快手磁力聚星推“千帆行动” ：亿级流量激励、全网宣推资源助力品牌营销

站长之家（ChinaZ.com）4月2日 消息:4月1日，快手磁力聚星宣布推出“星海计划-千帆行动”，本次行动是以千亿流量激励优质商业内容创作为核心的“星海计划”中重要的一环。

在“千帆行动”中，快手将携手美妆、快消、汽车3大行业的品牌主，通过创意与内容，精准建立用户与品牌的心智连接。

“千帆计划”为全年持续性项目，每双月一期。首期招募开放时间为2021年4-5月。参与千帆行动的美妆、快消、汽车品牌可享受一下三大权益，包括:

1. 创意主题玩法，定制达人推荐:量身定制创意玩法，并精准匹配创作者组合，全程监控履单，让品牌合作无忧;

2. 亿级流量激励，专属策略运营:亿级曝光流量激励，实时助推优质短视频作品登顶热门;

3. 全网宣推资源，站内站外覆盖:快手站内运营资源位，全方位曝光;蓄水到收官全链路宣推助力品牌影响力扩散。

据官方介绍，对美妆、快消、汽车行业的品牌主，“星海计划-千帆行动”将根据他们的品牌调性和宣传需求，匹配多样的短视频玩法，结合定制化创作者筛选，为品牌主提供精准的创作者推荐及优质的创作者服务。

同时，千帆行动将通过平台资源的加持，与亿级曝光流量的激励，在打造品牌声量的同时实现高效转化。针对磁力聚星的长期合作伙伴，平台将给予激励返点政策，让合作磁力聚星的代理商、服务商等，都可以通过为客户提供更好的服务而获得平台激励，从而使品牌主获得优质的合作体验。