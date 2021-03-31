央视网评跨界造车：梦想“弯道超车” 小心中途“翻车”

小米雷军官宣投资100亿美元造新能源车。今日，央视发网评:互联网圈流传一句“名言”:在风口上，猪都能飞起来。
新能源汽车虽冠以“新”字，但在基础研发、核心技术上精耕细作、创新突破、久久为功的硬道理是颠扑不破的。
前车之鉴，后事之师。要防止在超前、过度吹捧中透支未来的发展，把好好的一项科技产业搞成资本套现、击鼓传花的游戏。
梦想着“弯道超车”无可厚非，但也要谨防中途“翻车”。
小米雷军官宣投资100亿美元造新能源车。今日，央视发网评:互联网圈流传一句“名言”:在风口上，猪都能飞起来。
新能源汽车虽冠以“新”字，但在基础研发、核心技术上精耕细作、创新突破、久久为功的硬道理是颠扑不破的。
前车之鉴，后事之师。要防止在超前、过度吹捧中透支未来的发展，把好好的一项科技产业搞成资本套现、击鼓传花的游戏。
梦想着“弯道超车”无可厚非，但也要谨防中途“翻车”。
今晚，雷军宣布一项重大决定:小米正式进军智能电动汽车行业。雷军表示，今年1月15日开始调研造车。此前两次造访马斯克，自己对电动汽车产业非常看好，过去也投了接近10家电动汽车产业公司。
3月12日，小米汽车商标被抢注，绍兴冀祥纺织品有限公司申请注册“小米汽车”商标，国际分类为12类 运输工具、35类 广告销售。
今日早间，路透社报道称小米将于长城汽车合作制造电动汽车，随后上午长城汽车和小米股价均大幅上涨。上午长城汽车方面对于合作的消息也作出回应。
在昨日晚间的发布会上，小米创始人雷军公布了自己的最后一个创业项目——制造小米汽车。雷军声称，将押上人生全部的声誉为小米汽车而战。
30日，小米集团在港交所公告称:小米公司董事会正式批准智能电动汽车业务立项，公告称集团拟成立一家全资子公司，负责智能电动汽车业务。首期投资为100亿元人民币，预计未来10年投资额100亿美元。小米集团首席执行官雷军先生将兼任智能电动汽车业务的首席执行官。
企查查信息显示，今年3月，“小米汽车”商标已被绍兴冀祥纺织品有限公司注册。商标申请页信息显示，绍兴冀祥纺织品有限公司分别申请了12类运输工具，35类广告销售的“小米汽车”商标。
从接近雷军的投资方和车企高管等知情人士处获悉，小米集团正在快速推进造车事项，最快有望在1-2个月内立项，初步讨论的品牌定位与小鹏汽车类似，主打强科技属性的中高端市场。该计划的直接负责人为小米老将王川。
小米集团公告称，公司董事会正式批准智能电动汽车业务立项。公司拟成立一家全资子公司，负责智能电动汽车业务。首期投资为100亿元，预计未来10年投资额100亿美元。公司首席执行官雷军将兼任智能电动汽车业务的首席执行官。
3月30日，在小米2021年春季新品发布会上，雷军果然提到了造车。虽然是在今年1月15日，小米才开始认真调研造车，但是入场晚，小米集团造车的决心却是相当大。
对于“小米和长城汽车合作造车”的传闻，小米集团总办副主任徐洁云回应称：完全扯淡的假新闻。
今日，有消息称，小米正和长城汽车谈判使用其工厂生产电动汽车。受此消息影响，小米盘中一度涨超6%，截至目前，小米集团股票涨至4.81%，报25.05港元，总市值6313亿港元。
连续两天的小米春季发布会刚刚落下了帷幕，发布会尾声，雷军正式宣布:小米进军智能电动车行业，目标用高品质的智能电动车，让全球用户享受无所不在的智能生活。
从宝马、奥迪、别克，到“神车”五菱宏光……各路品牌开始扎堆入驻B站，更有意思的是，它们“八仙过海各显神通”，在B站上的营销手段和思路都各不相同，成为当下汽车营销领域中非常有趣的现象。
目前，新能源汽车可以说是百花齐放，在众多新能源制造厂商中，小鹏汽车异军突起，以汹涌磅礴之势席卷新能源汽车市场，小鹏汽车从研发、到生产、再到销售以及服务运营，一直步步为营，其不断开拓进取理念在践行中逐步微露锋芒，连续创造惊人业绩，其中小鹏汽车G3 凭着华丽的外观、优异的性能吸足了众多眼球，成为新能源汽车行业的宠儿，也得到业界一致好评，但是新能源汽车虽好，它的续航问题却一直都是消费者关心的重点。要想彻底?
小鹏汽车靠谱吗？好与不好，众说客各执一词，到底怎么样？还要看产品质量和各项性能参数。正所谓没有调查就没有发言权，只有通过切实的产品访查才能发现小鹏汽车的好与坏，下面通过对小鹏汽车P7 的调查我们来仔细分析它的优与劣，用事实说话，辨别真假！小鹏汽车品牌旗下第二款产品小鹏P7 于 2020 年 4 月 27 日15: 00 以线上发布会的形式正式上市。甫一上市，众购车者就来了个“亲密接触”，把它的各项性能参数摸了个知根知底。小
随着人工智能以及移动通信技术的高速发展，汽车已经开始从交通工具向智能移动终端演变，人们的出行场景也随之产生剧烈变革。 2020 年 2 月底，发改委、工信部等 11 个部门正式印发了《智能汽车创新发展战略》，其中明确提出在 2025 年，将实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。由此可见，智能汽车已提升至国家战略高度，应用落地乃大势所趋。在产业层面，汽车与人工智?
相比于轿跑的高调，小鹏G3似乎永远都是小鹏汽车中“老大哥”的存在，但作为最早上市销售的小鹏汽车车型，12月单月销售量2006台、自动泊车获i-VISTA测试高分、征战LPL与LNG李宁战队合作、获得C-NCAP的五星安全评价，红色车外形下的小鹏G3也有颗不服输的心。而选择小鹏G3的用户，大抵看中的也是这样低调不张扬的“张扬实绩”。一、小鹏汽车朴实的老大哥 2020年的《2020新能源汽车消费者满意度调研报告》中的紧凑型SUV满意度排行榜，
市场研究公司IHS Markit在2021年1月份曾表示，持续的全球芯片短缺很可能导致仅今年第一季度全球汽车产量就减少672000 辆。
今日9点30分，汽车之家正式在港交所挂牌上市，开盘价181.3港元，较发行价上涨2.67%。截至目前，汽车之家报180.6港元，总市值911.75亿港元。
上周据路透社旗下IFR报道，中国电动汽车三巨头蔚来汽车、理想汽车和小鹏汽车雇佣投行筹备香港上市事宜。目前正在与数家银行商讨相关事项，筹资总额为50亿美元。
作为时下的“当红炸子鸡”,在线教育行业的发展势如破竹。面对百花齐放、种类繁多的在线教育平台,家长们又该如何选择呢?调查显示,家长们在选择在线..
普天同庆,鞭炮齐鸣,家人们,再工作/学习几个小时,今天的上班上课时间就结束了,清明节假期就要来了!面对这来之不易的假期,可要好好规划,外出旅行OK,..
小米电视是目前国内销量第一的智能电视品牌,但目前没有一个带摄像头的电视机产品,那么小米电视要如何视频聊天呢,我们今天就来聊一聊这个话题。首先..
援引自知名市场调研机构IDC的数据报告显示，2020Q4 联发科已成为国内5G手机芯片市场的第一名，表现相当出彩。不过联发科似乎并不满足于此，仍在持..
日前，天猫国际发布了关于《天猫国际化妆品行业发布规范》更新公示通知，规则于2021年3月30日变更公示，于2021年4月6日生效。本次更新主要针对商品..
4月1日，工信部发布关于收回部分电信网码号的通告，本次收回电信网码号共 329 个，含搜狐、小米、华泰证券、招商银行等多家知名公司。..
4月2日下午，一组特斯拉事故图片在车友群中流传，并引发众多网友关注。据了解，事发成都成华区。从流传的图片看，特斯拉冲上了过街天桥。..
随着社会经济的发展，国内汽车保有量不断上涨，对很多家庭而言，买车并不会造成经济负担，相反，加油反而是家庭经济压力的重要源头。为了帮助广大..
2021年3月1日,《青岛市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》正式印发实施,其中提到,增强高端产业引领功能,构建具有国际竞争..
“青岛市 2021 年春季重大项目，开工!”伴随着一声令下，在机械轰鸣声中，奇瑞汽车青岛基地于青岛汽车新城破土动工，这也意味着即墨区期盼已久的奇..
目前国内真正做到高配8K电视盒子的只有一家公司,就是当贝,从发布第一款电视盒子B1,到现在最新发布的当贝盒子B3 Pro和当贝盒子Z1 Pro,都在打破我们..
前言智能化最初作为销售产品的亮点，如今逐步成为标配，乃至是产品创新的核心。伴随着我国5G网络加速布局，以及AIoT技术的成熟应用，家电厂商与智..
地处渤海湾中心地带的河北唐山,东与滦河相望,西侧毗邻天津,南有渤海抱拥,北依燕山长城,从古至今皆为北域丰饶之地。春启桃李之际,让我们踏上这片焕..
随着春回大地,绿意唤醒北方,“十四五”正迎来全面建设社会主义现代化国家新征程的时代开篇。乘着“十四五”的开拓新风,在一带一路倡议的“新亚欧大..
创业10年，周源终于把知乎带进了纽交所大门。虽然财务数据和股价表现都不太理想，但知乎的上市依旧可以被视作国内互联网社区发展的一个里程碑事件..
怪物猎人崛起中是有很多稀有的环境生物的，其中有一个隐藏的很深，那就是眼镜羽蛇，这个眼镜羽蛇的位置还是蛮刁钻的，下面就来为大家分享一下稀有..
爆料人士在推特上分享的一系列声称展示了苹果2021年春季系列iPhone12 MagSafe外壳的新颜色的图片。根据图片显示，苹果计划为其MagSafe iPhone12保..
路透社报道称，腾讯旗下天美工作室群2020年创收达 100 亿美元，成为全球最大游戏开发商。..
在我们日常娱乐和日常学习中，腾讯视频是我们经常会用来追剧、看电影、看综艺的软件，不过当我们想把上面的视频下载下来进行作为素材进行剪辑使用..
在我们日常娱乐和日常学习中，我们经常会在各种视频网站看视频，优酷作为比较大的视频门户网站，上面海量的视频资源。如果我们在追剧的过程中，想..