微信iOS8.0.3发布：朋友圈可发30秒视频 表情包上限提升到999个

小米电视作为现在销量最好的电视,一直主打功能全面,但是最近很多网友提出一个问题,小米电视怎么微信视频聊天通话。小米电视进行微信视频主要有两个方面的问题,一个就是硬件不支持,另外一个就是软件不支持。硬件不支持很好理解,目前小米的电视都是没有摄像头的,即便是微信有TV版本,小米电视也没有进行视频通话。软件上,目前主要是电视系统上不支持电脑和手机的视频软件,经过测试即便是带有摄像头的电视也是不能进行微信通话的,所以?