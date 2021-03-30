罗永浩再回应限消令：一直在还债！今晚或明早就能坐飞机

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罗永浩再回应限消令：一直在还债！今晚或明早就能坐飞机

2021-03-30 17:19 · 稿源：站长之家

29日晚间，罗永浩在微博发文称，出差期间，自己莫名“被上了限制消费名单”，从而不能购买机票。

他喊话立法机构，一直在还债，能不能让我出差奔波时坐经济舱或二等座呢

QQ截图20210330163400.png

今日罗永浩再度回应限消令，由于某个流程环节上的误会，目前法院已解除其限消令。

但民航系统的相应解除还有延迟，所以暂时还订不了机票，应该今天晚些时候或明早能飞。

罗永浩因为欠债问题，多次被法院列入限制消费名单，这次被限制出行，再度引发大量关注。

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