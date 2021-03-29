三星Galaxy S21系列在韩国已卖出100万台，比前一代快了近一个月

站长之家(ChinaZ.com) 3月29日 消息:三星电子公司周一表示，其新的旗舰智能手机系列Galaxy S21在韩国的销量上周超过了100万部。这家韩国科技巨头表示，S21于1 月 29 日发布，在推出 57 天后就达到了这一里程碑，比其前身S20 快约一个月。但S21系列的销售速度比S10慢，Galaxy S10系列在 2019 年的 47 天内销量就突破了 100 万大关。

三星每年2月中旬一直在推出新的Galaxy S系列设备，但今年该公司在一月份就发布了S21，并且价格也比前一代更低。Galaxy S21系列国行版本的价格为S21 4999 起；S21+，7199 元起；S21 Ultra 9699 元起。

三星表示，入门款的S21占S2 系列总销售额的52％，其次是高端S21 Ultra（占27％）和中端S21+（占21％）。



数据显示，激活的S21系列智能手机占其在韩国总销量的20％，其中60％是通过在线购买的。

根据市场研究机构Strategy Analytics的数据，三星在 2 月份是全球智能手机市场上的最大供应商，所占份额为23.1％，超过苹果公司的22.2％。