特斯拉Model 3在2月成为欧洲最畅销的电动汽车

站长之家（ChinaZ.com）3月29日 消息:特斯拉Model3在2021年2月成为欧洲最畅销的电动汽车，注册量为5506辆，再次打破了对欧洲市场需求的疑虑。

特斯拉Model3于2021年2月成为该地区最畅销的电动汽车，这反映了尽管有竞争对手出现，该品牌仍在不断获得市场认可。 EV-Sales的数据显示，上个月注册的汽车超过115000辆（同比增长66%），其中特斯拉Model3的市场份额为4.8%。

特斯拉的注册在2月重新焕发了活力。特斯拉Model3在欧洲的销售状况已经恢复，注册了5506辆，这是3月之前的一个很好的热身。 Model3的主要市场是德国，售出1910台，法国售出1166台。奥地利售出369辆，挪威销量为334辆。

在12月大众ID.3的销量上升之后，接下来的几个月里ID.3销量有所下降。尽管大众汽车的工厂位于欧洲，该型号的销量在1月份仍然疲软。尽管如此，ID.3仅注册了3808辆，却在secon的排名排在第3位，仅落后1698辆。德国是ID.3的主要销售市场场，2月的销售量为1892，略低于Model3。

雷诺佐伊（Renault Zoe）2月份的注册量为3620辆，仅排在第三位，因为2020年年底仍通过艰苦的努力恢复了生产。雷诺佐伊的主要市场还是德国，登记的汽车数量为1424辆，法国为1074辆。

沃尔沃XC40PHEV排在第四位，售出3602辆。标致208EV登记了3062辆，法国是最大的市场，登记了1484辆，其次是德国，售出596辆。