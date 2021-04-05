LG宣布退出智能手机业务 预计将在7月31日之前完成

站长之家（ChinaZ.com）4月5日 消息:今日，LG正式宣布，将逐渐停止手机业务，不再生产和销售手机，预计在今年7月31日前完成。
去年12月，因多年亏损，LG对旗下手机部门进行了重组。
今年1月，有传言称，LG正在研究包括出售移动业务在内的各种方案，当时，LG表示，不排除任何可能性，公司正在研究所有可行方案，包括缩小业务规模、出售或维持现状等。
今年3月，有外媒报道称，LG不会对外出售手机业务，而只是关闭该业务，未来或将会继续推进卷轴屏手机的量产。
站长之家（ChinaZ.com）4月5日 消息:今日，LG正式宣布，将逐渐停止手机业务，不再生产和销售手机，预计在今年7月31日前完成。
去年12月，因多年亏损，LG对旗下手机部门进行了重组。
今年1月，有传言称，LG正在研究包括出售移动业务在内的各种方案，当时，LG表示，不排除任何可能性，公司正在研究所有可行方案，包括缩小业务规模、出售或维持现状等。
今年3月，有外媒报道称，LG不会对外出售手机业务，而只是关闭该业务，未来或将会继续推进卷轴屏手机的量产。
据韩媒报道，小米公司表示，将在韩国推出新的中端智能手机。此前有消息称LG电子可能退出智能手机业务，业内观察人士表示，小米今年可能会加大在韩国市场的力度，以期从LG手中取得市场份额。
据韩国《东亚日报》援引电子行业一位匿名人士消息称，LG电子公司可能会关闭其智能手机业务，而不是出售该业务。今年1月，有报道称LG电子移动部门已连续多年出现亏损，公司正在研究包括出售移动业务在内的各种方案。
据Phonearena报道，不愿透露姓名的业内人士称，LG电子将在4月5日召开董事会时宣布退出智能手机业务的决定。LG曾考虑过多种选择，包括出售业务，但与一些潜在买家的谈判以失败告终，原因是在手机相关技术专利的问题上存在巨大分歧。潜在买家希望收购拥有专利的业务。
据韩国媒体报道称，三星电子计划在其智能手机中使用京东方的OLED面板，以降低成本。根据业内消息，三星可能会在某些今年下半年发布的Galaxy M系列机型中使用京东方的柔性OLED面板。
此前特斯拉要造智能手机的传闻被疯传，而就在近日，外媒发布了一段特斯拉智能手机的概念视频，这款手机暂命名为Model π（或Model Pi）。
市场研究机构Counterpoint Research发布最新报告显示，今年1月，OPPO在中国市场的份额达到了21%，位居榜首，而vivo以20%的份额紧随其后，与华为并列第二，苹果和小米则以16%的市场份额并列第三。
在进入5G之后，联发科的存在感明显增强，他们已推出了多款5G智能手机处理器，还在不断推出新品，他们的处理器也已被多家智能手机厂商采用，出货量也比较可观。
苹果公司凭借着iPhone12系列手机在2020年第四季度获得了全球智能手机销量第一的宝座，也是苹果时隔四年后重新问鼎第一。但是三星电子预计他们将在2021年第一季度重新夺回全球智能手机产量的第一。
Strategy Analytics表示， 2020年全球智能手机电池市场同比增长7％，达到 75 亿美元。中国的东莞新能源科技有限公司（Amperex Technology Ltd.）是全球最大的智能手机电池供应商，市场份额为42％。
根据市场研究机构Strategy Analytics的数据，2020年全球智能手机图像传感器市场，索尼以46%占据第一位置，三星位列第二，份额为29%，中国的豪威科技以10%的份额位居第三。
Strategy Analytics发布了一份研究报告，预测在新冠疫情之后智能手机市场将如何反弹。该报告显示，智能手机市场将在2021年反弹，预计出货量为13.8亿部，比去年出货量增长6.5%。该报告还预测小米将会成为全球第三大智能手机制造商。
根据Omdia最新的《Smartphone Model Market Tracker》报告显示，2020年iPhone11出货6480万部。iPhone11的出货量比2019年出货量最高的智能手机iPhone XR多出1800多万部。报告称，iPhone11成功的关键之一是相比 iPhone XR 的777美元较低的平均售价 （754美元） ，以及XR没有的双摄像头。
日前研究机构Counterpoint Research发布了最新2020年全球智能手机出货情况，其中三星以市场占有率19%排名全球第一，苹果则是15% 排名第二，华为和小米分别为14% 和11%，分列三、四名。
美国《消费者报告》今天发布了新的智能手机排名，苹果的iPhone12 Pro Max是入围2021年最佳智能手机之一，并且是年度最佳iPhone。
Strategy Analytics手机元件技术（HCT）服务近期发布的研究报告指出，2020年全球智能手机显示面板市场总收益为430亿美元。
数据显示，在2020财年中，三星显示器（Samsung Display）收入份额为50%，占据了智能手机显示屏市场的领先地位。紧随其后的分别是京东方(收入占比15%)和LG Display(收入占比8%)。2020年，前三大显示面板供应商在全球智能手机显示面板市场上一共占据了近73%的收入份额。
曾经在位居全球前五大智能手机厂商的LG电子，正遭遇前所未有的困难局面。据最新消息，LG手机业务出售谈判告吹，潜在的买方已经失去兴趣。
当下,路由器已然成为家庭网络接入必不可少的设备,接入速度从几年前的50M、100M陆续提升到300M。从去年开始,很多运营商已经开始将千兆网络引入到家庭宽带当中。伴随接入带宽和速度的升级,高清直播、视频电话、网络电视、网络游戏等需要高速网络的业务,也都已经逐渐融入我们的日常生活。智能家居的普及和发展,让很多家庭智能终端设备也都接入Wi-Fi网络,便于进行远程操作和控制。日新月异的应用场景,加上新冠疫情的影响,居家办公和网?
如今，手机已经成为最重要的游戏平台之一，大多数人的手机上，或多或少装了几款游戏。事实上，从28 年前第一部带着游戏的手机问世起，手机和游戏就再也不分家了。今天就来给大家科普一下，那些广为人知的手机游戏或游戏手机。1973 年4 月，摩托罗拉公司工程技术员“马丁·库帕”发明了世界上第一部手机；1993 年8 月，公认的第一部智能手机IBM Simon发布，一款猜字拼图游戏《Scramble》内置其中，这也是世界上首款内置游戏的手机，
游戏手机的出现并不久，2017 年以前，主要是大型厂商的创新尝试，零星出现几款产品，但只是智能手机中可有可无的点缀。但随着智能手机的迅速普及，手机游戏发展迅猛，并出现了手游的「PC 化」，内容驱动硬件厂商不断推出配置更强的手机，从2018 年开始，专业的游戏手机如雨后春笋般出现。但对于「游戏手机」赛道的争论，并未停止。就像同样在「用户细分化，会带来更细分垂直的手机市场」的逻辑之下，市场上出现了美图手机，结果却?
电视盒子在 2021 年无疑已经是每家每户必备的追剧神器。但是现在电视盒子的款式多种多样，让人眼花缭乱，刚开始时我也踩过不少的坑。最近就经常有..
伴随着数字经济的到来，在疫情影响下，在线教育快速发展。据中国互联网络信息中心最新报告显示：截至 2020 年 12 月，我国在线教育用户规模达3. 4..
“蒸”在保留食物本身的鲜美口感的同时,也不破坏食物的营养结构,能做到少油少盐但是美味依旧,是非常健康的烹饪方式。家用蒸箱什么牌子好一些,火星..
今日早些时候，有媒体报道称，有消费者在唯品会3月18日的一场活动中以2549元的价格购买了一条GUCCI腰带。由于尺码不合，该消费者想在得物APP做个鉴..
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正文:如今，手机已经成为我们的“贴身之物”，也成为了我们的隐私存储器。从照片到聊天记录，从机密文件到支付账户，每一项都“不能外泄”。为此我..
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