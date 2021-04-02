工信部收回329个电信网码号，含小米、搜狐等公司

毋庸置疑,稳定和促进家电消费已成为经济复苏的重要路径,今年两会《政府工作报告》也适时提出,要稳定增加汽车、家电等大宗消费。与此同时,很多代表委员也提出了与家电行业相关的议案提案,其中,“以旧换新”成为热门词。就在国家及相关企业大力推进并升级家电“以旧换新”进程的同时,新的要求和考验也随之到来。“首先,要从构建新发展格局的高度来推动家电‘以旧换新’活动的开展。” 3月30日,在2021苏宁易购焕新产品升级发布会上,工