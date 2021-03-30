罗永浩再回应限消令：一直在还债！今晚或明早就能坐飞机

直播作为互联网传播渠道中能为企业实现增效降本的重要手段，近年来，在政府党政机关中的应用也渐成风潮。党政机关每年需要召开的会议、培训众多。时间、交通、效率、费用都是需要考虑解决的问题，尤其地处偏远山区的，交通不便。直播能够打破线下有限空间和地域限制，用最少的成本解决最多的问题，快捷地完成会议内容的上通下达，让更多公务人员参与到培训当中。国家税务总局干部学院，打造直播+税务培训新模式随着国家的财税政策?