北京链家、我爱我家等6家中介门店涉嫌炒作学区房被停业

站长之家（ChinaZ.com）4月3日 消息:据北京住建委消息，今日，针对群众反映强烈的房地产经纪机构炒作学区房行为，北京住建委对海淀区万柳、翠微、西城区德胜、金融街，东城区交道口等价格快速上涨区域进行专项执法检查。
北京住建委称，此次专项检查，市住建委共检查海淀区蜂鸟家园、翠微南里小区，西城区京畿道、六铺炕小区，东城区交道口小区等周边经纪机构门店20家，抽查经纪机构网上、门店发布的房源154套。链家置地海淀第一百三十分公司、万柳中路第二分公司，我爱我家黄寺大街第四分公司、海淀第十二分公司，中原第三百八十分公司，21世纪不动产盛晖嘉园店等6家涉嫌存在炒作学区房的门店暂停营业整改。
对链家置地、麦田、中原、丽兹行、海客天下等房地产经纪公司涉嫌存在的以隐瞒等不正当方式诱骗消费者交易、擅自对外发布房源信息、未书面告知规定事项等违法违规行为立案17起。
北京住建委强大，下一步，市住建委将联合公安、税务、市场监管等相关部门开展综合执法检查，同时要求各区住建房管部门加强属地监管责任，同步开展区域内综合执法和行业监管，保持对房地产经纪机构制造紧张气氛、炒作学区房、哄抬房价行为的高压监管态势，同时，将经纪机构违规参与经营贷、配合购房人签署阴阳合同等行为纳入检查重点。