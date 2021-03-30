苹果申请床垫传感器专利：可监测睡眠情况，还能唤醒用户

苹果公司正在申请了一项床垫传感器专利，它可以监测人们的睡眠情况，还可以充当无声闹钟唤醒用户。

苹果的设备可以使用监测光、声和重量的传感器来检测某人睡觉的位置，以及他们是否在打鼾。

除了这项专利外，苹果公司还通过其他专利展示了与睡眠相关的雄心，其中就包括一项睡眠跟踪系统专利。

2020年，该公司将睡眠跟踪功能引入了Apple Watch中。

2017年，苹果收购了芬兰的床上传感器公司Beddit，后者使用一个床垫传感器来检测睡眠模式。