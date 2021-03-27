如何靠注册表情域名赚钱，这操作真的很骚！

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如何靠注册表情域名赚钱，这操作真的很骚！

2021-03-27 09:00 · 稿源：站长之家

说起Emoji，很多人以为只能用来聊天，那你知道“表情域名”吗?

国外一名站长@Ben Stokes（下文我们简称为Ben ）偶然发现，某些国别域名允许注册表情 Emoji 的顶级域名。于是，他就注册了300个表情域名，并开始利用它们赚钱。

在这个过程中，Ben Stokes在TikTok上大肆宣传，一周赚了1000美元。他还聘请了日本配音演员帮忙推广，让大家了解了表情域名这个新鲜的东西。

那么Ben具体是怎么做到的呢?让我们一起往下看他的骚操作。

偶然发现表情域名

不久前，Ben花了17英镑买下netflix.soy这个域名。这让他学到了很多有关域名的知识，最大的收获是还发现了像😊.ws之类的新鲜的表情域名。

在网络上，Emoji表情可以说是随处可见，不过Ben本人很少见到采用表情域名的网站。

于是他突发奇想，是不是可以买一个表情域名玩玩。

一开始，Ben的只是想尝试下看能否买到单个字符的表情域名，比如像🍰，但还没想好要用来做什么。

随后，他找到了一个网站，上面显示了每个可用表情域名的4个不同扩展名。遗憾的是，几乎每个都已被注册。

不过，该网站还是有一个以.ws为扩展名的表情域名——📪.ws，因此Ben二话不说就买下了。

测试注册Emoji表情邮箱

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获得📪.ws这个域名后，Ben建立了一个网站，并有了新的想法:

是否可以在电子邮件地址中使用表情邮箱域名?

于是，Ben立马设置了一个电子邮件转发程序，将发送给📪.ws的所有电子邮件转发到自己常规电子邮件地址。

接着，他又在Gmail的“收件人”栏中输入ben@📪.ws，然后点击发送。

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遗憾的是，Ben的收件箱并没有如愿的收到邮件，他这才发现表情域名的邮件基本上会被认定为垃圾邮件，因此会遭到拦截。

但Ben并未感到灰心，因为他发现可以反向操作，向一个表情邮箱地址发送邮件。这时他的想法是:

如果一个普通的.com邮箱不会因为垃圾邮件而被拦截，那是不是就通过这个邮箱转发表情邮件内容?

经过测试，印证了这个操作是可行的。操作如下:

1.将邮件发送给 ben@📪.ws

2.ben@📪.ws邮件转发给nospam@normal.com

3.nospam@normal.com邮件再转发到ben的电子邮件，结果的确没有被拦截。

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ben并没有止步于此，他又开始好奇如何获取更多有趣的表情域名。

寻找更多表情域名

全世界只有13个顶级域名（TLD）接受表情域名的注册，包括:.cf、.ga、.gq、.la、.ml、.tk、.st、.fm、.to、.je、.gg、.kz和.ws。

而ben原先购买📪.ws 的网站仅支持四个顶级域名:.fm、 .ws、 .to 和.ml。虽然还可以获取多字符的表情域名，比如🎉🐢.ws，但ben只想要单字符的表情域名。

这时候需要解决的问题是，能否找到其他顶级域名支持单字符表情域名格式?

ben通过执行WHOIS查找，查看是否有域名可用于TLD列表，并加载了一些高级表情（例如⭐，😂，❤️）和13个支持它们的顶级域名。

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结果发现， .la， .ga， .gq， .je.在这些备选扩展名上还支持很多表情域名。

紧接着，ben花了29欧元买下⭐.gg 这个域名。遗憾的是，ben第二天收到一封邮件通知称，.gg并没有表情域名。换句话说，虽然你可以利用它们注册表情域名，但它们实际上不起作用。

在后来的一段时间里，ben不停地碰壁，许多注册商甚至不支持搜索表情域名。

但有一个是例外，那就是哈萨克斯坦的.kz域名 。可当ben访问.kz域名的注册网站时，发现全是俄语。对俄语一窍不通的ben只能用谷歌翻译，尝试浏览网站并成功购买一个.kz表情域名。

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ben用新买的表情域名开设了邮箱—— ben@⭐.kz，最终可以正常使用。

让人兴奋的是，每个.kz的单字符表情只要8美元。ben开始想，应该有很多人会想拥有这种特殊的表情邮件，如果提供购买表情邮件服务就可以赚钱了。

接下来，ben开启了买买买的模式，又花了1200美元买下150个.kz表情域名，比如:💡.kz， 👑.kz， 🌈.kz， 😎.kz。

卖表情域名赚钱

建站。在拥有大量的表情域名之后，ben建立一个表情电子邮件地址网站——mailoji.com，提供注册表情电子邮件地址服务，可以像ben@📪.ws那样转发邮件。

图片

TikTok推广。有了产品，下一步任务自然是说服其他人购买表情电子邮件地址。鉴于TikTok有着庞大的用户群体，ben决定在这个短视频平台上推广。于是他录制了一个简短的视频广告，并发布在TikTok。

在发布的前5个小时，mailoji的广告浏览量为0。不过随着时间的推移，浏览量开始上升，从500次，到5千次，再到5万次浏览量。

在2天内，TikTok视频的浏览量达到了20万+，ben成功售出60个表情电子邮件地址，净收入约300美元。在一周时间内，大概赚了1000美元。

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可见，表情电子邮件地址非常畅销，其中@🚀、@📷 和 @💻地址是最受欢迎的。

试水成功，购买更多表情域名

ben可以说是在第一波操作中大获成功，于是决定再购买100个表情域名。

他认为，拥有表情电子邮件地址的人越多，看到它们的人就越多，购买人也就越多。

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ben开始了下个一目标，那就是在Product Hunt上架Mailoji，让更多人知道这个产品。他甚至制作了一段有趣夸张的宣传视频，由日本声优说出 "Mailoji"这几个字。

ben选择在周三发布产品，发布当天， Mailoji最终在Product Hunt排名第五，并在一天之内就卖出了超过150个表情邮件地址。

目前，Mailoji这个项目收入约为1440美元，已经有300个表情域名可供选择。

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ben表示，尽管自己还没赚回投入买表情域名的钱，但创建一个表情电子邮件服务还是很有趣的。

虽然说，表情域名在输入上是比较麻烦的，但仍然不会阻碍人们对它的喜爱。

正是秉持着对技术的热爱和好奇心，ben才能开发出Mailoji这个产品。用他的一句话总结:

“它们很有趣，但技术应该更有趣。”

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