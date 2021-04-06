苹果CEO库克谈造车：暗示正在从事无人驾驶汽车开发工作

4月5日，苹果CEO蒂姆·库克在播客“Sway”上暗示该公司正在从事无人驾驶汽车开发工作。
库克称，在他看来，自动化是一项核心科技，汽车就是一台机器人，无人驾驶汽车也是如此。
库克表示，苹果将探索苹果在无人驾驶汽车领域的前景。
不过，在被问及苹果是否正在开发汽车或车用技术时，库克拒绝对此置评。
库克透露，苹果喜欢整合硬件、软件和服务，然后找出它们的交汇点。
4月5日，苹果CEO蒂姆·库克在播客“Sway”上暗示该公司正在从事无人驾驶汽车开发工作。
库克称，在他看来，自动化是一项核心科技，汽车就是一台机器人，无人驾驶汽车也是如此。
库克表示，苹果将探索苹果在无人驾驶汽车领域的前景。
不过，在被问及苹果是否正在开发汽车或车用技术时，库克拒绝对此置评。
库克透露，苹果喜欢整合硬件、软件和服务，然后找出它们的交汇点。
今天是世界水日，苹果CEO库克在个人微博发文表示，「在Apple，每一天我们都致力于向地球索取更少的资源并同时把产品打造的更好，这是我们保护共享的地球的承诺的一部分。」
今天是苹果公司成立45周年纪念日，作为该公司首席执行官，蒂姆·库克向苹果员工发送了一封备忘录，他鼓励员工们留下“值得一讲”的故事。
昨日，针对苹果聘用合同即将到期一事，苹果CEO库克在接受采访时表示，十年太长，可能不会再做十年。据悉，库克的苹果CEO十年合同将在今年8月到期，目前，60岁的库克已经在苹果公司工作了23年。
今日上午，苹果CEO库克通过微博表示，在中国已达到并超越我们2 千兆瓦清洁能源生产目标，相当于约100 万辆汽车停驶一年。
三星电子已经开始为谷歌旗下的Waymo自动驾驶公司下一代自动驾驶汽车开发核心芯片。三星最近赢得了谷歌子公司Waymo的订单，为该公司提供自动驾驶汽车的新品产品。
好车主互助用大数据的力量驱动，与广大车主共勉，安全驾驶，恪守交规红线。车主在好车主APP上授权开启行程记录，行程结束后，不仅能获得精准的里程、速度等信息，还能为自己的驾驶表现打分，注意力不集中、超速急刹、接打电话等行为，统统是“差评”。“我们创业的宗旨不仅是想影响一个行业，更希望能对社会做出有益地改变，打造一款普惠产品，用科技的力量驱动车主好好开车，少一些车祸的发生，就能减少很多家庭因车祸而遭遇的不?
在宣布不造车，只聚焦ICT技术，做智能汽车增量部件供应商，帮助车企造好车之后，近日，华为陆续公布多项自动驾驶专利。据天眼查数据显示，3月9日，华为技术有限公司公布了两项涉及自动驾驶的专利，名为“自动驾驶车辆的人车交互的方法、自动驾驶系统”“一种车道线信息的确定方法及装置”。
据晚点LatePost报道，小鹏汽车CMO（首席营销官）熊青云已因个人及家庭原因于近期离职，这一岗位暂时无人接任。截至目前，小鹏汽车内部仅剩两大“CXO“岗位，分别为CEO(首席执行官)何小鹏和CHO(首席人力资源官)廖清红。廖清红此前曾任华为、奇虎360集团高管。
3月23日，美国知名杂志《消费者报告》表示，特斯拉公司利用车内摄像头记录和传输乘客视频影像，以开发其自动驾驶技术，而这引发了人们对隐私的担忧。
这个二月，对于B站来说注定是不平常的。涉事番剧下架，头部UP主被封，品牌投放退货，各类负面舆情来势汹汹。在如此环境下，UP主涨粉是否会受到影响，创作氛围是否会趋于谨慎，又有哪些强势涨粉的内容账号出现了呢?让我们一起来看。
三星电子日前宣布与Manna Drone Delivery建立新的合作关系，此举将使爱尔兰客户在通过Samsung.com/ie购买最新的一系列Galaxy设备（包括Galaxy S21Ultra、Galaxy Buds Pro、Galaxy Tab S7、Galaxy Watch3以及三星最近推出的Galaxy A系列）时，可以享受无人机送货服务。
韩国现代汽车周五否认了将与谷歌成立合资企业以开发自动驾驶服务的传言。此前有报道称，现代汽车将首先剥离一个部门，由此谷歌将投资建立一家合资企业，新机构将致力于无人驾驶汽车服务的研发。对此，现代汽车一名官员称，「传言没有根据。」
2021年3月10日，嬴彻科技发布了自动驾驶系统“轩辕”。这是行业首个直接面向量产、全栈自研的卡车自动驾驶系统，包括算法、软件系统、计算平台和线控底盘集成。轩辕取名自中华古代车辆发明者。轩辕自动驾驶系统拥有多项独家设计：针对重卡自动驾驶难点的独有算法，包括长距感知、自适应鲁棒控制和节油算法；全自研的车规级计算平台，算力可达245TOPS，能效比达1.53TOPS/W，可兼容多种自动驾驶芯片，灵活实现从L2到L4的多种配置；独
有知情人士透露，滴滴出行旗下滴滴自动驾驶计划筹资至多5亿美元，筹得的新款项将帮助滴滴加速自动驾驶汽车的大规模生产，并投资于人工智能芯片等技术。对此，滴滴方面不予置评。
3月4日，由国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司和北京地平线机器人技术研发有限公司牵头发起，中国智能网联汽车产业创新联盟组织提出的《辅助驾驶前向视觉感知性能测评方法及要求》标准已按《中国汽车工程学会标准(CSAE)制修订管理办法》有关规定通过立项审查，正式列入中国汽车工程学会2021年度标准研制计划。近年来，基于政策的大力支持和产学研各界的潜心研究，智能网联汽车的多项关键技术都实现了创新与突破，包括环境感知
Canalys 首席分析师 Chris Jones 表示:「L2级自动驾驶已经被广泛普及，不再是某些高端品牌车型的独占功能了。」分析师强调，驾车者需要接受有关L2级自动驾驶车辆新功能的教育。如果没有适当的教育，这些功能有可能被人们遗忘或滥用，因为他们没有意识到，即使汽车在进行驾驶，他们也需要继续关注道路。自动化系统的不同品牌名称和不同的功能组合也会导致进一步的混乱。
本周初，iOS上的“捷径”出现了一个主要问题，导致通过iCloud共享的所有“捷径”链接停止正常工作。苹果现在已经修复解决了该问题，并且应该可以再次在Web上继续使用“捷径”链接。
消息人士透露，AMD已经成为台积电最大的7nm工艺客户，取代了苹果原本的这一位置，而苹果公司现在主力产品均采用5nm工艺，因此也让出了这一工艺产能。有报道称苹果公司已经获得了台积电5nm工艺80%的产能。
苹果希望让iPhone和iPad的屏幕能够更好地识别触摸和手势，即使是在潮湿或潮湿的环境中。据Appleinsider报道，苹果近日申请的一项专利曝光，该专利可以让iPhone触摸屏正确响应湿手操作。
近日多家媒体报道了iMac Pro停售的消息。苹果官网上iMac Pro的购买页面已经进行了调整，在购买页面上已经出现了“数量有限，售完为止”的字样。
新冠疫情爆发后,从国家多部委联合发布的《关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见》可以看出,数字经济成为政策扶持方向,这..
曾经60后、70后占主导的消费市场正在逐渐被“90后”“95后”甚至“00后”的年轻消费者所取代。长江后浪推前浪,“90后”“95后”甚至“00后”的消费..
2020年伊始,一场突如其来的特殊情况打乱了所有人的生活,几个月来,让我们看到了大数据应用的广阔前景,特别是在此次特殊情况工作中,众多城市利用大数..
当前“数字中国”建设方兴未艾,数字经济发展呈现蓬勃的势头,并开始与实体经济深度融合,展示了巨大的发展潜能。数字科技正在成为带动新兴产业发展壮..
德国肖特玻璃帮助科学家在火星试验氧气制造 —— 毅力号火星车着陆，崭新征程，崭新希望 2月18日（美国东部标准时间）下午3点27分，北京时间19日凌..
今天我们就来聊一聊这征服世界级柴油机厂家的滚塑工艺和低调有实力的河北亿利。性能优越的滚塑油箱是大势所趋随着滚塑成型工艺的快速发展，随之带..
随着中国经济的发展，国民GDP水平和人均可支配收入一直稳步上升，在经济发展快速的情况下，部分人群消费观念开始转变，他们消费能力强、追求品质化..
近日,热播电视剧《陪你一起长大》中,刘涛饰演的女主苏醒因“咆哮式教学”登上热搜。剧中,苏醒在给上幼儿园的儿子奚望辅导拼音学习时,奚望先是把“..
你有多久没关注过电视了？似乎因为电视是一个“传统”的行业，电视本身不是一个需要高频换代的产品，所以在很多人的印象里，这个行业的变化并不大..
随着泛娱乐战略的推进,BIGO已经成为全球用户展现自己的重要平台,甚至成为他们事业的跳板。日前BIGO旗下全球短视频平台Likee的创作者Ihsan在印尼一..
股权激励计划在实施过程中,一个非常重要的问题,就是员工的这部分股权,应该如何持有?我们常见的股权激励持股形式主要有三种:员工直接持股、创始人..
信息技术的飞速发展带来生意模式的不断革新。对于小微商家而言，线上订货、扫码收银、快递发货……都已经变得稀疏平常。近日，金蝶智慧记携手得实..
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对于现在追求轻薄的手机发展趋势来说，有线蓝牙耳机用起来实在是累赘，尤其是耳机线总是打结的问题。而无线蓝牙耳机就是一个比较好的选择，并且现..
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