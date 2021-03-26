腾讯被授权“提示附近好友的方法”相关专利

站长之家（ChinaZ.com）3月26日 消息:企查查APP显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司一项名为“提示附近好友的方法及装置”的专利被授权公开，公开日为2021年3月26日，公开号CN106503023B。企查查专利摘要显示，该提示附近好友的方法及装置可满足用户快速发现附近好友的需求，提升用户对即时通信的体验。
站长之家（ChinaZ.com）3月26日 消息:企查查APP显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司一项名为“提示附近好友的方法及装置”的专利被授权公开，公开日为2021年3月26日，公开号CN106503023B。企查查专利摘要显示，该提示附近好友的方法及装置可满足用户快速发现附近好友的需求，提升用户对即时通信的体验。
今天国家知识产权局公布了一个腾讯的 “游戏机”外观设计专利。专利详细信息显示，外观设计产品用于游戏娱乐，游戏机正面有Windows图标的小按钮，背部有PC主机（PC console）字样。
指数显示，蚂蚁集团在授权专利、覆盖率和引用率方面表现突出，总得分最高。IBM、腾讯控股分列二、三位。百度虽然专利的规模小，但是综合指数较高，排名第四。
企查查App显示，腾讯科技（深圳）有限公司在3月19日获得了一项名为 “游戏机”的专利被授权公开，申请日期2020年10月，公开号 CN306392452S。
近日，抖音诉腾讯不正当竞争互联网平台反垄断第一案又有了新的进展。3月5日，腾讯向北京知识产权法院提出管辖权异议，申请将抖音诉腾讯垄断案移送至深圳中院审理。
原本我认为腾讯游戏的一大特色就是「小学生」超多，但是今天腾讯发布了2020年全年及Q4的财报，第一次公布了一个让我感到意外的数据。
3 月 24 日，腾讯发布 2020 年Q4 及全年财报，财报显示腾讯云“金融科技及企业服务” 第四季收入 385 亿元人民币，同比增长29%。其中IaaS、PaaS增长强劲，在 2020 年入选了Gartner全球云计算魔力象限，基础设施能力跻身全球顶级序列。同时，腾讯云还通过自研战略构建了云基础产品的供应链优势，持续降低采购和运营成本，为业界提供了一条可持续发展的新基建建设思路，进一步夯实在云基础设施领域的领先地位。 持续加码自研，推动?
站长之家(ChinaZ.com) 3月19日 消息:天眼查App显示，腾讯科技（深圳）有限公司于近日申请注册“微信键盘”商标，申请日期为2021 年 3 月 12 日，国际分类为科学仪器，商标状态显示为“商标申请中”。目前从商标申请的类别来看，腾讯有可能会推出自己设计的键盘产品，但也有可能是推出手机输入法。有网友就认为，腾讯可能打算推出自己的输入法产品，这样可以应对隐私泄露问题。最近，无论是苹果的iOS还是国产手机厂商都对隐私问题更
公司总裁刘炽平对面试非常重视。在鹅厂规模还没这么大的时候，外界曾传说他会亲自面试每一个加入的人，现在他的投入力度不减，2020年仅上半年就超过了去年，他会在每次面试前仔细查阅各轮面试官的评价，面试时长少则40分钟，多则两小时。
世纪华通对外发布公告称，控股股东华通控股拟将其所持有的公司2.55%、鼎通投资拟将其所持有的公司2.45%转让给公司持股5%以上大股东林芝腾讯。
这几天有个消息，字节跳动收购了一家名为沐瞳科技的公司。收购付出的代价是100 亿人民币加价值150 亿股权，整体约40 亿美元。
腾讯正式对外发布了2020年度《腾讯研发大数据报告》，这份报告由腾讯技术委员会出品，披露了过去一年腾讯在研发投入、研发效能及开源协同等方面的重要数据。
财付通，腾讯集团旗下中国领先的第三方支付平台，一直致力于为互联网用户和各类企业提供安全、便捷、专业的在线支付服务。自上线以来，财付通就以“安全便捷”作为产品与服务的核心，不仅为个人用户带来了丰富的便民服务与应用场景，还为大中型企业提供专业的资金结算解决方案。财付通的主要产品与服务:微信支付与QQ钱包是财付通推出的移动端支付产品，其中微信支付定位场景连接，财付通的支付服务为腾讯及腾讯生态系统合作伙伴提?
跃迁，是一个借用自物理学的词语。物理上有一个现象，叫电子跃迁。大意是说，围绕原子核旋转的电子，处于不同的能级轨道上，处于低能级轨道上的电子转移到高能级轨道需要吸收一定的能量，反过来，高能级轨道上的电子转移到低能级轨道上就会释放一定的能量。《产业互联网的中国路径》汤道生 朱恒源 编著 中信出版社在产业研究的过程中，我们发现，产业的发展，也有类似的不同范式轨道的转换。举个例子。1998年，对于一个有中美两地?
3 月11 日，国内知名电子签名服务商法大大宣布完成D轮 9 亿元融资，此轮融资由腾讯领投、众为资本、大钲资本跟投。值得注意的是，腾讯也是法大大C轮融资领投方之一。截至目前，法大大每一轮融资都受到了老股东的追投增持，足见资本市场对其业务发展持续的信心。法大大创始人兼CEO黄翔表示：“法大大聚焦于电子签名应用及电子文件签署全流程服务，将法律与前沿技术结合助力产品创新，持续为客户及用户创造价值，并进一步拓展更广泛?
据天眼查显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册「推荐号」商标，申请日为 2021 年 3 月 1 日，国际分类含网站服务、广告销售、通讯服务等，目前商标状态为「商标申请中」。
今日早间，腾讯音乐娱乐集团发布了2020Q4及2020全年未经审计财报。报告显示，腾讯音乐2020Q4营收83.4亿元，同比增长14.3%。归属于公司股东的净利润为12.0亿元，上年同期为10.4亿元。
经过前两年的“大火爆炒”，多数短视频平台格局已定大半，头部吃肉，腰尾部喝汤的现象已经不可避免地出现。但在腾讯看点”聚星计划“的扶持下，却有一群腰尾部“小透明”逐渐成长为百万大V，这其中就包括一个月内涨粉100万的“憨小六”。
说到日系便利店，大家可能都知道全家、罗森、711。但是，如果要给这三家便利店做个排序，你知道谁是真正的老大吗?答案是711。它不仅店面多，多到吊打全家、罗森:
此前，由波士顿动力研发的“机器狗”四足机器人Spot可谓是出尽了风头，曾多次登上热搜，Spot不仅可以探测数据，还可以帮助警察执法，巡逻、甚至是照看羊群等。去年6月，Spot正式开售，售价74500美元，美国企业可以通过波士顿动力官网购买。
随着国内疫情防控形势向好，天气转暖，人们的出行需求进一步释放。为更好地把握行业机遇，提升消费者服务品质及团队管理效率，各大旅游企业也积极寻求工作方式的升级转型。近日，深耕中高端文化旅游消费的凯撒旅游，选用腾讯文档作为线上协作办公工具，并广泛运用于项目管理、信息聚合、多方对接、客户沟通等公司内外工作环节，全面提升办公效率和管理质量。打通旅游产品方案设计全链条，提升项目管理效率当下正值春暖花开，要想开
资料显示，深圳市讯联智付网络有限公司成立于2013年6月，注册资本2亿元，法定代表人为王关荣。公司经营范围含电子支付，互联网支付，计算机技术服..
近年来，人们对口腔健康问题日益重视，而专为解决口腔问题的电动牙刷则从小众逐步走向大众化。据调查，电动牙刷的销售规模呈现出高速增长的态势，..
3月27日，荣耀探寻遗失的中国色非遗线下体验活动在牡丹之都洛阳盛彩举行。据悉，荣耀此次非遗探访之旅邀请到国家级非物质文化遗产传承人、中国传统..
3月27日晚8点30，由浙江卫视和抖音联合出品的《为歌而赞》第三期节目准时播出。在第三期节目中，歌手嘉宾进行“大换血”，由邓紫棋、好妹妹和陈粒..
据外媒报道，根据斯坦福大学最近发表的一项研究结果显示，Apple Watch可以准确判断用户的“脆弱”。据悉，脆弱度可以通过6分钟步行测试（6MWT）来..
微软已经确认，将在下一次功能更新中删除Windows10上下文菜单中的 "用Paint3D编辑"选项，因为这一功能生而无用，反而让不少用户感到困惑。Paint3D..
全球芯片短缺将成为iPhone和Mac等需要芯片存储的设备面临的问题，但Wedbush认为，这可能对苹果及其供应商有利，因为他们可以联手提高元器件的定价..
有这样一群人，他们与交通事故打交道，他们每天面对着成百乃至上千张交通事故图，判断鉴定着这些交通事故的类型、车辆类型等等。他们要做到在几秒..
今天小米创始人，董事长兼CEO雷军表示，小米11青春版率先搭载骁龙780G，与骁龙888同工艺、同架构的准旗舰处理器。..
明天（3月29日）就是小米春季发布会了，这次发布会内容非常多，小米11Pro、小米11Ultra是重头戏，2021年的安卓机皇这次没跑了。小米今天上午又宣布..
棉花事件的波及范围越来越广，当Nike、Adidas等国外运动品牌陷入风波，除了品牌营销团队，最着急的可能就是“鞋圈”了。对于热爱球鞋文化和“炒..
昨日，曾因假燕窝事件被封号的辛巴（辛有志）再次开播，这是自“假燕窝”事件后辛巴首次正式直播，时隔100多天。3月27日中午12点，辛巴开启直播，..
当下，“智能家居”逐渐成为了泛家居行业的高频词汇，高频的背后“透露”着一个关键词:变革。而作为家居照明行业中的领军品牌——月影家居，在风口..
中国裁判文书网于 3 月 26 日发布蚂蚁科技集团股份有限公司与海南庆德大信息科技有限公司侵害商标权纠纷一审民事判决书。..
日前小米公司在其官方微信公众号发布消息称，开售23天，Redmi K40系列国内销量突破100万台。据了解，Redmi K40于2月25日正式发布，搭载骁龙870旗舰..
据外媒The Verge报道，人们永远不可能确切知道在美国有多少人在特定时间感染了COVID-19。相反，他们将所有指标结合起来以得出一个估计数。这就像盲..
经历了多次跳票的《赛博朋克2077》于去年12月10日正式开售，发售仅一小时《赛博朋克2077》便冲上微博热搜，同时，在各大直播平台有千名游戏主播对..
据国外媒体报道，当地时间周五，在社交媒体上活跃的特斯拉CEO马斯克，在与粉丝互动时表示，他认为特斯拉有机会成为全球最大公司，随后又表示可能在..
澳门特区首座蔚来目的地充电站正式投入运营，该充电站位于澳门氹仔美狮美高梅度假酒店，是全国范围内的第328座蔚来目的地充电站。..
牛年春节，回老家过年的韩风是90年生人，恰好有一位60后的老爸和一个95后的妹妹。从他那里得知了这样一件趣事:老爸是一个资深股民，电脑上某花顺、..