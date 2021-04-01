马斯克回应SpaceX星舰爆炸：至少降落位置对了

当地时间3月30日，SpaceX下一代重型运载火箭SN11在得克萨斯州进行高空飞行测试。当时SN11顺利飞行至离地面10公里高度，不过在降落过程中，画面突然静止信号丢失。
现场解说人员称:“SN11已经回不来了，大家不用等待着陆了。”
由于当天有大雾，SN11着陆画面无法看清，但能够清晰的听清爆炸声。在SN11爆炸的半个小时后，SpaceX的CEO马斯克还在坠毁几分钟后发推说:“至少炸坑的位置是对的!”
当地时间3月30日，SpaceX下一代重型运载火箭SN11在得克萨斯州进行高空飞行测试。当时SN11顺利飞行至离地面10公里高度，不过在降落过程中，画面突然静止信号丢失。
现场解说人员称:“SN11已经回不来了，大家不用等待着陆了。”
由于当天有大雾，SN11着陆画面无法看清，但能够清晰的听清爆炸声。在SN11爆炸的半个小时后，SpaceX的CEO马斯克还在坠毁几分钟后发推说:“至少炸坑的位置是对的!”
SpaceX公司CEO埃隆·马斯克在推特上表示，该公司有可能将在当地时间周一下午（北京时间周二凌晨）发射「星际飞船」(Starship)载人火箭。
SpaceX在周二对其Starship原型飞船SN11进行了又一次高空试飞，这也是迄今为止的第四次试飞。与所有星舰原型的飞行测试和建造一样，这一次从SpaceX位于德克萨斯州的Boca Chica空间设施升空，这个地点最近被SpaceX首席执行官埃隆-马斯克（Elon Musk）重新命名为 "Starbase"。
据WSJ报道，知情人士透露，共享办公空间提供商WeWork已同意与一家特殊目的收购公司（SPAC）合并，通过此交易实现上市，包括债务在内，WeWork 估值约90亿美元。
风口红利下，携手吉利、珠海国资以及SPAC上市，贾跃亭创办的法拉第未来，能否迎来梦想中的未来?2020年至今，“造车”成为了资本市场里的新王，特斯拉意气风发，蔚来、小鹏、理想市值风光。趋势之下，资本摩拳擦掌：破产重组的拜腾汽车得到富士康的投资;滴滴关联公司入股爱驰汽车;恒大汽车获得260亿港元投资……乃至百度、苹果、华为、都欲跨界分一杯羹。早在2014 年贾跃亭创办的法拉第未来Farady Future( FF)，沉寂多时，再次出现?
在近日央视播出的纪实财经人物纪录片《遇见大咖第五季》中，针对此前“马斯克职责小鹏汽车抄袭特斯拉自动驾驶技术”一事，小鹏汽车创始人何小鹏再次表示
要怪只能怪马斯克吆喝比特币太卖力了，如今比特币与马斯克已经形成了深度绑定，在马斯克这样流量大佬的吆喝下，如今的比特币早已不是小圈子的游戏。越来越多的散户入场，比特币破圈。
据国外媒体报道，在星际飞船原型SN10爆炸后，美国太空探索技术公司SpaceX使用波士顿动力的机器狗来检查爆炸现场。
近日，特斯拉CEO马斯克对于中国的“十四五”规划发表了自己的看法。马斯克表示，未来十年，中国经济发展向好。从长远来看，中国将成为特斯拉最大的市场，也是特斯拉生产最多车辆、拥有最多客户的地方。
在中国发展高层论坛上特斯拉CEO马斯克和中科院院士薛其坤关于物理人才培养的对话引发关注。薛其坤表示，特斯拉企业应该办个大学，把教育把经济产业的发展结合起来，更加有目的地从事高等教育。
马斯克表示，新款Model S Plaid将是特斯拉至今性能最好的车辆，该车型将是第一款可在2秒内加速到0-60英里每小时的量产车，还是四门配置，最多可容纳7人。然而，在当前的汽车订购选项中，该公司还没有提供7座的选项。
今天Whole Mars Catalog发推表示超级看好FSD，并称特斯拉将成为比苹果更大的公司。对此，特斯拉CEO埃隆·马斯克在Twitter上回复称，特斯拉还是有机会成为世界最大公司。
电动汽车的竞争日趋白热化，除了外形设计、电池电机技术、安全配置等，高级辅助驾驶更是核心竞争力的体现。这一领域，特斯拉的地位自不用说，国产新势力小鹏同样有自己的一套颇受好评的方案。
昨天全球电动汽车巨头特斯拉的CEO马斯克在推特上说了一句话引发大量网友关注，他表示“燃料电池是智商税，用在汽车上市一个愚蠢的选择。”
在3月20日举办的中国发展高层论坛2021上，特斯拉CEO马斯克通过线上视频连线方式参与了论坛话题讨论。马斯克表示，不会将中国车主或者外国客户的数据与美国政府分享。
近日，马斯克在推特发文称，特斯拉FSD （完全自动驾驶）beta版已经扩展到了2000名车主，同时，对于开车时没有集中注意力的车主，将收回一些车主的FSD beta版的试用权限。到目前为止特斯拉FSD测试阶段还没有发生事故。下一个重要的版本将在4月份发布。
特斯拉CEO马斯克是知名的加密货币支持者，此前他曾多次在推特上提及比特币和其他加密货币。前段时间，他还在社交平台频频发布支持“狗狗币”有关的推文。
据国外媒体报道，当地时间周五，在社交媒体上活跃的特斯拉CEO马斯克，在与粉丝互动时表示，他认为特斯拉有机会成为全球最大公司，随后又表示可能在几个月内实现。
3月24日，被称为币圈“最强喊单王”的马斯克(特斯拉 CEO)又变相为BTC喊单，先是特斯拉美国官网显示，用户在购买车辆时可以选择用比特币付款，紧接着马斯克在社交媒体上表示，现在可以用比特币购买特斯拉了，支付给特斯拉的比特币将被作为比特币保留，不会转换为法定货币。这已不是马斯克第一次为数字货币喊单，此前不管是狗狗币、比特币还是以太坊，只要是马斯克喊单一准暴涨，但这次BTC在短时上涨后并未如此前一样一路高歌，币价?
今天早些时候，马斯克发消息确认特斯拉将支持使用比特币支付方式来购买特斯拉汽车。目前在特斯拉美国官网也显示支持使用比特币来付款。
一天夜晚，塞巴斯蒂安收到Twitter一条“马斯克”的新闻推送，点击文章下的活动链接看到他在赠送比特币。它邀请人们寄出从0.1比特币到20比特币的任何东西，网站向参与者承诺团队将寄回两倍的金额。
近日，中国裁判文书网公布了腾讯员工陈某跳槽字节被判赔还111万一案。据悉，原告腾讯称，陈某与腾讯公司订立有《劳动合同》和《竞业限制通知书》，..
4月2日下午，一段特斯拉因失控撞击人行天桥的视频在网上流传。视频显示，特斯拉损毁严重，轿车车头和前档玻璃均损毁，车轮掉落。 ..
昨日，上交所披露了《关于终止对京东数字科技控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市审核的决定》，决定称，将终止京东数字科技控股股份..
今日，特斯拉中国公布交付数据称，第一季度特斯拉生产了超过18万辆汽车，交付了近185，000辆汽车。同时，特斯拉还表示，Model Y在中国获得了极高的..
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4月3日上午消息，苹果今天关闭了对iOS14.4.1系统的验证通道。换言之，如果你已经升级到了iOS14.4.2及以上版本，只能老老实实用着，无法回退到更早..
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4月1日，工信部发布关于收回部分电信网码号的通告，本次收回电信网码号共 329 个，含搜狐、小米、华泰证券、招商银行等多家知名公司。..
4月2日下午，一组特斯拉事故图片在车友群中流传，并引发众多网友关注。据了解，事发成都成华区。从流传的图片看，特斯拉冲上了过街天桥。..