消息称台积电将在5月底开始量产iPhone13上的A15芯片

站长之家（ChinaZ.com）4月7日 消息:据DigiTimes将于今天发布的一份完整报告的摘要显示，苹果的长期供应商台积电（TSMC）将于5月底提前开始批量生产iPhone13上的A15芯片。

新芯片将基于5nm工艺的增强版，该工艺首次在iPad Air4和iPhone12系列产品的A14Bionic中亮相。虽然完整的报告可能会提供更多有关将为下一代iPhone供电的新芯片的详细信息，但可以合理地认为它将提高性能和能效。

由于全球疫情对供应商造成的影响，苹果公司于去年10月推出了“ iPhone12”系列产品，比往年的9月份新品发布推迟了一个月。随着供应链的影响现在有所缓解，苹果分析师郭明錤认为，苹果有望在9月发布iPhone13。因此现在相信台积电将提前开始新芯片的大规模出货，因此事实确实如此。

传闻中的A15的性能和电源效率的提高将是2021年iPhone改进的众多功能之一。到目前为止的信息表明，苹果公司将把听筒重新放置在即将面世的iPhone的顶部边框上，从而缩小了缺口。

在内部，预计苹果公司将为至少某些iPhone13型号配备ProMotion 120Hz刷新率的屏幕。其他功能包括传闻中的新磨砂黑配色，改进的不锈钢提升防指纹效果，以及可能在屏幕上的指纹传感器。