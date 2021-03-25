陌陌2020年财报：全年营收150.242亿元，净利润28.962亿元

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 陌陌最新资讯 > 正文

陌陌2020年财报：全年营收150.242亿元，净利润28.962亿元

2021-03-25 15:53 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月25日 消息:今日下午陌陌发布了2020年第四季度及全年财报，第四季度，陌陌净营收为人民币37.952亿元（约合5.816亿美元），全年营收150.242亿元，净利润28.962亿元。

陌陌

财报显示，2020年第四季度，陌陌公司净营收达37.952亿元，去年同期为46.88亿元。非美国通用会计准则计量，2020年四季度归属于陌陌母公司的净利润为8.364亿元;2020年全年，陌陌公司净营收为150.242亿元，去年同期为170.15亿元。非美国通用会计准则计量，归属于陌陌母公司的净利润为28.962亿元。

2020年全年，陌陌公司净营收达到150.242亿元，不按照美国通用会计准则计量，归属于陌陌母公司的净利润为28.962亿元。不按照美国通用会计准则计量，每股美国存托股（ADS）摊薄净利润为13.16元。

截至到2020年12月，陌陌主App月度活跃用户为1.138亿，2020年第四季度，陌陌公司直播服务与增值服务付费用户去重后总数达1280万。

截至2020年12月31日，陌陌持有的现金、现金等价物、定期存款和短期存款、限定性现金为164.823亿元。 

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 富途2020年Q4财报：企业服务增长迅猛，赴美赴港IPO必备互联网券商

    3月16日,富途发布2020年Q4和全年财报,财报显示,富途2020年Q4总营收同比增长282%,2020年全年总营收同比增长212%,达4.27亿美元,注册用户数超1192万,开户客户数142万人,有资产客户数51.7万。财报中,富途To B的企业服务富途安逸业绩增长迅猛,累计为105家新经济企业提供IPO&IR服务*,包括名创优品、陆金所、逸仙电商、一起教育、嘉和生物、京东健康、蓝月亮、新东方在线、清科创业等,截至2020年Q4,富途在美股港股共诞生了22个百亿港元级?

    富途

  • 互联网上搞玄学，现在的年轻人都怎么了？

    豆瓣生活组里，一位网友的真诚发问火上了首页，还被营销号搬上了微博。点开评论转发，除了“哈哈哈哈哈哈”，还有不少人认真讨论着“拜佛之法”:“亲测有效”“下次试试”“去外国要报国籍吗”。这更让人费解了，从什么时候起，年轻人都在拜佛念经“搞玄学”了?

    互联网占卜 互联网算命 玄学

  • 富途证券丨财报前瞻：腾讯20Q4财报在即，能否大超预期？

    3月24日(本周三),股王“腾讯”将公布2020Q4财报,本次财报主要背景、关注点如下:1) 2020Q3腾讯业绩超预期,游戏业务增速3年来新高;2) 2020Q4《天涯明月刀》2020年10月贡献营收增量,首月流水逾13亿元,手游业务预期保持强劲增长;3) 大文娱整合加速,付费率及ARPPU持续提升;4) 双十一促销带动线上广告业务增长提速。一、20Q3回顾:业绩超预期,游戏业务增速3年来新高先简单回顾下20Q3业绩:Q3腾讯营收总计为1254.47亿元,同比增长29%,高于彭?

    富途证券

  • 互联网进入存量时代，趣头条握住短剧新变量

    进入 2021 年，短剧行业进入沉淀期。作为第一个试水短剧的网文平台，趣头条旗下米读在对受众需求的细致分析下，精准把握方向并定制创作，成绩斐然。短剧既有短小精悍的特点，能够适应现代人快节奏的生活方式，又能带给观众沉浸式的追番体验，大有被持续消费的可能性——观众对丰富的碎片化娱乐方式，新类型短视频内容的需求迫在眉睫。这种从制作方制作成本、观众观看时间成本与现代人碎片时间无比契合的短剧，一度有“网大之后，短

    趣头条

  • X浏览器程凯：一个互联网犟人的故事

    早上九点多，地铁13号线缓缓进站停靠，仿佛大坝开闸，乌泱泱的人群从车门泻出来，流向各自的上班地点，列车关门开走，三分钟后再来一趟，如此往复。等时针一圈圈转到六七点，人群又涌入地铁站，把早上的情节倒放一遍。地铁就像这座城市的动脉，不断运送红细胞，靠它们携带的氧气来维持机体活力。

    创业者 浏览器 互联网人

  • 京东探索工业互联网的实践路径:数字化的工业品是实现工业互联网的核心要素

    从2018年政府工作报告首提“发展工业互联网平台”至今，工业互联网已连续第4年被写入政府工作报告。作为第四次工业革命的重要基石，以及“十四五”期间推动产业升级的关键支撑，工业互联网已成为2021年全国两会的热点话题之一。在日前新京报举办的“两会经济策之数字经济”论坛上，两院院士、全国政协委员、行业专家就围绕工业互联网展开了讨论。中国工程院院士、中国互联网协会咨询委员会主任邬贺铨在发言中指出，工业互联网是工?

    京东 工业互联网

  • 抖音变重：互联网商业变现的最后野望

    抖音内测上线“优惠团购”功能，前期形式上类似于美团的到店团购服务，主攻餐饮和酒旅两大版块。除了借鉴美团外，据接近字节的人士透露，后期还会加入撮合交易信息，涉及房屋租赁、二手数码，同城家政、招聘服务等。

    抖音 抖音变现 抖音运营

  • 315互联网安全大数据：互联网安全相关的行政处罚共有528条

    互联网安全相关的行政处罚共有528条，其中2019年新增192条，2020年新增193条。多数企业的处罚事由都与违反了《互联网安全保护技术措施规定》、《互联网安全保护技术措施规定》等制度有关。

    315晚会 大数据 互联网安全

  • 环信CTO：互联网高并发技术方案选型思考和实践

    本文试图通过渐进的技术分析，和大家分享我们在互联网高并发技术方案选择上的一些思考和决策;从技术选型的高度为架构师在面对高并发业务设计时需要考虑的方方面面做一个参考。Beautiful Concurrency & Pretty Erlang前言环信以“连接人与人，连接人与商业”为使命，旨在为广大企业开发者提供最优质的全球即时通讯PaaS服务。如何实现高并发场景下，弹性化的保障服务质量是我们一贯的业务要求和技术追求。本文试图通过渐进的技术分析

    环信

  • 互联网浪潮之下，智能电视广告已成必争之地

    纵观广告的发展史,中国广告业一直随着媒介和技术的进步而进行变革,当今互联网时代的大数据背景下,数字化广告逐渐成为主导市场。《2020中国互联网广告数据报告》显示,2020年互联网广告维持了13.85%的增长态势;互联网营销规模突破万亿大关,为实体经济复苏开启了本土时代的新路径。由此可见互联网广告早已成为广告行业的主要支撑之一,其中OTT广告凭借其家庭场景下的超高触达率;大数据背景下精准人群画像分析以及巨大的流量池,已经成为

    智能电视广告 开屏广告

  • 工业互联网的健康发展，离不开数据的安全保护

    近日，央视新闻联播报道，政协第十三届全国委员会第四十九次主席会议在京举行，360集团创始人周鸿祎作了题为“做好数据资源的开发利用保护”的汇报。360集团是中国网络安全的龙头企业，致力于推进网络安保、关键基础设施保护、行业安全服务等方面的技术研究和产业应用。近几年，随着工业互联网的起步发展，360集团也在积极布局工业互联网领域。工业互联网作为新一代信息通信技术与工业经济深度融合的全新工业生态、关键基础设施和?

    工业互联网 数据安全

  • Redmi K40系列发布；唯品会2020Q4财报易有道发布2020Q4财报

    昨日晚间，Redmi K40系列正式发布。其中，Redmi K40配备E4AMOLED 居中打孔屏幕，120Hz 屏幕高刷新率，搭载骁龙870处理器，X 轴线性马达以及4520mAh电池，6GB+128GB 售价1999元，8GB+128GB 售价2199元，8GB+256GB 售价2499元，12GB+256GB 特惠 2499元。

    Redmi RedmiK40 唯品会

  • FMS多媒体系统融合技术与价值，深挖互联网领域巨大潜力

    自 2009 年比特币诞生以来，区块链技术的兴起引发了全球科技界的极大兴趣。许多最有能力的工程师和研究人员都在探索区块链技术及其相关应用，特别是在智能合约的领域。在此大背景下，以太坊(Ethereum)成为了分布式应用程序(dapps)的主导平台，拥有最大的开发者社区和迄今为止部署的最多数量的智能合约。然而，以太坊在其大规模应用的道路上面临着许多关键的挑战，其中之一便是区块链存储大量数据的有限能力。如何在分布式环境中高

    多媒体系统

  • 互联网贷款再迎新规，融慧金科白盒服务助力中小银行掌握“自主风控”

    互联网贷款业务头上的“紧箍咒”再一次被勒紧。2 月 20 日，银保监会发布了《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》，叫停了地方法人银行的跨区域互联网贷款业务、防止商业银行互联网贷款业务依赖于一两家互联网巨头的情况、明确了合作机构必须和商业银行做实质性的风险共担、要求商业银行必须实现互联网贷款贷前、贷中、贷后的自主可控。1.落实风险控制要求。商业银行应强化风险控制主体责任，独立开展互联网贷款风险管理

    融慧金科

  • 虎牙2020Q4财报

    今日，虎牙公布了2020年以及2020Q4财报。财报显示，2020年第四季度，虎牙营收29.90亿元，同比增长21.2%。归属于虎牙的净利润为3.06亿元，同比增长26.5%。

    虎牙 直播 视频

  • 哔哩哔哩回港上市开启招股，富途作为唯一上书互联网券商助力IPO

    3月18日,即将赴港二次上市的哔哩哔哩正式开始招股,并预计将在2021年3月29日挂牌上市,股份代号为9626。18日至23日的招股期间,哔哩哔哩将发行2500万股,包括香港公开发售的750,000股及国际发售的24,250,000股,分别占全球发售股份总数的3%及97%。招股价上限为988港元,以上限价计算,哔哩哔哩集资额最多247亿港元。联席保荐人包括摩根士丹利、摩根大通和瑞银等顶尖投资机构。富途作为上书承销商之一,将与上述顶尖投行一齐助力哔哩哔哩IPO

    富途 哔哩哔哩

  • 不得向大学生发放互联网消费贷：避免陷入高额贷款陷阱

    《通知》指出，近期，部分小额贷款公司以大学校园为目标，通过和科技公司合作等方式进行诱导性营销，发放针对在校大学生的互联网消费贷款，引诱大学生过度超前消费，导致部分大学生陷入高额贷款陷阱，侵犯其合法权益，引起恶劣的社会影响。

    网贷 互联网贷款 网贷行业

  • 两会关注乡村振兴与脱贫攻坚衔接 “互联网+”助力巩固健康扶贫成果

    2021年3月5日，十三届全国人大四次会议在京召开。政府工作报告中提出，全面实施乡村振兴战略，促进农业稳定发展和农民增收，引发了两会代表与网民热议。政府工作报告指出，全面实施乡村振兴战略，要做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。据国务院扶贫办建档立卡数据显示，在我国建档立卡贫困户中，因病致贫、返贫户占42%以上，是农村人口贫困的主要成因。为此，国家相关部门联合推动健康扶贫工程，实施医疗保障脱贫攻坚行?

    京东健康

  • 月活用户破2亿，“囿于破圈”的B站与互联网社区的未来？

    B站发布了2020年Q4和全年未经审计的财务报告，财报数据展示了B站一贯的高速增长状态。Q4季度B站月均活跃用户(MAU)达到2.02亿，较去年同比增长55%，而该季度B站月均付费用户达到1790万，较去年同比增长103%。

    B站 哔哩哔哩 B站财报

  • 信通院主导完成首个工业互联网网络领域国际标准

    据中国信通院微信公众号消息，国际电信联盟标准化局（ITU-T）近日在第13研究组(未来网络与云)的全会上通过了中国信息通信研究院技术与标准研究所主导制定的首例工业互联网国际标准——ITU-T Y.2623《工业互联网网络技术要求与架构(基于分组数据网演进)》。

    工业互联网 信通院 ITUT
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO权威解答 高通骁龙处理器排名 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链 KPI

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM