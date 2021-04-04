魅族为清明文案致歉：官博闭门思过 暂停运营两天

站长之家（ChinaZ.com）4月4日 消息:今日上午10点，魅族发布了一条“魅族18系列5G安全纯净旗舰，祭奠被干掉的广告。”的营销广告，随后引发网友热评。

有网友认为，清明节是扫墓祭祖的日子，在这样一个严肃的日子魅族蹭清明节营销实属不妥。

今日下午，针对此事，魅族官方回应称:“魅族18系列发布以来，我们迫切的想让用户感受到无广告纯净系统的好处，以致于在严肃的日子还发了推文且严重用词不当。对此我们真诚道歉，同时我们将更加严谨的把控平台内容输出。今日起官博闭门思过，暂停运营两天，再次向大家道歉。 ”

据悉，此前魅族宣布将彻底放弃互联网广告营收。

3月5日，魅族官方表示，由于Flyme9安全纯净系统0广0推0预装的特性，使用魅族18和魅族18Pro在微博APP发布微博时并不会显示专属小尾巴而是显示“来自Flyme”。魅族认为，一个纯净、无广告的系统，比起微博小尾巴更符合用户的本源需求。

魅族强调，手机行业发展至今已有几十年，硬件+软件已经成为一种常态化的营收模式，对于用户而言，是一种权利被剥夺后的无声伤害。因此，在18周岁的成人礼上，魅族选择关闭所有广告，从魅族18系列开始，将彻底放弃互联网广告营收，为用户提供真正纯粹、私密、不被打扰的个人设备。