微信iOS8.0.3发布：朋友圈可发30秒视频 表情包上限提升到999个

今日，微信iOS客户端发布8.0.3版本，新增微信朋友圈可发30秒视频功能。除了朋友圈视频时长放宽之后，这版微信的表情包上限提升到了999个。
此外，微信还优化了视频号直播以及使用体验，长视频可支持倍速播放，直播中可添加音乐等功能。目前iOS版微信优先升级，安卓版的应该过两天也会推送。
今日，微信iOS客户端发布8.0.3版本，新增微信朋友圈可发30秒视频功能。除了朋友圈视频时长放宽之后，这版微信的表情包上限提升到了999个。
此外，微信还优化了视频号直播以及使用体验，长视频可支持倍速播放，直播中可添加音乐等功能。目前iOS版微信优先升级，安卓版的应该过两天也会推送。
今日，微信 iOS 客户端发布了最新的 8.0.3版本，更新信息显示，本次更新解决了一些已知问题，并且更新了若干功能。据悉，该版本中，微信新增微信朋友圈可发30秒视频功能。<br/> <br/>
昨日，一个名为#连微信新表情都戒烟了#的关键词登上热搜，目前该话题阅读数超5.5亿，讨论超2.6万。有网友发现，以前一个头戴绿盔，眼戴墨镜，嘴里叼着烟卷的“大兵”形象微信Emoji表情发生了变化，该表情嘴里的烟卷不见了。
在聊天过程中使用表情包已经成为了人们习以为常的一件事，从最初发文字消息、系统表情，逐渐向专门的表情包。表情包的使用使得人们在聊天时内容增加了不少趣味性，改变了文字聊天较为单一、冰冷的特性。
腾讯公司在官方微博上宣布，“最近……戒烟了”。消息一出，#连微信新表情都戒烟了#话题立刻登上微博热搜，最高一度挺进热搜前五。目前该话题的阅读量已达5.6亿，讨论量也达到了2.6万。可以看出，微博网友们对微信的这个变化还是挺关注度的。
说起Emoji，很多人以为只能用来聊天，那你知道“表情域名”吗?国外一名站长@Ben Stokes（下文我们简称为Ben ）偶然发现，某些国别域名允许注册表情 Emoji 的顶级域名。于是，他就注册了300个表情域名，并开始利用它们赚钱。
有消息人士爆料称，淘宝特价版已经注册了微信小程序，且小程序上线后将支持用户使用微信支付付款。就在刚刚，有消息人士爆料称，淘宝特价版已经注册了微信小程序，且小程序上线后将支持用户使用微信支付付款。
昨天快下班时，我突然收到了微信电脑端的内测邀请，新功能说:微信电脑端可以浏览朋友圈了!<br/> <br/>
“其实，平时买东西几乎想不到在微信里搜索品牌小程序，不过有个集中优惠的平台，还是会愿意看看的。”月月坦言，自己之前只在朋友圈广告里面购买过一瓶活动价精油，但之后也再没关注那个品牌，而当她发现了“惠聚”，就开始“凑单”了。
为方便群众有序接种新冠疫苗，3月25日，微信搜一搜上线新冠疫苗预约服务，已覆盖逾45个城市，其他城市持续覆盖中。微信用户可点击微信首页上方的搜索框（安卓手机点击首页右上角的“搜索符号”），点击“服务”，选择“疫情服务”模块的“新冠疫苗预约”或者搜索框输入“新冠疫苗预约”，即可进入新冠疫苗预约服务页面。
近日，有网传消息称“从三月一日起，在微信发问好（早安）等图片都要双向收费”。同时，该消息还建议微信用户，问好要用文字不要用图片。针对上述消息，腾讯辟谣称，该说法是谣言，传播早安等图片并不需要收费，更不需要双向收费，该类消息请以微信官方平台发布为准，不要轻信谣言。
做个小调查，在有搜索需求时，你们第一个打开的网站或应用是什么?时间往前推几年，百度还是大部分人脱口而出的答案。“你不会百度吗?”能气死一票伸手党，能帮助寡王们“注孤生”，但现在看来，逐渐有了成为“时代的眼泪”的前兆。
微信群设置三件套:群名、群规、群托。群名设置一般来说不要太实诚，不要1群、2群、3群，而应该一开始就是5群、8群。
小米电视作为现在销量最好的电视,一直主打功能全面,但是最近很多网友提出一个问题,小米电视怎么微信视频聊天通话。小米电视进行微信视频主要有两个方面的问题,一个就是硬件不支持,另外一个就是软件不支持。硬件不支持很好理解,目前小米的电视都是没有摄像头的,即便是微信有TV版本,小米电视也没有进行视频通话。软件上,目前主要是电视系统上不支持电脑和手机的视频软件,经过测试即便是带有摄像头的电视也是不能进行微信通话的,所以?
截至3月，微信团队共计对4362个发布违禁品售卖信息的微信帐号进行了梯度处罚;对1570个发布违禁品售卖信息的微信群进行封禁处罚。两外，还对共计对84598个欺诈类恶意帐号进行了阶梯式处罚。
前两天，朋友跟我说支付宝有星巴克的“羊毛”可以薅，只要在支付宝搜「星巴克」就可以领取新品优惠券。这不是支付宝今年第一次用搜索搞事情了。前段时间情人节，用户在支付宝搜「在吗」即可随机获得一首情歌;而去年的520，支付宝则引导用户搜索「喂」，做了一波“我喜欢你”的藏头诗营销。
“其实，之前小程序也不能直接识别二维码。但我们找到了一个路径，即在小程序中添加一个微信公众号文章链接，再在文章中植入二维码。用户从小程序里打开链接，就可以长按识别二维码了。”一位品牌企业电商运营负责人透露，为了实现小程序和公司各类产品的关联，曾多次尝试并最终找到了这个可以向外输出流量的路径。
站长之家(ChinaZ.com) 3月19日 消息:天眼查App显示，腾讯科技（深圳）有限公司于近日申请注册“微信键盘”商标，申请日期为2021 年 3 月 12 日，国际分类为科学仪器，商标状态显示为“商标申请中”。目前从商标申请的类别来看，腾讯有可能会推出自己设计的键盘产品，但也有可能是推出手机输入法。有网友就认为，腾讯可能打算推出自己的输入法产品，这样可以应对隐私泄露问题。最近，无论是苹果的iOS还是国产手机厂商都对隐私问题更
最近传出了一个重磅消息:淘宝特价版要出微信小程序了!媒体向淘宝特价版客服求证的时候，客服表示“还在内部使用，测试好了就会上线”:
为什么微信公众号，现在还是红利期?送你九个有说服力的理由。1、不看微信公号的人是越来越多，但比不过放弃写微信公号的人多。
经常有粉丝后台留言问我，想在朋友圈或公众号里搞营销活动，想搞个抽奖活动活跃一下气氛，有没有简单好用的抽奖小程序推荐?我微信简单查询了一下抽奖小程序，说实话，没有上万也有成千，对选择困难症来说，千里挑一还是蛮难的!
3 月 13 日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（以下简称“‘十四五’规划纲要”）发布，在单列的“..
随着越来越多的手机取消了耳机孔，我们打游戏也就只能搭配蓝牙耳机了。现在随着技术不断升级，支持低延迟、能听声辨位的手游耳机逐渐火热起来。今..
从中端酒店行业发展的市场环境来看，消费者的需求正在不断升级。作为中端酒店行业之中的引领者，全季酒店以为消费者提供高品质服务为宗旨，竭诚为..
对于大部分人来说，选购蓝牙耳机时对音质的注重程度会远高于其他性能方面，毕竟作为一款耳机最重要的就是声音呈现效果了。之前蓝牙耳机一直不温不..
2021 年3 月30 日，云朵课堂联合创始人王庆在“EICD2021 中国民办教育大会”上发表了《培训机构如何用技术创新实现全流程管理》为主题的演讲，活动..
3 月 31 日下午，华为通过线上活动公布了 2020 年经营业绩。在采访环节，华为轮值董事长胡厚崑表示：“由于供应形势还未明朗，手机业务的未来还不..
CF在4月开启了最新的枪王自助餐的活动，这个活动大家还是很熟悉的，一些小伙伴还不清楚枪王自助餐的活动地址，下面就来为大家详细的介绍一下。..
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最近几年，蓝牙耳机的功能逐渐多样化，各方面的技术都已经非常成熟，不仅是外观上，还包括耳机的材质、音质、芯片，蓝牙稳定性，那么面对市面上琳..
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“二胎”政策开放以后，许多家庭迎来二宝，父母很难同时照顾2个孩子，而祖辈往往年岁已高，没有时间和精力照顾小孩。职业妈妈还要返回职场工作，“..
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为了重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业，推动互联网、大数据、云计算、人..
近年来，MiniLED技术多次出现在大众视野中，隐隐有了崛起的趋势，特别是在2021年，苹果、三星、LG等多家巨头的宣布入局和技术上的成功攻克，让Min..
在今日的恒大2020年年度业绩会上，恒大公布财报称，恒大2020年实现销售额7232亿元，同比增长20.3%。同时，中国恒大董事会主席许家印还在会上表示，..
今日，小红书公布了打击炫富专项治理结果，平台共对一批涉嫌刻意炫富，恶意炒作的账号和笔记进行禁言、封禁等处理，此次专项共封禁账号 2371 个。..
等待一年，属于米家空气净化器的米粉节好价终于来了！4 月1 日-6 日，销量突破千万的米家空气净化器到手价低至599 元，还有多款产品迎来了抄底价！..