App若不符合iOS14.5开始的应用程序跟踪透明度，将被拒绝更新

站长之家（ChinaZ.com）4月2日 消息:根据《福布斯》的最新报告，应用程序若不符合iOS14.5开始执行的“应用程序跟踪透明度”规则，将被会苹果拒绝更新。

应用程序必须请求访问用户iPhone的广告标识符或IDFA的权限，才能跨应用程序跟踪它们以进行广告定位，这是iOS14.5启动时应用程序必须遵守的规则。该规则还阻止应用程序使用其他变通办法来跟踪用户，这已经使一些开发人员陷入困境。

到目前为止，有好几个应用程序都被拒绝了，福布斯列出了Heetch，Radius Fiction，InnoGames等。被拒绝更新应用程序的开发人员将收到以下消息:“您的应用程序使用算法转换后的设备和使用情况数据来创建唯一的标识符，以便跟踪用户，”该消息还列出了正在收集的数据。

苹果公司的立场是，如果客户拒绝使用IDFA进行广告跟踪，那么该用户也拒绝了其他跟踪方法。苹果公司的App Store规则规定，应用程序开发人员不能从设备中收集数据并识别，并且开发人员应对其应用程序中的所有跟踪代码，包括他们使用的任何第三方SDK负责。

Adjust现在已更新其SDK，以删除可访问数据（例如CPU类型，手机内存，充电状态和电池电量）的代码，因此在安装新的Adjust SDK之后，被拒绝使用Adjust的应用程序可能会使其更新呈绿色。

苹果暂时未确定发布iOS14.5的时间，但到目前为止，苹果已经有六个测试版，并且该软件计划在今年春季某个时候向用户开放。随着开始跟踪应用程序跟踪透明度规则以进行更新，苹果有可能正在为该软件的发布做准备，因此我们也许会看到它在不久的将来首次亮相。