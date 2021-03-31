歌尔股份：已经从部分零组件开始参与汽车行业

站长之家（ChinaZ.com）3月31日 消息:歌尔股份近日在业绩说明会上透露，公司已经从部分零组件开始参与汽车行业。

歌尔股份还表示，针对2021年以来原材料普遍涨价的情况，一方面公司对部分原材料价格进行了锁定，另一方面，公司对原材料价格波动较大的产品同客户协商进行价格调整，保证了公司的盈利水平。

歌尔股份是苹果在中国重要的代工合作企业。公开信息显示，苹果在歌尔股份的营收占比在2020年达到了40%以上。歌尔主要为苹果公司制造Airpods无线蓝牙耳机。