LG宣布退出智能手机业务 预计将在7月31日之前完成

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LG宣布退出智能手机业务 预计将在7月31日之前完成

2021-04-05 15:03 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月5日 消息:今日，LG正式宣布，将逐渐停止手机业务，不再生产和销售手机，预计在今年7月31日前完成。

LG

去年12月，因多年亏损，LG对旗下手机部门进行了重组。

今年1月，有传言称，LG正在研究包括出售移动业务在内的各种方案，当时，LG表示，不排除任何可能性，公司正在研究所有可行方案，包括缩小业务规模、出售或维持现状等。

今年3月，有外媒报道称，LG不会对外出售手机业务，而只是关闭该业务，未来或将会继续推进卷轴屏手机的量产。

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