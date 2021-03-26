腾讯被授权“提示附近好友的方法”相关专利

跃迁，是一个借用自物理学的词语。物理上有一个现象，叫电子跃迁。大意是说，围绕原子核旋转的电子，处于不同的能级轨道上，处于低能级轨道上的电子转移到高能级轨道需要吸收一定的能量，反过来，高能级轨道上的电子转移到低能级轨道上就会释放一定的能量。《产业互联网的中国路径》汤道生 朱恒源 编著 中信出版社在产业研究的过程中，我们发现，产业的发展，也有类似的不同范式轨道的转换。举个例子。1998年，对于一个有中美两地?