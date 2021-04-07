小鹏汽车正自研自动驾驶专用芯片，中美两地同步进行

消息人士透露，小鹏汽车的自研芯片项目已经启动数月，在中美两地同步进行，主要研发自动驾驶专用芯片。目前团队规模不大，10人以内，如果进展顺利，小鹏芯片有望在今年底或者明年初流片。
小鹏汽车CEO何小鹏表示“2021年，我们会加大研发投入，包括与自动驾驶紧密相关的硬件。”对是否自研芯片何小鹏回应称，“目前如果做了，会跟大家说。”
消息人士透露，小鹏汽车的自研芯片项目已经启动数月，在中美两地同步进行，主要研发自动驾驶专用芯片。目前团队规模不大，10人以内，如果进展顺利，小鹏芯片有望在今年底或者明年初流片。
小鹏汽车CEO何小鹏表示“2021年，我们会加大研发投入，包括与自动驾驶紧密相关的硬件。”对是否自研芯片何小鹏回应称，“目前如果做了，会跟大家说。”
在3月20日央视财经频道播出的节目《遇见大咖》中，小鹏汽车CEO何小鹏表示，2021年底就可以造出飞行汽车，会看到未来几年里面，中国的超低空或者叫低空领域都开放给民用。
相比于轿跑的高调，小鹏G3似乎永远都是小鹏汽车中“老大哥”的存在，但作为最早上市销售的小鹏汽车车型，12月单月销售量2006台、自动泊车获i-VISTA测试高分、征战LPL与LNG李宁战队合作、获得C-NCAP的五星安全评价，红色车外形下的小鹏G3也有颗不服输的心。而选择小鹏G3的用户，大抵看中的也是这样低调不张扬的“张扬实绩”。一、小鹏汽车朴实的老大哥 2020年的《2020新能源汽车消费者满意度调研报告》中的紧凑型SUV满意度排行榜，
现如今的新能源汽车市场可谓一派兴旺。在市场层面上，在疫情的冲击之下，新能源汽车销量不仅没有下跌，反而增长了12%，达到了133. 7 万辆。在资本市场上更是一片火热，一些初出茅庐的造车新势力，比如小鹏汽车，市值已经可以比肩德日美韩等众多老牌传统车企巨头。在产业层面上，资本扎堆入局，车企加速前进，新品牌、新产品层出不穷，晃花人的眼球。小鹏汽车P7 应运而生，其优异的性能证实了小鹏汽车质量的不凡，叩开了市场的大门?
前不久，小鹏汽车发布了上市后的首份财务报告，经历了6年时间的发展，小鹏汽车在2020年取得了不错的成绩，其中，总收入、毛利率、净亏损等指标均是公司成立以来的最佳水平，去年Q4更创下了公司成立以来的季度最佳成绩。
在近日央视播出的纪实财经人物纪录片《遇见大咖第五季》中，针对此前“马斯克职责小鹏汽车抄袭特斯拉自动驾驶技术”一事，小鹏汽车创始人何小鹏再次表示
今日，小鹏汽车官宣，与广东粤财投资控股有限公司达成战略合作，双方就广东省产业发展基金投资小鹏汽车子公司广州橙行智动汽车科技有限公司达成5亿元的合作协议。小鹏汽车董事长 CEO 何小鹏表示，小鹏汽车作为广东省本土企业，一直秉持广东企业的创新精神，致力于探索未来出行方式。希望在未来的数年里面，能够让每一个人的出行生活以安全、以环保、以科技、以效率为导向。
今日，针对雷军宣布小米将造车一事，小鹏汽车创始人何小鹏发文祝福称:“人生很短，应多鼓起勇气，追求自己的精彩。我们要为勇敢者鼓掌。”
据kelo报道称，已经在美国上市的三家中国新能源车企蔚来汽车、理想汽车和小鹏汽车计划最快在今年于香港上市，以吸引国内和亚洲地区的投资者。
「目前团队规模不大，10人以内。」小鹏汽车高层的行业人士表示「如果进展顺利，小鹏芯片有望在今年底或者明年初流片。」据了解，小鹏汽车在北美芯片项目的牵头人是小鹏汽车北美公司首席运营官 Benny Katibian，国内的负责人是小鹏汽车联席总裁夏珩。芯片研发是个复杂工程，多地进行是常态。
据晚点LatePost报道，小鹏汽车CMO（首席营销官）熊青云已因个人及家庭原因于近期离职，这一岗位暂时无人接任。截至目前，小鹏汽车内部仅剩两大“CXO“岗位，分别为CEO(首席执行官)何小鹏和CHO(首席人力资源官)廖清红。廖清红此前曾任华为、奇虎360集团高管。
上周据路透社旗下IFR报道，中国电动汽车三巨头蔚来汽车、理想汽车和小鹏汽车雇佣投行筹备香港上市事宜。目前正在与数家银行商讨相关事项，筹资总额为50亿美元。
从接近雷军的投资方和车企高管等知情人士处获悉，小米集团正在快速推进造车事项，最快有望在1-2个月内立项，初步讨论的品牌定位与小鹏汽车类似，主打强科技属性的中高端市场。该计划的直接负责人为小米老将王川。
今日，小鹏汽车宣布，累计交付量正式突破50000台。根据此前小鹏公布数据显示，今年一、二月，小鹏汽车共交付了6015台、2223台汽车。2020财年小鹏总交付量达27041台，同比增长112.5%。小鹏预计，2021年第一季度将交付12500辆汽车，营收26亿元。
电动汽车的竞争日趋白热化，除了外形设计、电池电机技术、安全配置等，高级辅助驾驶更是核心竞争力的体现。这一领域，特斯拉的地位自不用说，国产新势力小鹏同样有自己的一套颇受好评的方案。
三星电子已经开始为谷歌旗下的Waymo自动驾驶公司下一代自动驾驶汽车开发核心芯片。三星最近赢得了谷歌子公司Waymo的订单，为该公司提供自动驾驶汽车的新品产品。
今日，一张雷军与蔚来汽车CEO李斌、小鹏汽车CEO何小鹏、比亚迪董事长王传福、理想汽车CEO李想的合照在网上流传。
今日，小鹏汽车公布了3月最新的交付数据。数据显示，3月小鹏汽车交付5102辆汽车，同比增加384%，环比增加130%，其中包括2855辆P7运动型智能轿车，以及2247辆G3智能紧凑型SUV。
3月31日，茂名小鹏汽车销售服务有限公司成立，注册资本为1000万元，法定代表人为朱艳华，经营范围包括:销售:汽车、二手汽车、汽车配件、汽车饰品等。企查查股东信息显示，该公司由小鹏汽车销售有限公司100%持股。
今日，路透社旗下IFR报道称，中国电动汽车品牌蔚来汽车、理想汽车以及小鹏汽车计划回港上市，目前雇佣投行筹备上市事宜。
韩国现代汽车周五否认了将与谷歌成立合资企业以开发自动驾驶服务的传言。此前有报道称，现代汽车将首先剥离一个部门，由此谷歌将投资建立一家合资企业，新机构将致力于无人驾驶汽车服务的研发。对此，现代汽车一名官员称，「传言没有根据。」
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