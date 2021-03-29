小米发布多线圈无线快充板，可同时为三个设备充电

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小米发布多线圈无线快充板，可同时为三个设备充电

2021-03-29 20:10 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月29日 消息:今天晚上，小米发布了小米多线圈无线快充板，该充电板内置19个充电线圈，可以同时为三个设备充电，每个设备20W 充电。

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小米多线圈无线快充板，内置19个充电线圈，可以同时为三个设备充电，每个设备20W 充电，合计60W，单独出售的售价为599元。

今晚小米还发布了80W无线充电座，曲面风道，双线圈设计，卧立两用，疾速模式下可以提速15%。小米80W无线充电座套装，80W无线充电座 +120W充电器，售价499元。

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