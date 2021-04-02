消息称字节跳动最新估值已接近 4000 亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 4月2日消息:据SCMP报道，多位知情人士称，对私募股权投资者来说，由于字节跳动正考虑让抖音在纽约或香港上市，其在私募市场的价值一直在膨胀，最新的估值已接近4000亿美元。

报道称，一年前，字节跳动向员工授予了公司股票，当时为公司估值1000亿美元。两周前，其估值升至2700亿美元。据字节跳动员工称，上周这一数字又跃升至3000亿美元。相比之下，其竞争对手快手当前的市值约为1500亿美元。而快手的市值，也为字节跳动的估值提供了基准。知情人士称，字节跳动的营收估计至少是快手的三倍。

资料显示，字节跳动2020全年营收接近2400亿元，其中广告营收将达到1750亿元，电商业务能创造60亿元营收，直播流水将达到450-500亿，游戏版块创造40-50亿流水，教育赛道创造20-30亿营收。此外，字节跳动还在直播电商、游戏、教育等领域积极探索。

字节跳动成立于2012年3月，是最早将人工智能应用于移动互联网场景的科技企业之一，旗下产品有今日头条、抖音短视频、TikTok、西瓜视频、懂车帝、皮皮虾、番茄小说、Faceu激萌、轻颜相机等。2013年5月，今日头条获数千万美元B轮融资。2017年5月，TikTok上线。2021年，抖音成为春晚独家红包互动合作伙伴。