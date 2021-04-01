马斯克回应SpaceX星舰爆炸：至少降落位置对了

3月24日，被称为币圈“最强喊单王”的马斯克(特斯拉 CEO)又变相为BTC喊单，先是特斯拉美国官网显示，用户在购买车辆时可以选择用比特币付款，紧接着马斯克在社交媒体上表示，现在可以用比特币购买特斯拉了，支付给特斯拉的比特币将被作为比特币保留，不会转换为法定货币。这已不是马斯克第一次为数字货币喊单，此前不管是狗狗币、比特币还是以太坊，只要是马斯克喊单一准暴涨，但这次BTC在短时上涨后并未如此前一样一路高歌，币价?