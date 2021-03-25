陌陌2020年财报：全年营收150.242亿元，净利润28.962亿元

站长之家（ChinaZ.com）3月25日 消息:今日下午陌陌发布了2020年第四季度及全年财报，第四季度，陌陌净营收为人民币37.952亿元（约合5.816亿美元），全年营收150.242亿元，净利润28.962亿元。

财报显示，2020年第四季度，陌陌公司净营收达37.952亿元，去年同期为46.88亿元。非美国通用会计准则计量，2020年四季度归属于陌陌母公司的净利润为8.364亿元;2020年全年，陌陌公司净营收为150.242亿元，去年同期为170.15亿元。非美国通用会计准则计量，归属于陌陌母公司的净利润为28.962亿元。

2020年全年，陌陌公司净营收达到150.242亿元，不按照美国通用会计准则计量，归属于陌陌母公司的净利润为28.962亿元。不按照美国通用会计准则计量，每股美国存托股（ADS）摊薄净利润为13.16元。

截至到2020年12月，陌陌主App月度活跃用户为1.138亿，2020年第四季度，陌陌公司直播服务与增值服务付费用户去重后总数达1280万。

截至2020年12月31日，陌陌持有的现金、现金等价物、定期存款和短期存款、限定性现金为164.823亿元。