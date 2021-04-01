马斯克回应SpaceX星舰爆炸：至少降落位置对了

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马斯克回应SpaceX星舰爆炸：至少降落位置对了

2021-04-01 13:33 · 稿源：站长之家

当地时间3月30日，SpaceX下一代重型运载火箭SN11在得克萨斯州进行高空飞行测试。当时SN11顺利飞行至离地面10公里高度，不过在降落过程中，画面突然静止信号丢失。

现场解说人员称:“SN11已经回不来了，大家不用等待着陆了。”

由于当天有大雾，SN11着陆画面无法看清，但能够清晰的听清爆炸声。在SN11爆炸的半个小时后，SpaceX的CEO马斯克还在坠毁几分钟后发推说:“至少炸坑的位置是对的!”

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