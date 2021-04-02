工信部收回329个电信网码号，含小米、搜狐等公司

站长之家（ChinaZ.com）4月2日 消息:4月1日，工信部发布关于收回部分电信网码号的通告，本次收回电信网码号共329个，含搜狐、小米、华泰证券、招商银行等多家知名公司。
通告显示，根据《电信网码号资源管理办法》有关规定，经公示无异议，工信部现收回部分电信网码号。工信部指出，上述码号原使用单位应当做好码号退回相关善后工作，相关基础电信运营企业应当做好相应网络数据处理工作，确保网络安全运行。
站长之家（ChinaZ.com）4月2日 消息:4月1日，工信部发布关于收回部分电信网码号的通告，本次收回电信网码号共329个，含搜狐、小米、华泰证券、招商银行等多家知名公司。
通告显示，根据《电信网码号资源管理办法》有关规定，经公示无异议，工信部现收回部分电信网码号。工信部指出，上述码号原使用单位应当做好码号退回相关善后工作，相关基础电信运营企业应当做好相应网络数据处理工作，确保网络安全运行。
在昨日的第十三届全国人大四次会议第二次全体会议结束后，针对“工信部下一步有哪些举措去打造数字经济新优势”的提问，工业和信息化部部长肖亚庆在“部长通道”表示，数字经济的发展在危机中
今日，针对2021年中央广播电视总台“3.15”晚会曝光的内存优化大师、智能清理大师、超强清理大师、手机管家pro四款APP诱导老年人下载、违规收集老年人个人信息等违规行为。
毋庸置疑,稳定和促进家电消费已成为经济复苏的重要路径,今年两会《政府工作报告》也适时提出,要稳定增加汽车、家电等大宗消费。与此同时,很多代表委员也提出了与家电行业相关的议案提案,其中,“以旧换新”成为热门词。就在国家及相关企业大力推进并升级家电“以旧换新”进程的同时,新的要求和考验也随之到来。“首先,要从构建新发展格局的高度来推动家电‘以旧换新’活动的开展。” 3月30日,在2021苏宁易购焕新产品升级发布会上,工
工信部信息技术发展司负责人杨宇燕透露，预计今年年底前，将会向首批符合要求的信息无障碍网站和手机App授予无障碍标识，并予以公示。
2021年2月5日，工信部通报了26家存在违规调用麦克风、通讯录、相册等权限APP企业的名单。工信部表示，截至目前，经第三方检测机构核查复检，尚有10款APP未按照工业和信息化部要求完成整改。依据法律和规范性文件要求，将对上述10款APP进行下架。相关应用商店应在本通报发布后，立即组织对名单中应用软件进行下架处理。
3 月 29 日，中国北京，工信部中国信息通信研究院(以下简称“中国信通院”)联合中兴通讯举办了“标准牵引，开放致远--中国5G消息高质量发展新闻发布会”，暨“首批通过5G消息平台功能完备性测试企业证书颁发仪式”。中国领先的移动开发者服务提供商极光(Aurora Mobile， 纳斯达克股票代码：JG)受邀参会。 中国信通院泰尔终端实验室主任魏然，中国信通院泰尔终端实验室移动互联网业务创新中心主任王景尧、副主任吴荻出席了本次会议
工信部、农业农村部、商务部、国家能源局决定联合组织开展新一轮新能源汽车下乡活动。在山西、吉林、河南、湖北、湖南、广西、重庆、山东、江苏、海南、四川和青岛等地，选择三四线城市、县区举办若干场专场、巡展、企业活动。
工信部于今日公开征求对《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定（征求意见稿）》的意见，该征求意见稿中提到，本次《实施条例》的修改，将在附则中增加一条，作为第六十五条：“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。”
据工信部最新公布，2020年我国集成电路销售收入达到8848亿元，平均增长率达到20%，是全球增速的3倍!
2021 年 3 月 15 日下午，工信部人才交流中心副主任李宁、信创人才培训项目负责人蔡时铎莅临ZStack（云轴科技）指导交流，云轴科技联合创始人兼COO尤永康、人才培训负责人兼云轴大学校长郭华星、信创工程部总经理许佳珺等热情接待，大家就目前云计算及信创领域的人才培训和产业发展进行了深入交流。交流会上，许佳珺介绍了ZStack信创方面取得的荣誉、阶段性成果、互认证全景、行业解决方案及标杆案例。云轴科技从创立至今一直坚持?
3 月 12 日，据工信部网站消息，工信部近期组织第三方检测机构对手机应用软件进行检查，督促存在问题的企业进行整改。截至目前，尚有 136 款APP未完成整改。工信部要求，这些APP应在 3 月 17 日前完成整改落实工作。逾期不整改的，工信部将依法依规组织开展相关处置工作。从 2020 年初至今，工信部一直在针对市场下载量较多的App进行技术检测，通报其中存在侵害用户权益的App，并且下架了不少App。最近几次通报名单普遍只有 20 到
截至2月末，三家基础电信企业5G 手机终端连接数达2.6亿户，比上年末净增6130万户，占移动电话用户的16.3%。百兆以上速率固定宽带接入用户占比已超九成，千兆用户不断增长，1000Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达803万户，比上年末净增163万户。
工信部于今日关于拟撤销《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》和《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》车型名单的公示，在《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》中，涉及比亚迪e5 和e6、理想ONE LXA6500SHEVM1 等型号。
昨晚，小米公司宣布开始启用新Logo，开始升级品牌识别系统。新Logo方正变圆滑，这样的大师设计，有很多网友质疑，称雷军被骗了，劝小米直接报警…
今日，工信部公布了2021年第3批侵害用户权益行为APP，称尚有136款APP未完成整改。工信部称，上述APP应在3月17日前完成整改落实工作。逾期不整改的，我部将依法依规组织开展相关处置工作。
“用高品质的智能电动汽车，让全球用户享受无所不在的智能生活”，这就是小米造车的初心。
小森生活中是有兑换奖励的口令码的，这个口令码可以获得一些免费的奖励，一些玩家还不清楚目前有哪些口令码，下面就来为大家分享一下。
Handel Jones表示，小米、OPPO和vivo2021年计划出货5.66亿部手机，而2020年这个数据是3.62亿部，这显示了中国手机厂商在全球智能手机生态系统中的强劲竞争力。
2021 年 3 月 29 日，苏州市工信局信息化推进处处长汪晓亮、苏州工业园区经济发展委员会产业发展促进处副处长钱新竹莅临苏州金蝶调研考察，并与金蝶软件（中国）有限公司苏州分公司总经理徐嘉祺、金蝶中国战略与公共事务部总经理赵亮等就工业互联网布局进行深入交流与探讨。座谈会上，苏州金蝶总经理徐嘉祺详细介绍了金蝶集团的发展历程、产业洞察、商业洞察以及苏州金蝶的整体业务概况，并讲述了苏州金蝶在助力企业数字化转型、重
3月17日，工业和信息化部、交通运输部、国家标准化管理委员会三个部门印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）》，《指南》提出，要针对车联网技术和产业发展现状、未来发展趋势及智能交通行业发展实际，分阶段出台一批关键性、基础性智能交通标准。
因歧视盲人和导盲犬，Uber 在2014年被起诉。在这起案件僵持了2年之后，Uber 愿意支付260万美元的和解金。不过这起案件并没有因此结束。Uber 现在宣..
今日，快手宣布，自2021年清明节起，将陆续上线悼念账号一期、二期功能，包括但不限于逝者用户的生卒年份显示、蜡烛标记、设置账号委托人等。..
今日上午10点，魅族发布了一条“魅族18系列5G安全纯净旗舰，祭奠被干掉的广告。”的营销广告，随后引发网友热评。有网友认为清明节是扫墓祭祖的日..
日前，OPPO 有多款新机通过3C认证，型号包括PEXM00、PEPM00、PDEM30等。这些机型全部支持5G，标配65W充电器。..
当地时间3月31日，美国陆军宣布，授予微软一份219亿美元的合同，为军方提供至少12万套AR设备。据悉，微软为军方定制的这套设备类似连接了护目镜的..
2018年3月，被告人陈某展为更加便捷地销售微信账号，遂让被告人陈某巍、王某帮其开发操作软件。被告人王某在被告人陈某巍提供的微信底层接口协议基..
2020年受疫情影响，许多学校、公司都纷纷推出远程学习和办公方式，这也推动了一波大屏设备的销量暴涨，其中最为受益的就是平板电脑市场。作为国内..
2021年4月4日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题还是关于清明节的，问题是“古人在清明节放风筝是希望什么？”清明节放风筝是一个习俗，那么古代人在..
2021年4月4日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于清明节的，问题是“清明时节江南地区的风俗是吃哪种特色美食？”如果是一些南方人应该是能了解..
一年中有很多节日，但最有趣的节日营销永远在愚人节。在这一天，品牌们可以借势搞事情，用各种梗来“套路”年轻人，轻易地就能与他们打成一片。不..
短视频的未来是怎样的?是泛娱乐内容霸屏还是泛知识内容异军突起?百度的答案是去伪存真的泛知识。“老板对我PUA可以制裁ta吗?”“父母结婚30年过..
39岁唐彬森，堪称创投圈最隐秘的男人。如果不是元气森林爆火，可能很少人会知道他的名字。他一手创立的这个消费品牌，刚刚完成新一轮融资，估值达..
美国人可能不曾想到，互联网这个它们曾经发明并长期领先的技术如今会在中国以高速狂奔的方式迅速壮大，他们也不曾想到中国会在如此短的时间内改..
在数字时代，如何更深刻地理解音乐营销的价值?是品牌短片里一晃而过的BGM，还是影视综艺里贴片式的口播广告歌?抑或是缔造了步步高和蒙牛酸酸乳的..
今日，针对群众反映强烈的房地产经纪机构炒作学区房行为，北京住建委对海淀区万柳、翠微、西城区德胜、金融街，东城区交道口等价格快速上涨区域进..
今日下午，腾讯视频发布通知，宣布将于2021年4月10日零点对VIP涨价。值得一提的是，凡在2021年4月10日零点前已经是腾讯视频VIP自动续费状态的用户..
手机、电脑、平板等小屏幕的电子产品，不仅不能给我们带来最好的观看体验，而且可能割裂我们与家人的互动和沟通。随着技术的更迭，大屏激光电视已..
当前电动牙刷的品牌非常多，电动牙刷哪个牌子好?要知道国人口腔复杂，饮食文化丰富导致护理难度很高，加上护牙意识薄弱，有数据显示，80%以上人群..
在选购蓝牙耳机的时候都希望能挑到平价好用的产品，不花冤枉钱，所以很多朋友希望我能总结一下平价好用的蓝牙耳机推荐，今天我就来盘点一下平价蓝..
说到电视盒子，很多人对它的了解并不多，只知道它是用来看电视的，甚至并不知道是否有买的必要。其实挑选电视盒子还是一门学问，如果不会挑选，常..