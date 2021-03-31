华为：已收到出售荣耀买方支付的100亿人民币定金，6月30日前完成资产交付

站长之家(ChinaZ.com) 3月31日消息:今天华为发布2020年年度报告。报告显示，2020年华为销售收入8，914亿元人民币，同比增长3.8%，净利润646亿元人民币，同比增长3.2%。

报告还披露了华为出售荣耀的进展。据报告显示，华为目前已经收到了出售荣耀买方支付的100亿人民币的定金。原本荣耀终端有限公司100%的股权于2020年11月17日变更至深圳智信名下。受疫情等的影响，相关资产的交付不迟于2021年6月30日完成。

以下是华为2020年年度报告公告内容：

本集团于本年度与深圳市智信新信息技术有限公司 （“深圳智信”）达成协议，将荣耀业务(本集团消费者业务的其中一个重要品牌和组成部分)全部出售予深圳智信。原本集团子公司荣耀终端有限公司(“荣耀终端”)100%的股权于2020年11月17日变更至深圳智信名下。受疫情等的影响，相关资产的交付不迟于2021年6月30日完成。

根据协议，深圳智信将分期支付收购荣耀业务的对价，本集团最终可获得的对价基于协议条款的约定存在不确定性。 本集团本年度收到的出售定金人民币10，000百万元计 入合并财务状况表的“其他负债”，并列示在合并现金 流量表的投资活动。于2020年12月31日，本次出售涉及待交付的资产和负债分别作为“其他资产”下的“持 有待售资产”和“其他负债”下的“与持有待售资产直接相关的负债”列报。