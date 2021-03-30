苹果申请床垫传感器专利：可监测睡眠情况，还能唤醒用户

苹果公司正在申请了一项床垫传感器专利，它可以监测人们的睡眠情况，还可以充当无声闹钟唤醒用户。
苹果的设备可以使用监测光、声和重量的传感器来检测某人睡觉的位置，以及他们是否在打鼾。
除了这项专利外，苹果公司还通过其他专利展示了与睡眠相关的雄心，其中就包括一项睡眠跟踪系统专利。
2020年，该公司将睡眠跟踪功能引入了Apple Watch中。
2017年，苹果收购了芬兰的床上传感器公司Beddit，后者使用一个床垫传感器来检测睡眠模式。
苹果公司正在申请了一项床垫传感器专利，它可以监测人们的睡眠情况，还可以充当无声闹钟唤醒用户。
苹果的设备可以使用监测光、声和重量的传感器来检测某人睡觉的位置，以及他们是否在打鼾。
除了这项专利外，苹果公司还通过其他专利展示了与睡眠相关的雄心，其中就包括一项睡眠跟踪系统专利。
2020年，该公司将睡眠跟踪功能引入了Apple Watch中。
2017年，苹果收购了芬兰的床上传感器公司Beddit，后者使用一个床垫传感器来检测睡眠模式。
该专利给出了两个直接的例子，声称光传感器可以「组合出触摸显示屏的物体的图像」。这可以用于基于光学成像系统的显示屏内Touch ID。该专利还显示，iPhone的环境光传感器也可以包括在内。目前苹果将Face ID所需的传感器组件安装在显示屏顶部的刘海设计下，如果这项专利启用的话，日后苹果可能会取消刘海屏的设计。
跟其他厂商不同的是，苹果是拥有自己的传感器工厂，而且他们也一直在研发屏下指纹技术，从目前的情况看，这技术很快要用到iPhone上了。
今天下午小米手机官方正式宣布，小米11Ultra超大杯将首发三星GN2传感器，该传感器为1/1. 12 大底， 5000 万像素每颗像素都达到1.4μm。
据彭博社报道，苹果的HomePod mini包括隐藏的传感器，可以测量温度和湿度，有可能为即将到来的功能提供支持，这些功能可能会在未来的软件更新中到来。据知情人士透露，公司内部已经讨论过使用该传感器来确定一个房间的温度和湿度，这样互联网连接的恒温器就可以根据当前的条件来调整家庭的不同房间的恒温策略。
索尼正式发布新一代传感器IMX661，分辨率为13400 x9528，尺寸为6.2 x32.9mm，从这一尺寸来看，有可能不是应用在智能手机中的传感器，比较有可能是面向工业用途。
今天下午，一加影像沟通会上，一加官方宣布和哈苏正式达成长期战略合作，同时还公布了一加9Pro手机将搭载定制索尼IMX789传感器和自由曲面镜头。
小米官方近日已经正式宣布了小米11超大杯系列旗舰，并表示将于3月29日正式发布小米11Pro /11Ultra两大旗舰。据此前消息，小米11超大杯将在性能、快充、影像系统等方面带来重磅升级，是一款在全方面拥有顶级配置的机皇产品。
3月29日消息，今晚19:30分，小米春季新品发布会如期举行，发布会开始后，首先登场的是小米11Pro。小米11Pro外观方面继承了小米11的ID设计，拥有绿色、紫色、黑色三款配色。
根据市场研究机构Strategy Analytics的数据，2020年全球智能手机图像传感器市场，索尼以46%占据第一位置，三星位列第二，份额为29%，中国的豪威科技以10%的份额位居第三。
据群智咨询预测，2021年全球图像传感器出货量将达到约79.9亿颗，同比增长4%。其中，智能手机摄像头传感器出货量约为58.9亿颗，同比增长4%。
苹果希望让iPhone和iPad的屏幕能够更好地识别触摸和手势，即使是在潮湿或潮湿的环境中。据Appleinsider报道，苹果近日申请的一项专利曝光，该专利可以让iPhone触摸屏正确响应湿手操作。
美国专利商标局在3月11日发布了多项苹果公司申请的新专利，其中3项专利与电池技术相关，这3项电池方面的专利可以延长电池使用寿命、扩大电池容量、缩小设备尺寸，并检测电池膨胀状况，毫无疑问这些新专利可以让用户的设备更加便携，同时还可保证用户安全。
对于苹果何时可以推出没有刘海屏的iPhone已经有很多的讨论，但要实现这一目标的前提是，苹果可以实现屏下Face ID或Touch ID的检测。
苹果公司在2015年发布的Apple Watch掀起了智能穿戴设备的趋势，不过之后很多厂商也跟进推出了各种智能手表，造型也有各种不同风格。根据美国专利局最近公布的一项专利，苹果公司可能还为Apple Watch设计了一种圆形的表盘，使用了柔性面板技术，使得圆形的智能手表向表带过渡更加自然。苹果这一专利是在2018年向美国专利商标局申请，并在2020年被公布，文档上标注为可穿戴设计。其使用的显示器?
昨日，华为公布了5G许可费率以及《创新与知识产权白皮书2020》，这是5G商用以来，华为首次公布其5G专利费率，单台许可费上限为2.5美元。同日，华为首席法务官宋柳平称，华为将与苹果、三星商议5G专利使用权。
近日，腾讯科技（深圳）有限公司一项名为“提示附近好友的方法及装置”的专利被授权公开，公开日为 2021 年 3 月 26 日，公开号CN106503023B。企查查专利摘要显示，该提示附近好友的方法及装置可满足用户快速发现附近好友的需求，提升用户对即时通信的体验。
欧洲专利局（EPO）于3月16日2020年各公司在欧洲申请的专利数量，韩国的三星公司以3276项排名第一，华为以3113项位列第二，LG以2909项位列第三。
科技企业造车的趋势已经十分明显，有的公司已经进入到实质的建厂量产阶段，也有的公司在技术积累阶段。其中华为在汽车领域的一举一动受到了很多人的关注，最近就有消息，华为又新增了两个汽车相关的专利。
据路透社报道，诺基亚周四宣布，已与三星签署一项专利许可协议，其中涵盖了诺基亚在视频标准方面的创新技术。根据协议，三星将向诺基亚支付技术使用费。
今日，珠海格力电器股份有限公司公开“智能手表”外观设计专利，公开号为CN306400245，申请日为2020年10月20日。据专利摘要介绍，本外观设计产品的用途:用于佩带、即时通讯、精准定位、紧急呼救、时间闹铃、拍照摄像、学习教育、多媒体等的智能设备。
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