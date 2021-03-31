央视网评跨界造车：梦想“弯道超车” 小心中途“翻车”

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央视网评跨界造车：梦想“弯道超车” 小心中途“翻车”

2021-03-31 17:05 · 稿源：站长之家

小米雷军官宣投资100亿美元造新能源车。今日，央视发网评:互联网圈流传一句“名言”:在风口上，猪都能飞起来。

新能源汽车虽冠以“新”字，但在基础研发、核心技术上精耕细作、创新突破、久久为功的硬道理是颠扑不破的。

前车之鉴，后事之师。要防止在超前、过度吹捧中透支未来的发展，把好好的一项科技产业搞成资本套现、击鼓传花的游戏。

梦想着“弯道超车”无可厚非，但也要谨防中途“翻车”。

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