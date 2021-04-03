北京链家、我爱我家等6家中介门店涉嫌炒作学区房被停业

如果要问给孩子学习美术的理由有哪些？相信有很人脱口而出，升学、一技之长、还有兴趣培养等，当然还有很多人有不同的意见。而我之所以会给孩子报美术课，一是想想让孩子拥有一个比较好的审美观，要知道，在如今这个以“外貌”为主的时代，美一直以来都是女孩子们的资本。这也是我为什么会给自己女儿报美术班的主要原因之一。其次是还想让她修身养性，能改一改猴子般的习惯，心态变得沉稳。如今我家孩子 8 岁，目前主要是以线上学?