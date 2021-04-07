小鹏汽车正自研自动驾驶专用芯片，中美两地同步进行

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小鹏汽车正自研自动驾驶专用芯片，中美两地同步进行

2021-04-07 11:21 · 稿源：站长之家

消息人士透露，小鹏汽车的自研芯片项目已经启动数月，在中美两地同步进行，主要研发自动驾驶专用芯片。目前团队规模不大，10人以内，如果进展顺利，小鹏芯片有望在今年底或者明年初流片。

小鹏汽车CEO何小鹏表示“2021年，我们会加大研发投入，包括与自动驾驶紧密相关的硬件。”对是否自研芯片何小鹏回应称，“目前如果做了，会跟大家说。”

小鹏汽车 (2)

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