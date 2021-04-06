SK集团4.1亿美元入股越南最大零售商之一VinCommerce

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SK集团4.1亿美元入股越南最大零售商之一VinCommerce

2021-04-06 13:38 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月6日 消息:据路透社报道，韩国第三大企业集团SK集团宣布，该公司已同意以4. 亿美元的价格收购VinCommerce的16.3%的股份。VinCommerce是越南最大的零售商之一，并且是越南马山集团Masan Group的一部分。

购物，电商

完成这笔交易后这家零售商的估值为25亿美元。SK集团旗下的电池制造商SK Innovation，SK Telecom，SK Hynix和SK E&S以及SK Inc也通过一个专注于东南亚的投资部门参与了这项交易。

VinCommerce在越南经营着约2300家便利店和超级市场，在越南的消费零售商领域中占有约50%的市场份额。通过新的投资，该公司计划加快线上和线下分销，物流和在线支付。

进行这项投资的SK集团下属机构SK东南亚投资的代表董事Woncheol Park在一份声明中说:“我们对VinCommerce的投资是SK在越南快速增长的行业中投资的更广泛战略的一部分。”

VinCommerce在2020年第四季度实现了税息折旧及摊销前利润（EBITDA）收支平衡，并在2021年第一季度实现了正EBITDA。现在，管理层预计在今年下半年实现正的息税前利润。

此前，SK集团已向Vingroup投资了约10亿美元，向多元化公司Masan Group投资了4.7亿美元。

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