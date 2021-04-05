LG宣布退出智能手机业务 预计将在7月31日之前完成

如今，手机已经成为最重要的游戏平台之一，大多数人的手机上，或多或少装了几款游戏。事实上，从28 年前第一部带着游戏的手机问世起，手机和游戏就再也不分家了。今天就来给大家科普一下，那些广为人知的手机游戏或游戏手机。1973 年4 月，摩托罗拉公司工程技术员“马丁·库帕”发明了世界上第一部手机；1993 年8 月，公认的第一部智能手机IBM Simon发布，一款猜字拼图游戏《Scramble》内置其中，这也是世界上首款内置游戏的手机，