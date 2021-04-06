糟糕！脸书超5亿用户数据遭泄露，连CEO扎克伯格都无法幸免

现如今，为提高效率、降低成本，各行各业都开始不约而同地走向了“自动化”管理的道路，SSL证书管理也是如此。有人不禁会问，使用自动化工具来管理数字证书真的有必要吗？今天小编就给你列出六大理由，请——1. SSL证书有效期缩短以前证书自动化是锦上添花，然而自 2020 年 9 月 1 日起，证书的最长有效期被缩短至一年，这使得管理所有证书的难度与日俱增。显而易见，证书有效期缩短后，通过电子表格和通知来管理证书的做法变得不?