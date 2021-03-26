谷歌宣布成立 Android Ready SE 安全标准联盟，安卓原生支持车钥匙

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谷歌宣布成立 Android Ready SE 安全标准联盟，安卓原生支持车钥匙

2021-03-26 13:45 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月26日消息:如今智能手机已经摒弃了单一用途的产品，比如数码相机和MP3播放器。谷歌今天通过官方博客宣布，正式成立 Android Ready SE Alliance 技术联盟，以确保新手机具备最终取代汽车/家庭钥匙和钱包的基础硬件。

Android Ready SE Alliance 技术联盟用于 SE 安全芯片标准的研发以及推广，将使得安卓系统原生支持内置安全芯片的设备。谷歌将与一些硬件厂商合作，推出一种开源的 SE 安全接口和程序，使得手机等智能设备可用于数字钥匙、车钥匙、电子护照、数字货币等。谷歌透露，已经有几家安卓 OEM 制造商在其产品中支持 Android Ready SE 特性，但并未透露厂商的名称。谷歌期待与更多 OEM 厂商合作，为消费者带来全新的功能。

Android-Ready-SE-Alliance.png

图片来自 Google

另外，谷歌今日还同时宣布推出通用版本 StrongBox 的程序，用于设备内置 SE 安全芯片的应用。这个程序支持多家厂商的硬件，目前可以在捷德公司、Kigen、恩智浦、意法半导体、Thales 这几家合作企业获取。StrongBox 不仅支持智能手机和平板电脑，还兼容 WearOS、嵌入式设备和 Android TV。

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