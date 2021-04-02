工信部收回329个电信网码号，含小米、搜狐等公司

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工信部收回329个电信网码号，含小米、搜狐等公司

2021-04-02 17:40 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月2日 消息:4月1日，工信部发布关于收回部分电信网码号的通告，本次收回电信网码号共329个，含搜狐、小米、华泰证券、招商银行等多家知名公司。

打电话，手机

通告显示，根据《电信网码号资源管理办法》有关规定，经公示无异议，工信部现收回部分电信网码号。工信部指出，上述码号原使用单位应当做好码号退回相关善后工作，相关基础电信运营企业应当做好相应网络数据处理工作，确保网络安全运行。

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