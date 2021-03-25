厦门市社会信用体系建设宣传《扬信用为帆 创文明厦门》

3 月17 日，由河南省宣传部、河南省网信办指导，微博、新浪网联合主办，中国传媒大学政府与公共事务学院提供学术支持的“守正鼎新—2021 政务V影响力峰会”在河南郑州举行。500 余名来自中央部委和全国各地政务微博的优秀代表、知名专家等齐聚郑州，站在政务微博发展新十年的开端，扬帆迈向新征程，共话政务新媒体创新发展之道。 河南省常委、宣传部长江凌，郑州市、市长侯红出席峰会并致辞。最高人民法院新闻局副局长王斌、最高?
从2009年的双十一成交额0.52亿元到2020年半小时成交额突破3723亿元，过去12年的“双11”电商购物节用爆发式的增长证明了线上消费市场的巨大潜力。面对正在到来的第13个“双11”，不少人在等待下一个可能被改写的数据纪录，也开始思考这12年中流量的力量、渠道的创新和消费观念的变化。“618”、“双11”、“双12”这一个个原本只是简单的数字，被打造成为全民狂欢的购物节。但是，面对三大电商独大的局面，越来越多的电商从业者苦?
你要是游客,在厦门环岛路曾厝垵一带找民宿迷了路,问厦门农商银行滨海支行的金融助理准没错,这周遭他们了如指掌;你要是民宿业者或其他小微企业,想了解各种金融扶持政策,找他们也就对了。位于曾厝垵北路的这个银行网点,扎根滨海街道十余年,主动靠前服务、全力金融保障,与周边社区居民、商户、企业建立了深厚的关系。 助力小微企业行稳走好 两年前,随着曾厝垵周边旅游业的兴起,王先生办起了民宿,做得挺有特色。但是,因启动资金不足,?
伴随着改革开放的进程逐渐扩大加快，我国发展水平迈入世界先进行列。根据刚刚结束的两会数据可以看出，在新冠肺炎蔓延的大背景下，中国成为全球主要经济体中唯一实现经济正增长的国家，十三五期间国内生产总值超 100 万亿。面对大好发展趋势，相关部门也一直在提倡“大众创业，万众创新”的口号和方针，鼓励更多人创新创业，推动经济再上新台阶，再现新气象。但值得注意的一点是，中国在企业经营管理的高水平教育方面，发展远不如?
厦门未来信通科技有限公司（简称厦门未来信通）于近日发生工商变更，原股东北京人效科技有限公司等退出该公司股东行列，新增股东北京飞书科技有限公司(字节跳动有限公司控股公司)，持股100%。
面对突如其来的新冠肺炎疫情，数字经济展现出强大的发展韧性，实现逆势增长，为世界经济复苏、增长注入重要动力。 信用飞表示，数字中国是国家未来的战略方向，从中央层面到各主管机构都开展了对应的政策引导。 在数字化的浪潮中，各行各业的企业都受到了影响，企业开始思考不同于以往的生存方式。除此之外，数字化技术也催生了众多的新型产业生态，为企业转型提供了更多的可能。信用飞作为以核心技术能力服务和推动机构数字化转?
5G时代即将到来，在不远的未来，“视频”将会像“图文”一样，成为人类基础传播工具的一种。以快手、抖音为代表的短视频平台的崛起，不断抢夺用户时间，抖音是目前当之无愧的流量宠儿，据官方发布数据表示，抖音国内日活跃用户数达到2.5 亿，月活突破5 亿。反观数字科技领域，随着大数据、人工智能、云计算、区块链等在内的新兴技术不断发展，科技给整个行业带来了更多的可能性。随着创新与科技的深度融合，技术对“数据”的依赖
2020 年“战疫”面前，中国企业更加清晰地意识到：数字化转型如箭在弦，势在必行。对科技产业而言，顺应数字化转型趋势，做好风险管控，也将是一项重大的挑战。 疫情时代，数字化转型加速 当前，数字经济日益成为推动全球经济和社会发展变革的重要力量，谁引领了数字经济，谁就掌握了全球竞争和发展的主动权。 随着我国经济社会进入转型期，经济已经从高速增长阶段进入到高质量发展阶段，亟须培育新动能和新增长点。党和政府在推?
说起现在的家装行业，不得不说“水很深”，首先缺乏严格的标准，其次行业不透明，还有信息严重不对称，一不留神就踩坑。比如看似便宜的套餐装修：主材只能在他们提供的范围内选择。由于是大规摸采购，所以装修公司只能降低成本，选择已被淘汰的品种或劣质产品搭配，客户要选择自己喜欢的材料，就自然要加钱。还有装修公司在签合同时故意漏项，业主没有有效的自我保护办法，只能加钱。部分装修合同不会标明材料品牌型号和工艺做法，
经过2020 年的“洗礼”，世界格局正在发生微妙的变化，企业数字化转型席卷全球，甚至有人称之为“第四次工业革命”。信用飞作为一家数字科技技术企业，在数字经济领域有着举足轻重的地位。自成立以来，就持续深耕科技创新，凭借多年的技术力量提高行业数字化服务水平，为用户提供更多信息安全保障。 数字科技To B新风口 随着数字经济的作用和地位将继续提升，数字科技时代加速到来，金融科技作为推动行业发展的新引擎，必将助力金
“信用卡要是逾期了，是不是就会被银行催款？先电话催款，再上门催款，是不是还会被被泼油漆、爆打通讯录？”提到逾期，不少持卡人会联想起被电视剧里的催款情节支配的恐惧，对合规催收工作充满了误解。殊不知，2020年商业银行的不良贷款已超过3万亿元，催收已经成为经济循环中不可缺少的一部分。当前国家正在加大力度管理和监控催收，合法合规是催收第一要素。作为金融借贷生态圈的最后一个环节，催收是贷后管理重要的组成部分，?
淘宝特价版今天对外宣布进行战略升级，阿里巴巴集团副总裁、C2M事业部总经理汪海表示，未来一年，淘宝特价版将打造全品类源头直供体系，持续补贴日用消费品，打造最大性价比综合电商平台。
对传统零售模式而言,零售的核心依旧是这两个:第一个是经营顾客,第二个是经营商品。从某种意义上讲,零售就是服务,服务创造价值,服务工作管理到位,乃是企业形象塑造、无形资产的增值。随着零售行业的不断发展,各行业的连锁率也在明显提升,实体零售企业除了有来自线下同行之间的竞争,来自线上的服务竞争愈发猛烈。线上客服从“亲亲”“宝宝”不厌其烦的沟通,到发货速度、包裹安全的进一步优化,再到不满意就投诉退货的主动权,让消费者?
随着人工智能以及移动通信技术的高速发展，汽车已经开始从交通工具向智能移动终端演变，人们的出行场景也随之产生剧烈变革。 2020 年 2 月底，发改委、工信部等 11 个部门正式印发了《智能汽车创新发展战略》，其中明确提出在 2025 年，将实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。由此可见，智能汽车已提升至国家战略高度，应用落地乃大势所趋。在产业层面，汽车与人工智?
毫无疑问，财商教育火了。随着“ 80 后”、“ 90 后”成为社会金融消费主体，互联网理财的低门槛、便捷的特性获得了越来越多年轻人的认同。但需要承认的是，我国国民的财商教育接受程度与金融知识基础相对较弱，近年来针对投资者的理财陷阱也时有发生，各种投资理财骗局更是频频登上社会新闻头条。据央行 2019 年发布的调查报告显示，在财经素养自我评价中，有60.87%认为自己“一般”“不太好”或“一点也不好”。从上述数据中，我
目前，在相关政策扶持以及互联网发展迅猛的背景下，职业教育逐步走向线上化、终身化。随着中国人口红利优势的淡化，人才缺口逐渐显现，在线职业教育作为提升个人职业能力的重要途径，作为企业的培训小能手，推动了职业教育行业的发展。职业在线教育市场规模逐渐扩张，2019年达806.4亿元。未来预计将继续扩大，2025年可达2697亿元左右。据《2019中国在线职业教育市场发展报告》调研显示，时间可选、性价比高、课程丰富实际是用户选?
“我大部分时间是自己住，平时一个人吃饭、睡觉，身边连个说话的人都没有。”鸿商某部门 得知这是社区内的一位老奶奶说的。社区内大多数老人最需要有人陪他们说说话、聊聊天，尤其是独居老人。鸿商某部门 了解到，有这么一个人，她叫杨永诚，这位姐姐在了解到社区里需要有人当自愿者去陪伴独居老人时，她自告奋勇“接单”，每周固定抽出半天去看望她们，陪她们聊聊天，减轻孤独感。前几天段时间天气热，老人说想买双草编拖鞋不捂脚
自 2009 年比特币诞生以来，区块链技术的兴起引发了全球科技界的极大兴趣。许多最有能力的工程师和研究人员都在探索区块链技术及其相关应用，特别是在智能合约的领域。在此大背景下，以太坊(Ethereum)成为了分布式应用程序(dapps)的主导平台，拥有最大的开发者社区和迄今为止部署的最多数量的智能合约。然而，以太坊在其大规模应用的道路上面临着许多关键的挑战，其中之一便是区块链存储大量数据的有限能力。如何在分布式环境中高
人类自从存在的那一天起，就拉开了与死亡进行抗争的大幕。据国家心血管中心统计，我国每年心源性猝死者高达54. 4 万，居全球之首。作为抢救心搏骤停这一直接威胁人们生命急症的主要手段——心肺复苏术就成了能使临危患者“起死回生”的主角。但是，目前在我国，心脏骤停的抢救成功率极低，能够抢救存活的患者不到1%。归结原因，主要是心肺复苏的全民普及较差。为了改变这一下现状，挽救更多心脏骤停病患的生命，由爱心人寿协办的“
3月19日，共享充电宝品牌怪兽充电与阿里旗下的饿了么宣布在上海正式达成战略合作。据悉，双方将在功能体验、渠道运营、商户服务、会员体系等多维度展开合作。
据彭博报道，知情人士称，苹果正考虑推出有着更坚固外壳的智能手表Apple Watch，目标是运动员、徒步旅行者和其他在更极端环境下使用该设备的人。苹..
除了 CES2021消费电子展期间展示的概念设备，近日又有外媒发现 TCL 在酝酿又一款“可折叠 + 卷屏”智能机。考虑到该公司拥有自己的面板厂（华星光..
作为一家在开源创新领域有着巨大影响力的非盈利组织，阿帕奇软件基金会（以下简称 ASF）刚刚迎来了该组织的22周岁生日。当地时间3月24日(本周三)，..
Canalys 首席分析师 Chris Jones 表示:「L2级自动驾驶已经被广泛普及，不再是某些高端品牌车型的独占功能了。」分析师强调，驾车者需要接受有关L2..
今天下午，小米集团副总裁、手机部总裁曾学忠在其个人微博宣布，全新小米手环6将于下周一发布。此前小米已经官宣，3月29日晚19:30举办发布会，预计..
在2020年Q4财报电话会议上，腾讯将Q4季度游戏收入的环比下滑归因于疫情和季节性因素——居家办公的生活普遍结束，以及相较去年更晚的春节，使跨年..
据中新网报道，当今世界最大的单口径射电望远镜、被誉为「中国天眼」的500米口径球面射电望远镜（FAST）数日后将正式向世界开放，接受全球科学家的..
众所周知，微信对于聊天记录的同步、保存非常不友好。虽然官方号称是为了保护用户隐（bu）私(xin)，但确实也带来了诸多不便，于是很多人出于种种目..
据LETSGODIGITAL报道，自从三星在2019年发布Galaxy Fold可折叠智能手机后，很多人都想知道苹果什么时候会推出第一款折叠手机。..
3月26日，FF在其官方微信公众号（FaradayFuture）宣布，已筹集到近1亿美元的债权融资，其内容如下:..
2020年，庞大的互联网流量迎来新增与分流。短视频行业正以每日110分钟的使用时长抢占手机用户的上网时间，成为仅次于移动社交的第二大互联网行业。..
相比有线耳机带来让人纠结的线束困扰，蓝牙耳机让聆听彻底变得无拘无束，深受广大年轻人的喜欢。对于市面上的各种蓝牙耳机稍微有名一点的牌子就要..
随着家庭影音技术进入新纪元，人们的视听娱乐方式也在不断发生变化，单一的视觉娱乐早已不能满足人们的需求。看电视+K歌，兼顾视听唱的客厅娱乐..
3月初，辛巴接受了亿邦专访。3月中旬，亿邦将专访内容梳理后进行发布，从专访内容可以看出，辛巴有了很大的改变。从大家印象中性情的带货主播，..
近年来，家庭清洁家电热度不断攀升，消费者对产品的关注早已不局限于清洁效果，颜值和性能也成为重要的选购标准。日前，备受瞩目的德国红点设计奖..
美东时间3月26日，中国最大的在线问答社区知乎正式挂牌纽交所，股票代码为「ZH」，本次知乎赴美IPO，富途与瑞信、高盛、JP摩根等顶尖投行共同担..
3月25日，消费内容社区“什么值得买”官方宣布正式上线全新App10.0版本。新版本对首页和好价、百科、社区等频道均进行了全面升级，以同时实现“..
客厅娱乐的发展，一个可以支撑起客厅的电视盒子就显得非常的重要，但是很多用户对于电视盒子的技术乃至产品参数都不是很了解，所以小编给大家列了..
电动牙刷哪个牌子好点?由于电动牙刷现在的市场需求很大，市场也比较火爆。但是国人的口腔问题其实很复杂，80%左右的人都有不同程度的牙龈炎、蛀牙..
刷牙这件事，看似简单，但如果刷牙方式不对，是难以把牙齿刷得干干净净的。有很多朋友会问：刷牙还有什么讲究吗?每天早晚使用牙刷刷牙不就可以了..