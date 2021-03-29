小米发布多线圈无线快充板，可同时为三个设备充电

站长之家（ChinaZ.com）3月29日 消息:今天晚上，小米发布了小米多线圈无线快充板，该充电板内置19个充电线圈，可以同时为三个设备充电，每个设备20W 充电。
小米多线圈无线快充板，内置19个充电线圈，可以同时为三个设备充电，每个设备20W 充电，合计60W，单独出售的售价为599元。
今晚小米还发布了80W无线充电座，曲面风道，双线圈设计，卧立两用，疾速模式下可以提速15%。小米80W无线充电座套装，80W无线充电座 +120W充电器，售价499元。
站长之家（ChinaZ.com）3月29日 消息:今天晚上，小米发布了小米多线圈无线快充板，该充电板内置19个充电线圈，可以同时为三个设备充电，每个设备20W 充电。
小米多线圈无线快充板，内置19个充电线圈，可以同时为三个设备充电，每个设备20W 充电，合计60W，单独出售的售价为599元。
今晚小米还发布了80W无线充电座，曲面风道，双线圈设计，卧立两用，疾速模式下可以提速15%。小米80W无线充电座套装，80W无线充电座 +120W充电器，售价499元。
小米有望在小米11Pro旗舰机上使用更强性能的配置，比如说更快的充电速度。近日就有一款型号为“MDY-12-EF”的小米充电器获得3C认证，疑似将在小米11Pro上使用。
如果大家手头已经有很多充电器了，建议买标准版，不过小米这次还是挺厚道，同样推出了充电套装版，标配67W快充头，价值129元，但套装不额外收费，依然0元购。
iPhone12发布后，苹果做出决定，官网发售的所有手机、Apple Watch不再随机标配充电器，目前只有iPad是个例外。
据报道，本周五，巴西消费者保护委员会Procon-SP对苹果开出了巨额罚单，原因为iPhone12包装盒内不附赠充电头。罚单总额为10546442.48雷亚尔，约合人民币1250万元。
小米手机称，小米率先将新能源汽车的电池技术应用于手机，第二代硅氧负极电池通过「掺硅补锂」，让硅颗粒不易粉化，带来10倍于石墨的理论克容量。同时对纳米硅补锂，攻克硅碳电池首充效率低、电池寿命短两项业内难题。
商务部等 12 部门 1 月 5 日发布《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》要求，改善汽车使用条件。《通知》中鼓励充电桩运营企业适当下调充电服务费。
弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）与头豹研究院联合发布报告《 2021 年中国共享充电宝行业白皮书》今日正式出炉。共享经济市场规模稳步增长根据国家信息中心《中国共享经济发展报告》： 2020 年中国共享经济市场交易规模约为33， 773 亿元，同比增长约2.9%。共享充电宝行业凭借线下设备分布广泛、物联模块高度搭载等特点，共享充电宝机柜及配套的软硬件服务体系逐渐在国民经济集中发挥更多作用：2020 年，全国在线共享充电宝设备
澳门特区首座蔚来目的地充电站正式投入运营，该充电站位于澳门氹仔美狮美高梅度假酒店，是全国范围内的第328座蔚来目的地充电站。
怪兽充电计划于4月2日在纳斯达克挂牌上市，股票代码“EM”。据悉，3月13日，怪兽充电正式向美国证券交易委员会（SEC）递交招股文件。
很少还有人记得，2017年，共享充电宝行业处于鏖战之中，补贴让价竞争还是推广品牌的门路之一，小电、怪兽充电先后推出过“一分钱一小时”的充电活动。和共享单车一样，共享充电宝从一开始就有明晰的商业模式，收取租金。这就导致，入行容易，做大却很难，品牌九死一生。
近日，有网友发现主要的共享充电宝品牌街电、怪兽充电、小电和美团每小时租借费用多为3元和4元，24小时封顶价格从20元到40元不等。而共享充电宝进入市场时的价格为1元/小时，涨价为普遍现象。
怪兽充电正式向美国证券交易委员会（SEC）递交招股文件，拟在纳斯达克上市，股票代码为:“EM”，承销商为高盛、花旗、华兴、中银国际。
据路透社旗下媒体IFR报道，怪兽充电正计划在美国进行IPO，募资额为3亿美元，目前正在与花旗、中金、华兴资本及高盛等投行洽商，上市具体时间或将定在今年上半年。
3月12日，怪兽充电正式向美国证券交易委员会(SEC)递交招股文件，拟在纳斯达克上市。小小的充电宝竟然撑起一个IPO——招股书显示，坐拥2.19亿注册用户，怪兽充电2020年营收达28.09亿元，净利润为7542.7万元。
目前，市面上随处可见高功率的快速充电技术、大容量的电池，少有厂商以及用户关注电池的健康问题，尤其是在高功率充电的状态下，手机电池的损耗情况其实远超低功率充电。为此，联发科天玑5G芯片在安卓阵营中超前部署了“智能健康充电”功能，为用户带来更有效率的设备充电体验，延长终端电池使用寿命。天玑1200支持的智能健康充电功能，采用了更精准的电池健康度侦测算法，率先导入电池健康大数据，并进行高精度电池健康预测。同时
“友邻们，今天的团购产品已经更新，大家一起选购!”武汉某社区的住户李滢，习惯在下班时打开团购微信群，挑选家里需要的生鲜日用商品加入团购。社区团购，在突如其来的疫情之中异军突起，以小区为单位，打通零售配送的“最后一公里”;而在防控平稳之后，这种新模式凭借便捷、低价等优势，依然处在蓬勃发展的快车道，成为新零售发展的重要着力点。而这也照亮了原先被忽视的本地生活服务市场。据相关数据测算，中国本地生活综合服务
2020年，庞大的互联网流量迎来新增与分流。短视频行业正以每日110分钟的使用时长抢占手机用户的上网时间，成为仅次于移动社交的第二大互联网行业。流量格局的“新变”背后，是趋向白热化的线上流量之争。
3月19日，共享充电宝品牌怪兽充电与阿里旗下的饿了么宣布在上海正式达成战略合作。据悉，双方将在功能体验、渠道运营、商户服务、会员体系等多维度展开合作。
去年，iQOO Z系列作为入门级手机首次亮相，该系列的首款型号iQOO Z1于2020年5月推出，是首款配备天玑1000+的手机，它还拥有144Hz刷新率的屏幕以及44W的快速充电，现在它的后继机型iQOO Z3即将面世，已经获得了3C认证。
近日，特斯拉日前在其官方微博上宣布，其所在中国大陆安装的超级充电桩数量突破6000个。截至目前，特斯拉在国内共建成开放超过760座超级充电站点，覆盖超过300座城市。
据报告显示，华为目前已经收到了出售荣耀买方支付的100亿人民币的定金。原本荣耀终端有限公司100%的股权于2020年11月17日变更至深圳智信名下。受疫..
据路透报道，知情人士称，字节跳动正在商讨抖音在纽约或香港上市的可能性。此外，字节跳动还一直考虑将今日头条等中国业务在港交所或科创板上市。..
据晚点LatePost报道，小鹏汽车CMO（首席营销官）熊青云已因个人及家庭原因于近期离职，这一岗位暂时无人接任。截至目前，小鹏汽车内部仅剩两大“C..
昨天的发布会上，小米正式公布了新LOGO，不过在很多人看来只是方角变圆角，还有不少网友调侃雷军被骗了X百万。对此，小米官方今天就新LOGO背后的思..
不久前，华为消费者业务AI与智慧全场景业务部副总裁段孟然曾表示，华为鸿蒙OS2.0Beta3将从3月31日起推送升级。今日晚间，据博主@魔法科技君消息，..
根据市场调查机构 Canalys 今天分享的最新数据，苹果“智能个人音频”（包括 AirPods 和 Beats 耳机）在2020年全年的出货量预估为1.089亿台，相比..
正如预期的那样，适用于 iOS 和 Android 的 Cortana 应用已经停用，并结束了对第三方 Cortana 技能的所有支持。这标着移动端 Cortana 正式退出历史..
曾经在位居全球前五大智能手机厂商的LG电子，正遭遇前所未有的困难局面。据最新消息，LG手机业务出售谈判告吹，潜在的买方已经失去兴趣。..
3月30日，“总有新可能”奥哲品牌全新升级暨新品发布于线上召开。会上，奥哲宣布了新一轮面向未来的升级，不仅公布了全新的品牌形象及品牌主张，还..
3 月 13 日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（以下简称“‘十四五’规划纲要”）发布，在单列的“..
随着越来越多的手机取消了耳机孔，我们打游戏也就只能搭配蓝牙耳机了。现在随着技术不断升级，支持低延迟、能听声辨位的手游耳机逐渐火热起来。今..
从中端酒店行业发展的市场环境来看，消费者的需求正在不断升级。作为中端酒店行业之中的引领者，全季酒店以为消费者提供高品质服务为宗旨，竭诚为..
对于大部分人来说，选购蓝牙耳机时对音质的注重程度会远高于其他性能方面，毕竟作为一款耳机最重要的就是声音呈现效果了。之前蓝牙耳机一直不温不..
2021 年3 月30 日，云朵课堂联合创始人王庆在“EICD2021 中国民办教育大会”上发表了《培训机构如何用技术创新实现全流程管理》为主题的演讲，活动..
3 月 31 日下午，华为通过线上活动公布了 2020 年经营业绩。在采访环节，华为轮值董事长胡厚崑表示：“由于供应形势还未明朗，手机业务的未来还不..
CF在4月开启了最新的枪王自助餐的活动，这个活动大家还是很熟悉的，一些小伙伴还不清楚枪王自助餐的活动地址，下面就来为大家详细的介绍一下。..
随着应用技术的发展，无线耳机取代有线耳机是必然的趋势，无线耳机的自由佩戴更符合我们轻快便捷的生活节奏。其实现在就有不少人开始使用无线耳机..
最近几年，蓝牙耳机的功能逐渐多样化，各方面的技术都已经非常成熟，不仅是外观上，还包括耳机的材质、音质、芯片，蓝牙稳定性，那么面对市面上琳..
越来越多的父母从孩子一降生便开始关注早教问题，早期教育是根据婴幼儿（0-3岁）生长发育规律及心理发育特点，通过以游戏结合教具的形式，对婴幼儿..
“二胎”政策开放以后，许多家庭迎来二宝，父母很难同时照顾2个孩子，而祖辈往往年岁已高，没有时间和精力照顾小孩。职业妈妈还要返回职场工作，“..