苹果CEO库克谈造车：暗示正在从事无人驾驶汽车开发工作

好车主互助用大数据的力量驱动，与广大车主共勉，安全驾驶，恪守交规红线。车主在好车主APP上授权开启行程记录，行程结束后，不仅能获得精准的里程、速度等信息，还能为自己的驾驶表现打分，注意力不集中、超速急刹、接打电话等行为，统统是“差评”。“我们创业的宗旨不仅是想影响一个行业，更希望能对社会做出有益地改变，打造一款普惠产品，用科技的力量驱动车主好好开车，少一些车祸的发生，就能减少很多家庭因车祸而遭遇的不?