街电搜电宣布合并 用户规模破3.6亿市场份额行业第一

站长之家（ChinaZ.com）4月1日 消息:今日，共享充电宝品牌街电与搜电正式宣布合并，双方将共同组建全新的集团公司。“街电"与"搜电"将作为同一集团公司旗下的两大子品牌，并保持原有的业务和团队独立运营。

双方合并后，用户规模将突破3.6亿，日订单峰值将达到300万单/天，市场份额行业第一。两大品牌设备租用方式、注册用户原有权益，以及代理商、合伙人授权均不受影响。

以下为公告原文:

今日，共享充电宝品牌街电与搜电正式宣布合并，双方将共同组建全新的集团公司。双方合并后，用户规模将突破3.6亿，日订单峰值将达到300万单/天，市场份额行业第一。三大核心数据领跑行业，将彻底颠覆行业格局。

“街电"与"搜电"将作为同一集团公司旗下的两大子品牌，并保持原有的业务和团队独立运营。原街电、搜电的管理团队将与投资机构一起组建新的董事会，并实行联席CEO制，共同决策两大品牌未来发展战略。

街电作为共享充电领域的开创企业之一，拥有优质的核心渠道资源，以及对商户提供精细化运营服务的能力，品牌形象与用户体验一直是行业标杆。搜电长期深耕代理模式，2020全年设备出货量稳居该领域第一梯队，同时凭借科技研发、自建工厂、渠道销售及运营支持的360°全产业链体系，已建立起自身的核心竞争力。

合并后，两大品牌设备租用方式、注册用户原有权益，以及代理商、合伙人授权均不受影响。双方将整合两大品牌在管理和研发上的经验和专长，在供应链管理、软硬件研发、客户服务等层面强强联合、协同发展，经营模式和人才结构优势互补，共同探索发展直营+代理的“直代模式”，继续为消费者提供高效、便捷、可靠的共享充电服务。