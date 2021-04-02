快手磁力聚星推“千帆行动” ：亿级流量激励、全网宣推资源助力品牌营销

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 快手最新资讯 > 正文

快手磁力聚星推“千帆行动” ：亿级流量激励、全网宣推资源助力品牌营销

2021-04-02 09:19 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月2日 消息:4月1日，快手磁力聚星宣布推出“星海计划-千帆行动”，本次行动是以千亿流量激励优质商业内容创作为核心的“星海计划”中重要的一环。

在“千帆行动”中，快手将携手美妆、快消、汽车3大行业的品牌主，通过创意与内容，精准建立用户与品牌的心智连接。

图片

“千帆计划”为全年持续性项目，每双月一期。首期招募开放时间为2021年4-5月。参与千帆行动的美妆、快消、汽车品牌可享受一下三大权益，包括:

1.  创意主题玩法，定制达人推荐:量身定制创意玩法，并精准匹配创作者组合，全程监控履单，让品牌合作无忧;

2.  亿级流量激励，专属策略运营:亿级曝光流量激励，实时助推优质短视频作品登顶热门;

3.  全网宣推资源，站内站外覆盖:快手站内运营资源位，全方位曝光;蓄水到收官全链路宣推助力品牌影响力扩散。

据官方介绍，对美妆、快消、汽车行业的品牌主，“星海计划-千帆行动”将根据他们的品牌调性和宣传需求，匹配多样的短视频玩法，结合定制化创作者筛选，为品牌主提供精准的创作者推荐及优质的创作者服务。

同时，千帆行动将通过平台资源的加持，与亿级曝光流量的激励，在打造品牌声量的同时实现高效转化。针对磁力聚星的长期合作伙伴，平台将给予激励返点政策，让合作磁力聚星的代理商、服务商等，都可以通过为客户提供更好的服务而获得平台激励，从而使品牌主获得优质的合作体验。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 快手磁力聚星招募任务全面升级 ：加大优质作品曝光流量

    昨天， 快手磁力聚星宣布其招募任务全面升级，作品支持在快手APP内全域分发。据悉，磁力聚星招募任务是快手磁力聚星推出的高效轻量撮合产品，客户发布任务，创作者可在平台上自主选择接受任务，并产出符合营销诉求的内容作品。

    快手 快手电商 快手变现

  • 快手磁力聚星2月榜单发布：达人领域和视频内容呈多元态势

    近日，快手磁力聚星发布 2021 年 2 月榜单。本月又有不少新面孔凭实力跻身榜单，一展他们的内容创作力和品牌吸引力。本月“MCN榜”中，“乾派文化”已经由上个月的第三名一跃冲到榜首，同时也迎来 3 位新面孔：犀照科技、欢城文化和湘生。其中，犀照科技首次上榜就取得了第三名的亮眼成绩。在“红人榜”中，“轮胎粑粑”依旧稳坐第一名。可见，可爱萌宠依旧是最受大众欢迎的短视频内容之一。而“黑马榜”再次迎来大洗牌，除了 1 月

    快手磁力聚星

  • 创作者注意！快手将严打磁力聚星阴阳合同违规行为

    近日，快手官方发布公告称，为了保证用户体验，保障商家、创作者权益，快手磁力聚星平台将开展针对平台阴阳合同违规行为的治理。

    快手 快手达人 阴阳合同

  • 深圳快手奥利给！深圳向快手发出“春之约”

    一场来自春天的云互动有了新进展： 3 月 21 日，深圳通过官方账号邀请快手和奥利给大叔“来深圳感受春天的气息、寻找春天的故事”。深圳在这篇名为《春之约》的邀约信里写道：感谢“奥利给大叔”送深圳“奥利给”， 感谢快手这一有温度的平台，让无数在深的和不在深的励志奋斗者有机会被看见，成为一个温暖的桥梁。诚邀快手及“奥利给大叔”去深圳，寻找春天的故事，与新时代深圳精神同频共振，一同前行。快手方面第一时间表示，“

    快手

  • 快手关联公司申请“老铁”“快手人民好货”等商标

    天眼查App显示，近日，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司申请注册多个商标，包括“KUAI”、“HI，老铁”，国际分类涉及办公用品，教育娱乐、金融物管、广告销售、网站服务、健身器材等，状态均为“商标申请中”。

    快手 商标注册 老铁

  • 快手磁力聚星推出“星海计划”， 1000亿流量激励优质商业内容​

    4月1日起，快手磁力聚星正式启动“星海计划”，通过千亿流量激励、视频征集大赛、创作者成长赋能、品牌增长服务等全方位的营销运营支持对品牌与创作者进行赋能。

    快手 快手磁力聚星 优质内容

  • 快手关联公司申请“快手主播101”、“666”相关商标

    3月12日，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司申请注册了多个商标，包括“快手主播101”、“666”、“小愉”等。

    快手 快手商标 快手运营

  • 快手春节营销“最”出圈，伊利金领冠快手账号日均涨粉35.7万

    “云团聚”成为主旋律的 2021 春节，众多品牌各显神通，为中国老百姓营造了一个热闹非凡的线上春节，可谓是年味十足。这其中要属伊利金领冠特约赞助的快手CNY活动# 2021 温暖好运年#最为抢眼，强势出圈各大春节营销活动。丰富多彩的直播内容陪伴老铁们整个二月，除夕红包雨、魔表挑战赛、达人直播等互动形式趣味爆棚，快手以“内容共创”的方式，为伊利金领冠构建“短视频+”时代下的全新营销模式，实现品牌通过内容陪伴用户的价值

    春节营销

  • 他们“无货”，却依然能靠直播在快手悄悄“搞钱”？

    最近，「剪映」闷声干大事，推出了一个图文转视频的功能。需要注意的是，链接导入目前仅支持使用今日头条的链接。除此之外，输入0~1500的文字内容也可以自动生成视频。

    快手 快手直播 直播带货

  • 快手打击拜金等不良内容

    昨日，在继抖音之后，快手也发布了打击宣扬拜金类不良内容的公告称，一直以来，快手对刻意炫富、宣传享乐主义等传递不良价值观的内容进行严格管控。

    快手 抖音 短视频

  • 为什么知乎、B站、快手都会强调这一标签？

    2010年，中文互联网社区鼻祖西祠胡同创始人“响马”这句话，可谓一针见血。互联网解放了信息的生产、传输与消费流程，形成强大的人群聚集能力，人与人被连接在一起创作、分享与消费内容，这就是社区。“连接”是互联网最核心的能力，连接信息、知识、用户、服务与商品。网络“社区”则生动地体现出互联网的“连接”能力。

    知乎 B站 快手

  • 谁在抖音快手批量“制造”假医生？

    在短视频平台拥有近千万粉丝的医生博主“咖喱”告诉开菠萝财经，最近不少粉丝被他的仿冒者骗了，可无论是发多少条视频澄清、告诫大家，被骗的人数还在增加。他感叹，违法成本太低，而维权的成本过高，这与自己“科普”医学知识的初心背道而驰。

    抖音 快手 视频造假

  • 快手和抖音，为何不是另一个“蘑菇街”？

    2013年，“蘑菇街”和“美丽说”等内容电商导购网站如日中天，一度占据淘宝订单来源的10%，并一年从淘宝佣金中拿走超过6亿元时。阿里决定不能再继续扶持“蘑菇街”、“美丽说”等持续壮大。于是，有了后来的“美丽说”和“蘑菇街”合并，从内容导购电商转型做电商平台。

    抖音 快手 蘑菇街

  • 快手，开一个单日流水百万的店

    在电商直播中，货有多重要?不仅要有品质时时刻刻为基，价格因素往往也决定了主播对于引导粉丝消费的带动能力。而在所有商品中，一些福利品的排布通常又是吸引粉丝最直接的方法。

    快手 快手直播 直播带货

  • 快手CEO宿华：希望电商复购率持续提升

    3 月 23 日，快手科技（1024.HK）在港交所收市后公布了截至 2020 年 12 月 31 日止第四季度及全年业绩。财报显示， 2020 年快手总收入增长50.2%至 588 亿元人民币，其中线上营销收入达 219 亿，同比 2019 年增长194.6%；快手电商商品交易总额为 3812 亿元，同比 2019 年大幅增长539.5%。快手成功上市后，它第二增长曲线在哪里，如何保持用户与规模的可持续增长，快手电商与商业化能够支撑多远的未来？这些问题被行业所关注，也是两

    快手电商

  • 春节营销快手一骑绝尘，背后的赢家竟然是他们？

    今年春节档营销复盘，我们还是谈一谈红包。　春节作为一年当中最重要的营销节点，不少品牌都投入动辄亿万的营销预算来加入这场没有硝烟的战争。从 15 年开始，很多品牌不再执迷于亲情牌催泪弹，红包营销这种互动形式逐渐成为春节营销主流，到今年，互联网大厂搭台，用户和品牌唱戏的模式，日趋明确。 到今年，疫情过后，在“短视频直播兴起”和“就地过年”的双重影响下，春节营销的火药味比以往都要来的更早一点，也更浓烈一点。

    春节营销

  • 快手进军二电商，流量平台能否颠覆闲鱼们？

    同二手车电商赛道“烧光千亿未盈利，2021年集体溃败”不同，全品类综合二手电商平台以及垂直二奢电商平台正处于行业爆发期的前夜。几个有力佐证是，以转转、爱回收为代表的头部二手电商平台频频被曝出在紧锣密鼓地寻求上市。报道称，原云集CFO陈晨2021年初加盟爱回收担任首席财务官，爱回收加速上市进程，有望成为国内二手电商第一股。

    快手 二手电商 闲鱼

  • 上海消保委点名快手 敦促对违规商铺予以严肃处理

    今日，上海市消保委发布了《2020年消费投诉十大典型问题》，除了点名韵达存在未经同意快递入柜问题之外，上海市消保委还点名了快手主播售卖低劣羽绒服的情况。

    消保委 短视频 电商

  • 快手整治伪创业、伪加盟、伪理财等套路行为

    一年之计在于春，春节后很多人开始寻找创业发财门路，一些创业、理财等讲解内容在网络上随之广受关注。这也吸引了很多财经号“以号试规”，打着帮助创业、加盟、理财、退保等名义发布相关内容，进而引流套路广大用户，甚至以传经送宝的名义进行诈骗。为打击此类套路用户甚至涉嫌诈骗的内容及行为，快手3月4日发布《关于对财经垂类账号的打击公示》，宣布将重点整治五类行为，并已处罚该类违规账号690个，同时公示了部分违规用户。?

    快手

  • 除了“感谢快手官方”，一个成功的直播电商还能做点什么？

    作为对直播带货感兴趣的研究者，我们曾见证和听闻过无数关于这一行业的光怪陆离。和大多数看客相同，最初试图进行观察的我们，并不理解直播带货究竟“难”在哪里:一部手机、一张嘴就可以“开工”。至于能不能成，这事儿……恐怕是玄学。

    快手 直播电商 直播带货
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO权威解答 高通骁龙处理器排名 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链 KPI

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM