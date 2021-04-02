人走茶凉？Facebook将删除所有带特朗普声音的内容

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人走茶凉？Facebook将删除所有带特朗普声音的内容

2021-04-02 11:45 · 稿源：站长之家

当地时间3月31日，Facebook删除了一段特朗普的采访视频，并表示该平台和Instagram上发布的“带有特朗普声音”的内容都将被删除。

据悉，删除的视频是特朗普的儿媳劳拉对特朗普的采访内容，并发布在她的Facebook主页上。

劳拉还发布了一封来自Facebook邮件截图，邮件给出删除的理由是特朗普的账户被封禁了。

此前，Facebook在1月6日国会骚乱事件的次日就封禁了特朗普的账号。

对于Facebook的做法，有网友纷纷质疑表示，这就是自由和人权?

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