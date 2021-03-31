歌尔股份：已经从部分零组件开始参与汽车行业

站长之家（ChinaZ.com）3月31日 消息:歌尔股份近日在业绩说明会上透露，公司已经从部分零组件开始参与汽车行业。
歌尔股份还表示，针对2021年以来原材料普遍涨价的情况，一方面公司对部分原材料价格进行了锁定，另一方面，公司对原材料价格波动较大的产品同客户协商进行价格调整，保证了公司的盈利水平。
歌尔股份是苹果在中国重要的代工合作企业。公开信息显示，苹果在歌尔股份的营收占比在2020年达到了40%以上。歌尔主要为苹果公司制造Airpods无线蓝牙耳机。
站长之家（ChinaZ.com）3月31日 消息:歌尔股份近日在业绩说明会上透露，公司已经从部分零组件开始参与汽车行业。
歌尔股份还表示，针对2021年以来原材料普遍涨价的情况，一方面公司对部分原材料价格进行了锁定，另一方面，公司对原材料价格波动较大的产品同客户协商进行价格调整，保证了公司的盈利水平。
歌尔股份是苹果在中国重要的代工合作企业。公开信息显示，苹果在歌尔股份的营收占比在2020年达到了40%以上。歌尔主要为苹果公司制造Airpods无线蓝牙耳机。
三星电子已经开始为谷歌旗下的Waymo自动驾驶公司下一代自动驾驶汽车开发核心芯片。三星最近赢得了谷歌子公司Waymo的订单，为该公司提供自动驾驶汽车的新品产品。
据彭博社报道，字节跳动将投资中国自动驾驶创业公司轻舟智航。轻舟智航将至少筹集2500万美元，这笔交易最早可能在下周宣布。这意味着这家互联网科技巨头开始涉足汽车领域。
今日早间，路透社报道称小米将于长城汽车合作制造电动汽车，随后上午长城汽车和小米股价均大幅上涨。上午长城汽车方面对于合作的消息也作出回应。
今日，路透社旗下IFR报道称，中国电动汽车品牌蔚来汽车、理想汽车以及小鹏汽车计划回港上市，目前雇佣投行筹备上市事宜。
据nikkei报道，本田公司今天宣布，将于本月5日发售搭载L3级自动驾驶技术的轿车“Legend”。L3级可在高速公路交通拥堵时由系统操纵汽车行驶，司机无需看着前方。据称这是全球首款上市销售的L3级自动驾驶汽车。
在宣布不造车，只聚焦ICT技术，做智能汽车增量部件供应商，帮助车企造好车之后，近日，华为陆续公布多项自动驾驶专利。据天眼查数据显示，3月9日，华为技术有限公司公布了两项涉及自动驾驶的专利，名为“自动驾驶车辆的人车交互的方法、自动驾驶系统”“一种车道线信息的确定方法及装置”。
特斯拉Model3在2021年2月成为欧洲最畅销的电动汽车，注册量为5506辆，再次打破了对欧洲市场需求的疑虑。
吉利汽车今天发布公告，称公司及吉利控股同意成立合资公司，以透过合资公司在中国成立的一家间接全资拥有的外商独资企业在中国从事研发、采购及销售包括极氪品牌智能纯电动汽车在内的电动出行相关产品，以及提供相关服务。
据路透社报道，中国吉利计划推出新的高端电动汽车品牌「ZEEKR」，以与特斯拉（Tesla）展开竞争。
小米集团公告称，公司董事会正式批准智能电动汽车业务立项。公司拟成立一家全资子公司，负责智能电动汽车业务。首期投资为100亿元，预计未来10年投资额100亿美元。公司首席执行官雷军将兼任智能电动汽车业务的首席执行官。
据中证网报道，针对「吉利将推高端电动汽车品牌Zeekr 挑战特斯拉」的消息，吉利控股相关负责人回复称，将适时公布。
马斯克在推特上证实，现在全自动驾驶（FSD）软件套装的订阅服务推出的时间表是在2021年第二季度，这表明发布时间在4月至6月之间。
外媒报道称，富士康正计划将其位于美国威斯康星州的工厂改建为电动汽车工厂，该工厂自 2017 年开始运营以来，因工厂利用率不足而造成损失。
连续两天的小米春季发布会刚刚落下了帷幕，发布会尾声，雷军正式宣布:小米进军智能电动车行业，目标用高品质的智能电动车，让全球用户享受无所不在的智能生活。
Canalys 首席分析师 Chris Jones 表示:「L2级自动驾驶已经被广泛普及，不再是某些高端品牌车型的独占功能了。」分析师强调，驾车者需要接受有关L2级自动驾驶车辆新功能的教育。如果没有适当的教育，这些功能有可能被人们遗忘或滥用，因为他们没有意识到，即使汽车在进行驾驶，他们也需要继续关注道路。自动化系统的不同品牌名称和不同的功能组合也会导致进一步的混乱。
富士康计划在2021年推出EV用固态电池样品，并在2024年将这种电池投入商业使用。在电动车方面，富士康与裕隆汽车旗下的华创汽车信息技术中心合资成立了富士创汽车技术公司，负责运营电动车的开放式硬件/软件集成开发平台 MIH。
大众汽车已经确认正在研发一款突破性的 新型电动汽车，该车型将在2026年投放市场，大众将这个项目称为是“Project Trinity”（三位一体）。
据Canalys的最新报告显示，2020年全球电动汽车（EV）销量同比增长39%至310万辆。相比之下，2020年整体乘用车市场销量却下降14%。Canalys预测，2028年，电动汽车的销量将增加到3000万辆;到2030年，电动汽车将占全球乘用车总销量的近一半。
沃尔沃汽车公司周二表示，计划到2030年成为「全电动汽车公司」，该公司纯电动汽车的所有销售都将转为线上交易。为了实现其目标，该公司将在2030年前从其全球产品中删除带有内燃机（包括混合动力车）的汽车。
2021年3月10日，嬴彻科技发布了自动驾驶系统“轩辕”。这是行业首个直接面向量产、全栈自研的卡车自动驾驶系统，包括算法、软件系统、计算平台和线控底盘集成。轩辕取名自中华古代车辆发明者。轩辕自动驾驶系统拥有多项独家设计：针对重卡自动驾驶难点的独有算法，包括长距感知、自适应鲁棒控制和节油算法；全自研的车规级计算平台，算力可达245TOPS，能效比达1.53TOPS/W，可兼容多种自动驾驶芯片，灵活实现从L2到L4的多种配置；独
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4月1日，工信部发布关于收回部分电信网码号的通告，本次收回电信网码号共 329 个，含搜狐、小米、华泰证券、招商银行等多家知名公司。..
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