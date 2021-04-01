消息称 LG 电子将在 4 月 5 日宣布退出智能手机业务

站长之家(ChinaZ.com) 4月1日消息:据Phonearena报道，不愿透露姓名的业内人士称，LG电子将在4月5日召开董事会时宣布退出智能手机业务的决定。LG曾考虑过多种选择，包括出售业务，但与一些潜在买家的谈判以失败告终，原因是在手机相关技术专利的问题上存在巨大分歧。潜在买家希望收购拥有专利的业务。

此前就有不少报道称，LG电子公司可能会关闭其智能手机业务，而不是出售该业务。今年1月，有报道称LG电子移动部门已连续多年出现亏损，公司正在研究包括出售移动业务在内的各种方案。

LG电子当时表示，当前需理智评估移动业务的竞争力以及做出最佳选择，公司目前正在缜密研究所有可行方案，包括缩小业务规模、出售或维持现状等。当时的报道就表示，LG可能最快在4月初与员工分享其对该业务命运的决定。

资料显示，2015年第二季度以来，LG智能手机业务已连续23个季度亏损，截至去年第四季度累计高达5万亿韩元，约合人民币293亿元。调研机构CounterPoint的数据，2020年第三季度，LG手机出货量仅为650万部，全球份额不过2%，另外，早在4年前，LG手机就事实上退出中国内地市场了。而LG则希望保留这些专利。