小米：雷军将在明晚20点抖音直播中聊聊小米汽车

站长之家（ChinaZ.com）4月5日 消息:4月2日，2021米粉节正式开启，当日，雷军宣布，无法到达现场的米粉，4月6日14:00-24:00可在抖音「小米直播间」参加线上小米生日派对，同时，自己还会在4月6日晚上开启自己的第三次抖音直播。

今日，小米官方发布海报，透露了雷军在抖音第三次直播中的内容。

据悉，雷军将在明晚20点整的直播中，联合资深车评人、汽车博主韩路一起聊聊小米汽车。

具体问题涉及:小米第一台车叫什么名字?是轿车、SUV 还是跑车?计划定价多少钱? 预计什么时候上市?小米汽车团队还招人吗?等等。

在3月30日的发布会上，小米创始人雷军公布了自己的最后一个创业项目——制造小米汽车。雷军称，将押上人生全部的声誉为小米汽车而战。

按照计划，雷军将亲自带队负责该项目，未来10年将投入100亿美元，初期投入100亿元人民币。

针对“小米汽车”名字问题，雷军曾在接受央视采访时回应称，小米汽车的具体名字还没有想好，可能还需要再花点时间，认真的评估，因为造车的周期比较长，快一点也需要三年时间，所以还有足够的时间决定叫什么品牌。自己觉得应该先把产品做好是最重要的，怎么能做一款不辜负米粉期待的产品，这个期待越高压力就会越大。