厦门市社会信用体系建设宣传《扬信用为帆 创文明厦门》

从2009年的双十一成交额0.52亿元到2020年半小时成交额突破3723亿元，过去12年的“双11”电商购物节用爆发式的增长证明了线上消费市场的巨大潜力。面对正在到来的第13个“双11”，不少人在等待下一个可能被改写的数据纪录，也开始思考这12年中流量的力量、渠道的创新和消费观念的变化。“618”、“双11”、“双12”这一个个原本只是简单的数字，被打造成为全民狂欢的购物节。但是，面对三大电商独大的局面，越来越多的电商从业者苦?