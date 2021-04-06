糟糕！脸书超5亿用户数据遭泄露，连CEO扎克伯格都无法幸免

美国社交媒体巨头脸书（Facebook）超5亿用户的个人隐私数据遭泄露。
泄露数据包括电话号码、电子邮件、生日等，可能涉及全球106个国家和地区。
网络安全研究人员透露，就连脸书创始人扎克伯格的电话号码也未能幸免。
报道称，目前遭泄露的信息仍被挂在黑客论坛网站上。
网络安全专家警告称，这些数据很可能会被犯罪分子或黑客利用。
美国社交媒体巨头脸书（Facebook）超5亿用户的个人隐私数据遭泄露。
泄露数据包括电话号码、电子邮件、生日等，可能涉及全球106个国家和地区。
网络安全研究人员透露，就连脸书创始人扎克伯格的电话号码也未能幸免。
报道称，目前遭泄露的信息仍被挂在黑客论坛网站上。
网络安全专家警告称，这些数据很可能会被犯罪分子或黑客利用。
最近，马来西亚航空公司（Malaysia Airlines）数据泄露长达九年的消息刷屏网络，再次引发了大众对数据安全问题的思考。
Canalys最新发布的报告显示， 2020 年全球数据出现爆炸式增长， 12 个月内泄露的记录比过去15 年的总和还多。勒索软件攻击激增，报告的勒索软件攻击事件数量与2019 年相比增长了60％。其首席分析师Matthew Ball也表示，网络安全必须成为数字计划的核心议题，否则将出现大规模的企业倒闭。随着数字化进程的不断加快，数据日益成为重要战略资源和新生产要素，被称为数字时代的“石油”。但目前数据保护问题新旧交织，网络安全已成为?
近日，据外媒报道，美国开源社交网络服务平台 Gab 受到黑客攻击，其中，包括一些知名人士在内的1.5万 Gab 账号及个人信息遭到泄露。
各行各业在2020年疫情影响下销量都受到了不同的下滑，促进品牌商家营销渠道的深度开发，随着各大品牌的加码，各类社交平台也逐渐的被广大用户群体所认可，其中小红书颇受用户群体的信赖。
新消费时代必定会对传统的消费市场造成变革，促使传统品牌做出产业升级。网红零食麦片品牌欧扎克，一直聚焦专注于燕麦谷物领域，凭借其健康、有趣、多元化的代餐食品，赢得了众多年轻消费群体的信赖。而在2020年的电商“双十一购物节”，欧扎克联合粉象生活的直播营销更是斩获了近600万的GMV，为品牌在消费者心中树立起了良好的形象。切入年轻消费者市场，拓宽 90 和 00 后新客群欧扎克的用户群体普遍以泛90后人群为主，这类人群对
吴亦凡的就医检查报告在网络流传，乐嘉的急诊手术单被网友围观，林俊杰使用过的吊水针头被粉丝售卖......明星真的不需要隐私吗？我国目前暂时未出台涉及个人隐私的相关法律，但国家对公民信息保护却很重视，《最高人民法院 最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条规定：向特定人提供公民个人信息，以及通过信息网络或者其他途径发布公民个人信息的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定?
账号本身完善度（含认证）。这里是指你所（代）运营的小红书账号从昵称到简介再到背景图，甚至包括关注回复都要设置完整。同时，如果你的小红书账号经过官方认证(600元)权威度会更高。
SSL证书是一种可以确保通信数据加密传输，提高网站安全的数字证书。目前很多平台可以提供付费的SSL证书，让众多网站纷纷实现了全站HTTPS加密访问，但是考虑到SSL证书的价格，很多个人站长可能会弃用HTTPS。鉴于网站隐私安全意识和安全SSL证书成本，今天就给大家分享几个可以免费申请SSL证书的国内网站。Sectigo全球SSL证书签发量最高的CA，也是市场占有率最高的SSL证书品牌。Sectigo SSL证书类型丰富，可支持申请免费的单域名，多?
党的十九届四中全会正式把数据作为国家新兴基础性战略资源列为生产要素。如何培育一个符合我国国情的数据要素市场引发各界高度关注，隐私计算行业也因此迎来飞速发展机遇。目前社会各界对数据要素化的认识，大多聚焦于实现数据安全融合与数据交易流通带来的巨大价值，往往忽略了数据大规模使用可能带来的潜在风险，尤其是其负外部性。本文拟从数据使用的负外部性说起，探讨数据要素监管的必要性，以及合理选择隐私计算技术方案对?
苹果公司周四在加利福尼亚州的一家联邦法院起诉了一名前雇员，指控这位曾担任产品设计架构师的西蒙·兰开斯特（Simon Lancaster）将商业机密泄露给了媒体，并要求对其参与的公司进行调查。
现如今，为提高效率、降低成本，各行各业都开始不约而同地走向了“自动化”管理的道路，SSL证书管理也是如此。有人不禁会问，使用自动化工具来管理数字证书真的有必要吗？今天小编就给你列出六大理由，请——1. SSL证书有效期缩短以前证书自动化是锦上添花，然而自 2020 年 9 月 1 日起，证书的最长有效期被缩短至一年，这使得管理所有证书的难度与日俱增。显而易见，证书有效期缩短后，通过电子表格和通知来管理证书的做法变得不?
根据泄密者Max Weinbach提供的尺寸（通过YouTube频道EverythingApplePro），苹果传闻中的AirTags物品追踪器将比50美分硬币略大，厚度约为3倍。AirTags将只有一个尺寸，具体为32mm x32mm x6mm，比三星的Galaxy SmartTags(39mm x39mm x9mm)小一些，比Tile Sticker(27mm x7.3mm)大一些。
作为商务智能领域的时代弄潮儿，亿信华辰志存高远、脚踏实地的投身国内信息技术发展十五载，致力于帮助政企盘活数据要素、提升核心竞争力。在数据分析这条赛道上亿信华辰一骑绝尘，累计服务了8000多个客户遍及全国32个省市自治区，随着客户数量的增多以及项目成果的不断积累，我们发现大家在数字化建设进程中往往会遇到相似的挑战和数据难关。不同进程，相同挑战在我国，各行业的数字化发展和建设水平并不均衡，对于一部分先行行业
最近这段时间的小红书博主们、品牌方们、甚至是PR们，应该通通都被薯条搞疯了.......原因是点投薯条就会提示笔记违规。
在任何数据中心建设中，数据集成总是项目中的技术难点和主要成本所在，其根源在于多个系统和数据的差异性较大，以及对于数据实时性要求越来越高。数字化潮流全面兴起，数据碎片化现象更加突出，满足数据实时性要求，同时降低成本，针对用户需求，美创数据支撑平台迎来全新升级。数据支撑平台是美创科技数据治理方案中必不可少的工具支撑，平台集数据抽取、清洗、转化、装载于一体，是通过对企业业务系统数据进行标准化，向数据仓库
据媒体报道，美国知名社交媒体平台脸书(Facebook)有5.33亿用户数据遭泄露，其中包含一些知名人士的信息。报道称一个低级别的黑客论坛3日曝光了5.33亿脸书用户的个人数据，这些用户涉及106个国家和地区，泄露的信息包括用户在脸书的账户名、位置、生日以及电子邮件地址等。
在央视 315 晚会上，智联招聘等多家招聘平台上出现个人简历泄露的现象，对于该曝光，智联招聘在深夜发布声明，已于第一时间成立专项团队，对相关内容进行调查。由此给用户带来的困扰，深感抱歉。
在过去的近20年里，在阿里巴巴、京东几乎垄断了整个电商市场的情况下，这家低调的卖着二手书的神奇网站不但没有被巨头们吞没，更没有像有些人以为的那样潦倒落魄，而是在这样一个小众领域不声不响的积累了1500多万的忠实会员，平台上有超过一千多万种的旧书，每天订单量达6万多单，其中光是名人书信一年就可以卖出5000多万。
内容生产者和内容消费者中间的小红书就像是个内容分发机器人一样，根据内容消费者的喜好情况，从内容生产者那边拿到匹配的内容送过去。
作为真正意义上的国内“AI第一股”，百度在香港市场超购112倍，触发12%回拨机制;国际认购同样火爆，公告显示，国际发售项下初步提呈发售的发售股份获超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数约10倍。火热程度，可见一斑。
新冠疫情爆发后,从国家多部委联合发布的《关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见》可以看出,数字经济成为政策扶持方向,这..
曾经60后、70后占主导的消费市场正在逐渐被“90后”“95后”甚至“00后”的年轻消费者所取代。长江后浪推前浪,“90后”“95后”甚至“00后”的消费..
2020年伊始,一场突如其来的特殊情况打乱了所有人的生活,几个月来,让我们看到了大数据应用的广阔前景,特别是在此次特殊情况工作中,众多城市利用大数..
当前“数字中国”建设方兴未艾,数字经济发展呈现蓬勃的势头,并开始与实体经济深度融合,展示了巨大的发展潜能。数字科技正在成为带动新兴产业发展壮..
德国肖特玻璃帮助科学家在火星试验氧气制造 —— 毅力号火星车着陆，崭新征程，崭新希望 2月18日（美国东部标准时间）下午3点27分，北京时间19日凌..
今天我们就来聊一聊这征服世界级柴油机厂家的滚塑工艺和低调有实力的河北亿利。性能优越的滚塑油箱是大势所趋随着滚塑成型工艺的快速发展，随之带..
随着中国经济的发展，国民GDP水平和人均可支配收入一直稳步上升，在经济发展快速的情况下，部分人群消费观念开始转变，他们消费能力强、追求品质化..
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你有多久没关注过电视了？似乎因为电视是一个“传统”的行业，电视本身不是一个需要高频换代的产品，所以在很多人的印象里，这个行业的变化并不大..
随着泛娱乐战略的推进,BIGO已经成为全球用户展现自己的重要平台,甚至成为他们事业的跳板。日前BIGO旗下全球短视频平台Likee的创作者Ihsan在印尼一..
股权激励计划在实施过程中,一个非常重要的问题,就是员工的这部分股权,应该如何持有?我们常见的股权激励持股形式主要有三种:员工直接持股、创始人..
信息技术的飞速发展带来生意模式的不断革新。对于小微商家而言，线上订货、扫码收银、快递发货……都已经变得稀疏平常。近日，金蝶智慧记携手得实..
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一份新的报告显示，高通公司已与台积电达成协议，使用台积电的5nm和6nm工艺节点上制造某些产品。还不确定这次达成协议中，是否会将部分工艺用于骁..
Facebook 表示这些数据泄露并非由黑客入侵系统引起，而是在2019 年 Facebook 同步联系人工具中的漏洞被恶意破坏者利用造成，Facebook 随后发现了漏..