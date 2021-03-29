小米发布多线圈无线快充板，可同时为三个设备充电

“友邻们，今天的团购产品已经更新，大家一起选购!”武汉某社区的住户李滢，习惯在下班时打开团购微信群，挑选家里需要的生鲜日用商品加入团购。社区团购，在突如其来的疫情之中异军突起，以小区为单位，打通零售配送的“最后一公里”;而在防控平稳之后，这种新模式凭借便捷、低价等优势，依然处在蓬勃发展的快车道，成为新零售发展的重要着力点。而这也照亮了原先被忽视的本地生活服务市场。据相关数据测算，中国本地生活综合服务