耐克阿迪股价大跌，市值蒸发733亿，原来它们在中国赚了这么多

虽然我是从LED行业跨界过来做电子雾化器OEM这块的业务，但是来深圳却有16年了，凭借自己多年的销售经验和人脉资源，做电子雾化器这一块还是比较轻松的，从一开始熟悉公司的产品和电子雾化器的功能和市场看，目前国内的电子雾化器品牌商还是比较少的，做的好的屈指可数。自己来公司的每一天兢兢业业，认真的学习公司文化和产品的功能，同时通过网络认识了几个行业的大佬，他们在这个行业深耕了很多年，有的是老华强北人，有的是以?