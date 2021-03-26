腾讯被授权“提示附近好友的方法”相关专利

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腾讯被授权“提示附近好友的方法”相关专利

2021-03-26 17:24 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月26日 消息:企查查APP显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司一项名为“提示附近好友的方法及装置”的专利被授权公开，公开日为2021年3月26日，公开号CN106503023B。企查查专利摘要显示，该提示附近好友的方法及装置可满足用户快速发现附近好友的需求，提升用户对即时通信的体验。

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