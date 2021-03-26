耐克阿迪股价大跌，市值蒸发733亿，原来它们在中国赚了这么多

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耐克阿迪股价大跌，市值蒸发733亿，原来它们在中国赚了这么多

2021-03-26 11:45 · 稿源：站长之家

HM、耐克、阿迪达斯等国际知名品牌碰瓷新疆棉花事件霸榜了微博热搜。

昨晚，阿迪达斯股价双双大跌，杨幂、易烊千玺、王一博多位艺人宣布终止与相关品牌的一切合作。

相反，3月25日A股李宁、新赛股份、新农开发、七匹狼、安踏体育等本土服装品牌全线走高。

2021年耐克第三财季业绩显示，受疫情影响，该公司在全球大部分地区的营收均出现下滑，

只有在大中华区实现增长且高达51%，帮助其总营收保持正值3%。

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