互联网领域发展。近日有外媒报道，腾讯一年靠股权投资浮盈1200亿美元，但股票不兑现卖出，浮盈永远是数字。相对比浮盈数字，更值得关注的是，腾讯产业互联网转型结出了什么果？今年初，腾讯公司高级执行副总裁、腾讯云与智慧事业群总裁汤道生在 2021 腾讯云启产业生态年会上表示，“开放共建”是拥抱产业互联网的?
今天是2021年的4月1日，这天是大家所熟知的愚人节，很多朋友在愚人节都会发一些微信朋友圈的愚人节文案，所以今天就来为为大家分享一下愚人节有趣简短文案汇总。
今日，微信iOS客户端发布8.0.3版本，新增微信朋友圈可发30秒视频功能。除了朋友圈视频时长放宽之后，这版微信的表情包上限提升到了999个。
2021年的3月8日到了，众所周知，今天是三八妇女节，很多妇女朋友开心的一天，自然不少的小伙伴要为家里的女神女王送上简短的祝福语，下面就来为大家分享一下3.8妇女女神节微信朋友圈文案。
“未来五年，中国将诞生超过 100 家年销售额在 100 亿以上新消费品牌，以及 20 家以上千亿级新消费品牌。”这是朱啸虎近期参与并发表了公开演讲的“ 2021 新消费新国货大会”上达成的共识。在过去的十年，由互联网、新消费和智能科技拉动的独角兽公司有 141 家，成功IPO的有 34 家。在朱啸虎等与会者看来，未来食品、美妆个护、饮料酒水、智能家居四个赛道机会最多。无独有偶，在此次公开活动后，朱啸虎便在朋友圈中点评了近期火热
从网红到人形货架，罗永浩花了一年时间来适应自己带货主播的新身份。这意味着，带有个人色彩的发言越来越少，卖货相关的宣传越来越多。点进他的微博、微信、抖音，直播预告和视频占据了绝大部分。
“首先，我们确实是提交了申请;第二，我们也希望和腾讯合作;第三，确实没有审批。”3月25日，阿里巴巴副总裁、C2M事业部总经理汪海用三句话回应了外界对淘宝特价版接入小程序的种种猜测。
今年的手机圈可谓是群英荟萃， 3 月各大手机厂商推出十余款旗舰新机扎堆发布，不管是抢先首发“黑科技”，还是抢占新年的第一波流量，都在市场中掀起层层激浪。对于用户来说换新选择更多，这绝对是一件好事，但问题也随之而来，面对琳琅满目的新品该选什么好呢？目前发布的新品都在京东首发，今天就为大家盘点一下最近发布的新品，说不定就有合你心意的产品哦。华为Mate X2开年第一款便是重磅炸弹，这是华为第三代折叠屏旗舰手机，
导读:现在，黑咖啡市场正在打入新的圈子，它既是“减肥圣经”的提及之物，也是林立的写字楼里颇具仪式感的“小资证明”。家住烟台芝罘区的王女士最近囤了大量的黑咖啡。想起自己第一次喝到黑咖啡的情景，到现在还满是感慨:一个工作日午休时候，同事拿了个纸杯，将一小袋黑色粉末倒了进去，然后在饮水机接了半杯水，递给她。她立刻就闻到了一股特殊的香气，不同于速溶的甜腻感，那是一种烘烤气息和酸涩气味混杂的感受。王女士有些怀
棉花事件的波及范围越来越广，当Nike、Adidas等国外运动品牌陷入风波，除了品牌营销团队，最着急的可能就是“鞋圈”了。对于热爱球鞋文化和“炒鞋”的鞋圈来说，棉花事件如同一场“地震”，诸多问题瞬间爆发:Nike、Adidas的鞋还能炒吗?平台还能交易这些品牌的鞋吗?寄存在平台仓库里的鞋该怎么办?抢到了限量款，该不该付款?还有那些鞋贩子，能不能趁机“抄抄底”?
3月21日是全球第21个世界睡眠日，民进中央副主席、最高人民法院副院长陶凯元委员前不久在政协大会发言指出，我国青少年学生心理健康状况堪忧。调研发现，高达81%的教育工作者认为青少年学生心理问题与学业竞争有关系。缺觉已是全国中小学生老大难问题。中国学生学业压力大、生活满意度低。俗话说，能吃能睡，长命百岁。睡眠是人重要的生理需要，对正在处于身体和智力发展的中小学生来说尤为重要。近日，有网友在网络上分享了自己无
4月1日，恰逢罗永浩入驻抖音直播一周年之际，老罗首档聊天室系列直播活动《老罗和他的朋友们》正式上线。活动当晚，抖音独家主播罗永浩邀请李诞、蔡康永、呼兰、杨笠等圈内好友一同做客直播间，针对当下都市人情感类问题的痛点连麦畅聊，引发网友互动留言。此外，在当晚直播中，创新的互动玩法及直播器械一体机的加持，吸引了业界及网友超高关注的同时，也满足了全程高清无卡顿的流畅观看体验，最终直播吸引全网超高关注度，而罗永
近日,波奇宠物(BQ)发布2021财年第三财季未经审计财报。2021财年第三财季,自2020年9月30日起至2020年12月31日止,波奇宠物实现营收3.129亿元(人民币,单位下同),同比增23.2%。作为中国宠物生态平台第一股,这家总部位于上海的公司究竟是怎么做到的呢?波奇宠物官网显示,成立于2008年的波奇宠物最早以“波奇社区”和“波奇商城”起步;2014年,波奇宠物App正式上线,弗若斯特沙利文的数据显示,按2019年注册用户数和截至2019年12月31日止9个?
目前无线蓝牙耳机已成为市场的主流，各大厂商更是纷纷推出新品，抢占市场先机!不过也不乏有一些品质低劣的蓝牙耳机涌入市场，对于很多用户来说，如何挑选一款音质饱满、佩戴舒适、操作便捷的蓝牙耳机也没有那么容易。小编结合多年的玩机经验，总结了一些质量好、人气高的蓝牙耳机，是目前无线蓝牙耳机排名前十的靠谱机型，感兴趣的朋友可以参考一下：
对于5G毫米波，从出现之初到现阶段，都伴随着争议和质疑之声。尤其是一直致力于5G毫米波研发的高通，一度因为对毫米波技术的前瞻性研究和开发，而..
在建筑行业蓬勃发展的今天，建筑企业对资质的需求是刚需，不仅仅是招投标需要，很多项目没有资质都接不了，建筑资质对企业发展的重要性不言而喻。..
今日，针对“华为线下渠道或引入新能源汽车销售”一事，华为线下多个零售店表示，目前没有收到相关通知。4月6日下午，华为智能汽车解决方案官方微..
作者：对象存储研发团队5. 海量小文件优化实践接下来谈谈 QingStor 对象存储对海量小文件场景的优化。为什么需要对海量小文件进行优化呢？海量小文..
每年的 4 月 7 日是世界卫生日(world health day )，旨在引起世界各国人民对卫生、健康工作的关注，提高人们对卫生领域的素质和认识，强调健康对于..
当讨论如何为宝宝选购奶粉时，有一个词出现的频率非常高，那就是“体质”。宝宝体质不同，适合的奶粉也就不同。那么，宝宝的体质分为哪些种呢？都..
关注手机圈的朋友都应该知道，曲面屏已经成为了当今中高端手机的设计潮流之一，许多厂商都把这一ID设计用到了旗舰产品当中，但用户想要体验到曲面..
在刚过去的【 2021 春季智能华为全屋及智慧屏旗舰新品】发布会上，华为智慧屏V系列新品亮相!这次的新品有三大亮点:一是突破 75 英寸，推出了80+大..
上半年是数码产品发布高峰期,尤其是三四月份,手机、相机、投影仪等都争相恐后发出自家新品,比如小米11、一加9系类以及极米投影h3s,都在竭力抓住61..
北美销量第一的手机稳定器品牌，要在国内召开首次新品发布会啦！4 月 9 日浩瀚卓越发布了“自由想象”发布会倒计时海报，数字 3 的下面隐隐约约显..
茶叶自古以来就是各地区商贸往来的重要货品，每当春暖花开之时，一年一度茶叶市场的重头戏——“春茶季”也拉开序幕，茶农和茶商到了最忙碌的时节..
市场经济的变动，消费结构的升级，制造业业务的转型发展，国内企业内部管理存在很大的变化，随之面临的优胜劣汰日益激烈，但越来越多的企业运用信..
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2021 中国软件产业年会 4 月 7 日在京召开。大会以“数字经济新时代——软件产业赋能高质量发展”为主题，共探“十四五”时期，软件行业发展新趋势..
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今日（4月9日），联易融科技集团(下称“联易融”)成功在香港交易所主板挂牌，成为首家上市的中国供应链金融科技SaaS企业。上市首日，发行价为17.5..
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