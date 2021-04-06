硬件高级副总裁John Ternus或成为苹果下一任CEO

站长之家(ChinaZ.com) 4月6日消息:据9to5mac报道，日前在接受Kara Swisher采访时，蒂姆·库克谈到了他的接班问题。在采访结束时，Swisher问库克，10年后他是否还会在苹果公司工作。

对此库克回应称，再过10年可能不会。但他现在感觉很好，卸任日子还没到，「但再做10年是很长的时间，可能不会再做10年了。」据了解，库克自1997年以来一直在苹果任职，2011年被任命为CEO，接棒乔布斯至今已迈入第10年，库克已年逾60岁，苹果和库克的10年合约即将在今年到期。

而苹果日前更新了领导层网页，增加了John Ternus的资料，确认了他担任苹果硬件工程高级副总裁的新角色。John Ternus是苹果硬件工程高级副总裁，向CEO Tim Cook汇报。John Ternus领导所有硬件工程，包括iPhone、iPad、Mac、AirPods等背后的团队。在苹果任职期间，John负责监督各种突破性产品的硬件工程工作，包括每一代和每一个型号的iPad、最新的iPhone系列和AirPods。他一直是Mac向苹果芯片过渡的关键领导者。

对于新一代的接班人会是谁，此前彭博社表示，苹果公司越来越注重继任规划，CEO候选人包括运营总监Jeff Williams和硬件高级副总裁John Ternus。