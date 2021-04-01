受新冠疫情影响，谷歌连续第二年取消愚人节玩笑

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受新冠疫情影响，谷歌连续第二年取消愚人节玩笑

2021-04-01 11:19 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月1日消息:据9to5Google报道，谷歌连续第二年跳过2021年的愚人节。谷歌全球营销Marvin Chow发出的一份内部备忘录解释说，该公司将在2021年继续暂停愚人节恶作剧，因为世界上大部分地区仍在应对新冠疫情大流行期间的严重挑战。

谷歌 (2)

谷歌声明中表示，「在过去的一年里，我们的产品、项目和员工在人们最艰难的时期给了我很大的鼓舞。我们以敏锐的洞察力和同情心做到了这一点，反映了全球许多人正在经历的一系列挑战经历。 您一定还记得，去年我们决定暂停谷歌长期以来每年庆祝愚人节的传统，这是出于对所有对抗COVID-19的人们的尊重。由于世界上大部分地区仍在努力应对严峻的挑战，我们认为今年应该再次暂停愚人节的玩笑。就像我们去年所做的那样，我们应该继续寻找适当的方式，在一年中为用户带来欢乐的时刻（如Doodles，复活节彩蛋等）。」

据了解，谷歌的愚人节玩笑都是经过精心设计的，向来都很有创意，在科技界有口皆碑，例如在火星上建立人类定居点的虚假计划、Google Maps 上的寻宝选项、Google 动物翻译等等。事实上，Gmail 也是在2004年愚人节的时候宣布，虽然不是恶作剧。

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