糟糕！脸书超5亿用户数据遭泄露，连CEO扎克伯格都无法幸免

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糟糕！脸书超5亿用户数据遭泄露，连CEO扎克伯格都无法幸免

2021-04-06 10:21 · 稿源：站长之家

美国社交媒体巨头脸书（Facebook）超5亿用户的个人隐私数据遭泄露。

泄露数据包括电话号码、电子邮件、生日等，可能涉及全球106个国家和地区。

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网络安全研究人员透露，就连脸书创始人扎克伯格的电话号码也未能幸免。

报道称，目前遭泄露的信息仍被挂在黑客论坛网站上。

网络安全专家警告称，这些数据很可能会被犯罪分子或黑客利用。

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