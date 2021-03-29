微信iOS8.0.3发布：朋友圈可发30秒视频 表情包上限提升到999个

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微信iOS8.0.3发布：朋友圈可发30秒视频 表情包上限提升到999个

2021-03-29 16:45 · 稿源：站长之家

今日，微信iOS客户端发布8.0.3版本，新增微信朋友圈可发30秒视频功能。除了朋友圈视频时长放宽之后，这版微信的表情包上限提升到了999个。

此外，微信还优化了视频号直播以及使用体验，长视频可支持倍速播放，直播中可添加音乐等功能。目前iOS版微信优先升级，安卓版的应该过两天也会推送。

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