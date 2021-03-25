抖音电商公布羽绒类商品治理结果：冻结违规店铺700余家

站长之家(ChinaZ.com) 3月25日 消息:羽绒类商品是电商平台里畅销商品之一，但有不少店铺的商品存在这严重的质量问题，这也是抖音电商重点打击对象。

今日，抖音电商公布羽绒类商品治理结果，2020年至今，该平台提前技术拦截超4万件违规羽绒类产品上架，共封禁违规羽绒类商品近7万个。

据悉，抖音治理团队对平台内售卖的羽绒商品进行专项质量抽检。抽检中，该平台对假冒材质、材质成分实际含量与宣称不符、品名厂名厂址缺失的商品进行了重点处理，并采取封禁、扣除商家保证金、店铺扣分等处罚。其中18家涉嫌资质造假的店铺已被清退处理。

根据《2020抖音电商消费者权益保护年度报告》显示，该平台投入了3000万元专项经费，通过随机抽样自检、定向热销商品送第三方质检、平台独创实物体感抽检，对全平台超64万件商品进行了全面抽检。

2020年至今，该平台采取低价识别和技术拦截等手段，提前阻断超4万件违规商品上架，封禁违规羽绒类商品近7万个，冻结违规店铺货款700余家。

此外，抖音电商品质保护中心主动出击调查，协助河南永城警方打假伪劣羽绒被，涉案8人被刑事拘留。

《2020抖音电商消费者权益保护年度报告》显示，截至2020年底，该平台清退售假商家9384家，协助执法部门打击违法人员113名，涉案金额超1.1亿元。抖音电商还与上百品牌权利人合作，删除侵权商品链接超1300条。