苹果CEO库克谈造车：暗示正在从事无人驾驶汽车开发工作

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苹果CEO库克谈造车：暗示正在从事无人驾驶汽车开发工作

2021-04-06 09:56 · 稿源：站长之家

4月5日，苹果CEO蒂姆·库克在播客“Sway”上暗示该公司正在从事无人驾驶汽车开发工作。

库克称，在他看来，自动化是一项核心科技，汽车就是一台机器人，无人驾驶汽车也是如此。

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库克表示，苹果将探索苹果在无人驾驶汽车领域的前景。

不过，在被问及苹果是否正在开发汽车或车用技术时，库克拒绝对此置评。

库克透露，苹果喜欢整合硬件、软件和服务，然后找出它们的交汇点。

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