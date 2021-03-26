耐克阿迪股价大跌，市值蒸发733亿，原来它们在中国赚了这么多

HM、耐克、阿迪达斯等国际知名品牌碰瓷新疆棉花事件霸榜了微博热搜。
昨晚，阿迪达斯股价双双大跌，杨幂、易烊千玺、王一博多位艺人宣布终止与相关品牌的一切合作。
相反，3月25日A股李宁、新赛股份、新农开发、七匹狼、安踏体育等本土服装品牌全线走高。
2021年耐克第三财季业绩显示，受疫情影响，该公司在全球大部分地区的营收均出现下滑，
只有在大中华区实现增长且高达51%，帮助其总营收保持正值3%。
HM、耐克、阿迪达斯等国际知名品牌碰瓷新疆棉花事件霸榜了微博热搜。
昨晚，阿迪达斯股价双双大跌，杨幂、易烊千玺、王一博多位艺人宣布终止与相关品牌的一切合作。
相反，3月25日A股李宁、新赛股份、新农开发、七匹狼、安踏体育等本土服装品牌全线走高。
2021年耐克第三财季业绩显示，受疫情影响，该公司在全球大部分地区的营收均出现下滑，
只有在大中华区实现增长且高达51%，帮助其总营收保持正值3%。
这两天，HM、耐克、阿迪达斯等国际知名品牌碰瓷新疆棉花事件霸榜了微博热搜，彻底的激怒了中国人民，在3月25日这天，明星终止和这些品牌合作的消息接连不断，截止美股收盘，耐克收盘跌3.44%，阿迪达斯跌逾6.10%。
站长之家在得物APP搜索发现，大量耐克产品依然在出售中，而且交易量只增不减，每分钟都有人刷新购买界面。目前，得物已登上了微博热搜，引发网友热议。
伴随着拼多多最新财报发布以及黄峥辞去CEO的消息，拼多多盘前股价大跌，盘中一度跌近13%，收跌7.1%。
炒鞋，指的是一种资本游戏。最初是ebay等二手市场的小众爱好者把一双“有故事”的鞋加价转卖，“球鞋控”们都收藏有几百上千双鞋。后来有人进行球鞋投资，跟股票投资性质类似，俗称“炒鞋”。
3月25日，今天耐克、HM等国际知名品牌抵制新疆棉花的事件持续发酵中，在今早网传得物APP下架耐克商品，结果发现此消息为假消息，之后得物客服回应表示目前尚未接到相关通知，我们会提交有关部门。
刚刚，乐华娱乐发声明，宣布王一博终止与NIKE品牌的一切合作，表示坚决抵制任何污化中国的言论与行为，国家尊严不容侵犯。
这几天，H&M发声明“抵制新疆棉花”一事引发大众极度愤怒，昨日，大量线上平台已经屏蔽了H&M搜索结果。
3月24日晚间，央视新闻的官方微博发布置顶热评，抨击了H&M集团太荒谬，此前H&M集团因为子虚乌有的“新疆劳工问题”禁止了新疆棉花，引发国内网友公愤，其中更有网友扒出耐克、阿迪达斯、优衣库等知名品牌也参与到了这场闹剧之中。
截至发稿，李宁股价大涨逾7%，股价报48.4港元。
虽然我是从LED行业跨界过来做电子雾化器OEM这块的业务，但是来深圳却有16年了，凭借自己多年的销售经验和人脉资源，做电子雾化器这一块还是比较轻松的，从一开始熟悉公司的产品和电子雾化器的功能和市场看，目前国内的电子雾化器品牌商还是比较少的，做的好的屈指可数。自己来公司的每一天兢兢业业，认真的学习公司文化和产品的功能，同时通过网络认识了几个行业的大佬，他们在这个行业深耕了很多年，有的是老华强北人，有的是以?
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魔兽世界雷文德斯的地图上有很多发光的宝箱，有一些宝箱是比较难找的，一些小伙伴还不清楚这些宝箱怎么收集，下面就来为大家分享一下攻略。
截至昨日收盘，特斯拉股价下跌5.84%，报563美元，总市值5403.98亿美元。据悉，特斯拉股价已连续下跌数日。在1月底达到峰值近900美元/股后，其股票连续下跌，截至昨日，特斯拉总市值已经减少了超3000亿美元。
受恒大汽车与腾讯联手开发车载智能系统消息影响，今日开盘，恒大汽车股价涨近4%，进入午后，恒大汽车股价一度涨超11%，截至目前稍有回落，涨至10.28%，报59港元。
继昨日收盘跌近9%后，今日港股开盘，百度股价再跌超10%，截至发稿，股价报203.2港元，公司市值跌至5748亿港元。
作为传统燃油车的霸主，大众汽车在电动化时代已经落后，这也是不争的事实。而特斯拉作为后起之秀，则是后来居上。
随着5G、大数据、物联网、人工智能等新技术不断发展，智能化、数字化已然是实体商业发展的必然趋势，越来越多的实体商业开始拥抱互联网，转型新零售。3 月21 日，智慧图助力万达广场会员小程序“万粉荟”在全国数十座万达广场上线运行。 万达广场官方消息透露：“万达广场会员计划首阶段将以‘赋能商户经营、提升顾客体验’为核心突破口，联合万达广场6.8 万家商户共同打造会员权益联盟和共享会员营销平台，后续将逐步推广至全国?
近日，应采儿在生下二胎hoho之后出来直播带货，有网友发现她的发际线后移了不少，纷纷探讨原因。其实这个现象属于产后脱发，应采儿是83年出生的，在生这一胎时已经37岁，处于高龄产妇的边缘，所以比起普通的孕妇而言，脱发的情况就愈发明显。根据相关数据显示来看，当代女性产后脱发已经成为共性问题，寻找解决头顶大事的方法更是重中之重。发际线后移即人头皮额部最外沿的那一圈头发，随着年龄的增长发线会随之后移造成秃头，不过
3月8日，浙商证券发布银行IT供应商企业高伟达深度报告。报告指出，2020年，银行开启新一轮升级换代周期，带动IT厂商收入高增。2004-2020年Q3，四大行构建固定资产、无形资产等现金支出呈现周期性特征，且与高伟达、宇信、天阳科技三家银行IT收入增速均值较为一致。据悉，四大行投资周期一般为5-6年，2003年左右，银行开始推进新核心系统的建设，2010年左右，银行开始大规模采购和替换IBM大型机，2014-2015年，银行开始转向基于开放
好多人年纪轻轻就面临严重的掉发问题，根据当下年轻人的反映来看，很多人都有类似的经历，他们在洗头或者梳头发的时候头发一掉一大把，抓在手里自己看着就吓人。国家卫健委数据显示，我国受脱发困扰的人群超2. 5 亿人，《 2020 国民健康洞察报告中》也指出脱发位列国民健康困扰TOP10 第七位。从这些数据来看，缓解脱发烦恼已经成为脱发人群的迫切需求。针对这项数据，想必大家都非常好奇为什么会有那么多人面临脱发困扰，究其根本?
棉花事件的波及范围越来越广，当Nike、Adidas等国外运动品牌陷入风波，除了品牌营销团队，最着急的可能就是“鞋圈”了。对于热爱球鞋文化和“炒..
昨日，曾因假燕窝事件被封号的辛巴（辛有志）再次开播，这是自“假燕窝”事件后辛巴首次正式直播，时隔100多天。3月27日中午12点，辛巴开启直播，..
当下，“智能家居”逐渐成为了泛家居行业的高频词汇，高频的背后“透露”着一个关键词:变革。而作为家居照明行业中的领军品牌——月影家居，在风口..
中国裁判文书网于 3 月 26 日发布蚂蚁科技集团股份有限公司与海南庆德大信息科技有限公司侵害商标权纠纷一审民事判决书。..
日前小米公司在其官方微信公众号发布消息称，开售23天，Redmi K40系列国内销量突破100万台。据了解，Redmi K40于2月25日正式发布，搭载骁龙870旗舰..
据外媒The Verge报道，人们永远不可能确切知道在美国有多少人在特定时间感染了COVID-19。相反，他们将所有指标结合起来以得出一个估计数。这就像盲..
经历了多次跳票的《赛博朋克2077》于去年12月10日正式开售，发售仅一小时《赛博朋克2077》便冲上微博热搜，同时，在各大直播平台有千名游戏主播对..
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Mate X2登场后，华为接下来最重要的手机新品应该就是P50系列了。设计师HoiINDI修改了P50Pro的外形渲染图，简单来说，背部的双圆环摄像头中镜头的排..
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Debian 项目宣布推出 Debian10.9。新上线的 ISO 映像文件可以用来全新安装 Debian，它包含了所有最新的软件包更新。如果您的电脑上已经安装了 Deb..
去年，微软为Edge引入了一项名为 "睡眠标签"的新功能。该功能会让不活动的标签页进入睡眠状态（即在后台停止更新），从而大大节省电池和内存的使用..
距离苹果秋季 iPhone 新品发布会还有大约六个月的时间，但网络上已经泄露了不少有关新机的规格和渲染图。比如本周二，我们就见到了不一样的刘海缺..
2021年3月28日，今天是周日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于诗句的，问题是“雄关漫道真如铁中的雄关指的是哪里？”这个雄关是要结合当时的背..
2021年3月28日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于运动的，问题是“锻炼的时候出汗多就代表减肥效果好吗?”这个问题其实还是比较简单的，健身过..