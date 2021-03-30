苹果申请床垫传感器专利：可监测睡眠情况，还能唤醒用户

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 主题 > 苹果最新资讯 > 正文

苹果申请床垫传感器专利：可监测睡眠情况，还能唤醒用户

2021-03-30 16:12 · 稿源：站长之家

苹果公司正在申请了一项床垫传感器专利，它可以监测人们的睡眠情况，还可以充当无声闹钟唤醒用户。

苹果的设备可以使用监测光、声和重量的传感器来检测某人睡觉的位置，以及他们是否在打鼾。

41030-79337-Apple-Haptic-Mattress-xl.jpg

除了这项专利外，苹果公司还通过其他专利展示了与睡眠相关的雄心，其中就包括一项睡眠跟踪系统专利。

2020年，该公司将睡眠跟踪功能引入了Apple Watch中。

41030-79338-Apple-Haptic-Mattress-2-xl.jpg

2017年，苹果收购了芬兰的床上传感器公司Beddit，后者使用一个床垫传感器来检测睡眠模式。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO权威解答 高通骁龙处理器排名 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链 KPI

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM