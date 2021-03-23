小米：将在3月29日发布空调新物种 全新定义下一代空调

站长之家（ChinaZ.com）3月23日 消息:今日，小米方面宣布，将在3月29日发布「空调新物种」，全新定义下一代空调。
小米称，小米愿意根据米粉需求做改变产业格局的事儿。
据悉，小米将在3月29日19点30分举行小米春季新品发布会，发布会的主题是「生生不息，有些重要的事想要告诉你」。
根据此前消息，小米将在此次发布会上发布小米11Pro/Ultra旗舰手机。
站长之家（ChinaZ.com）3月23日 消息:今日，小米方面宣布，将在3月29日发布「空调新物种」，全新定义下一代空调。
小米称，小米愿意根据米粉需求做改变产业格局的事儿。
据悉，小米将在3月29日19点30分举行小米春季新品发布会，发布会的主题是「生生不息，有些重要的事想要告诉你」。
根据此前消息，小米将在此次发布会上发布小米11Pro/Ultra旗舰手机。
新风空调虽然说是近年来才兴起的产物，但是在目前的空调市场中却异常火爆，由于“健康家电”这一风口的到来，其势头非常猛烈，销量也是连创新高，与市场的传统空调相比，新风空调显然表现出了更为旺盛的活力。不过与之相对的，却是国内1%的新风普及率，但从另外一个角度来看，也意味着新风空调市场庞大的可发展空间和肉眼可见的市场红利。关于这一点，空调行业的头部品牌自然比我们看得更加透彻，对此也都有所布局，譬如TCL空调，?
3月9日，TCL 2021春季新品发布会如期举行，并在微博、腾讯视频、B站等47个平台同步上线直播。发布会上，TCL实业兼TCL电子 CEO王成与合作伙伴、媒体和线上观众一起，共同见证TCL 2021最新智慧科技产品矩阵的重磅发布。 本次春季新品发布会，TCL以“智慧科技更懂你”的主题，并正式发布了旗下全套系AI家电新品——TCL灵悉C12全套系AI家电，重磅升级全场景智慧家电体系。 TCL 智慧新风空调作为TCL灵悉C12的一员，携行业领先的新风技?
“PM10 指数严重爆表、能见度不足 1000 米，恶劣天气将持续一天……”今日，北京再次拉响沙尘蓝色预警。一切被蒙上橙黄“滤镜”、不骑个骆驼都不好意思出门，一开口都是“土味”情话……网友一系列的吐槽，更是传递出满满的无奈。此时，如何拥有健康清新的室内空气以确保呼吸健康，成为大众关注的焦点。 这一市场需求折射在空调产业中，契合的是从传统“柔风”向“新风”产业赛道的加速转型。而且从宏观市场需求和产业趋势看，随?
2 月 25 日，"万势俱备·伴春风"海信科龙空调 2021 春季新品发布会在青岛隆重举行，会上不仅正式推出海信新风空调·春风系列、蓝鲸大风量系列新品，科龙空调作为海信旗下的年轻化空调品牌，也在本次发布会上与经销商们分享了科龙空调在 2021 年春季发布新款母婴睡眠空调的始末由来。深耕用户需求，解决用户痛点在本次新品发布会上，针对当下国人睡眠质量和母婴消费两大社会热点问题，海信空调副总裁王宏伟表示，"无论是睡眠问题还?
AWE2021 中国家电及消费电子博览会将于 3 月 23 日于上海虹桥国家会展中心拉开帷幕。在本次展会中，科龙空调以“智享健康 呵护好眠”为主题，携最新推出的科龙母婴睡眠空调等多款产品惊艳亮相，现场将直观解密诸多创新黑科技，届时将展现更智能、更有温度的个性化舒适空间。作为以技术创新引领行业发展的专业空调品牌，科龙空调始终以解决用户痛点为目标方向，深入市场观察用户痛点，推出了专为母婴人群打造的科龙母婴睡眠空调。现
3月9日，TCL 2021春季新品发布会正式开启，在这短短一个多小时里，TCL告诉了我们身为一家大国品牌，如何在困境之下逆势前行，成为“最强逆行者”，也告诉了我们，它在过去一年里的销量战绩与高光成就。在此次发布会，TCL还为我们展示了象征着技术突破与创新的成果，同时也代表了TCL长期以来致力研发与布局AI×IoT战略后的结晶，它就是此次发布会的亮点之一——TCL灵悉C12全套系AI家电。该套系新品涵盖了智屏、冰箱、洗衣机、空调、
内行看门道，外行看热闹。 3 月 23 日在上海举行的AWE这个家电行业的年度盛会，更像是广大用户触碰未来和梦想生活的一个窗口。这个未来是什么？毫无疑问——智能。过去一年多疫情的洗礼，加剧了家电智能化浪潮的到来。在上海虹桥国家会展中心 6 个场馆、 15 万平方米的展区里，智能技术已经融入到每个参展企业的毛孔。逛遍整个AWE展会，记者发现中国智能家电的未来在海信，海信为什么会成为把握住智能化时间窗口的那一个？硬件： 9
联合国卫生组织(WTO)曾告诫人们说：“有很多人不是死于疾病，而是死于无知。”所谓“无知”，首先就是健康意识问题。虽然随着社会的发展和生活理念的进步，人们的健康意识有所提升，但很多人的关注点还是仅仅局限于食物等方面，没有注意到洗衣服也有“健康秘诀”。近期，三星家电推出智爱·呵护系列新品，其中三星智爱·呵护系列洗衣机主打“健康洗衣”，同系列干衣机主打“除菌护衣”，两者强强联合，一同守护消费者的健康生活。?
追觅科技是一个智能家电行业的知名品牌，成立于2017年年底，追觅旗下产品品类重点集中在清洁家电和个护家电两大领域。短短几年，追觅科技便取得了可观的成绩，今年，追觅科技参加了CES国际展会，受到行业和媒体的广泛关注和一致好评。 追觅 科技 产品注重科技研发与产品性能 追觅科技在高速马达、流体力学、机器人控制以及VSLAM等多方面处于领先水平，开创了一系列革新性产品。举例来说，其旗下的扫地机器人便应用了TOF+VSLAM技术
3 月 14 日，海信空调召开“新风空调 海信夺冠” 2021 京东·海信战略合作暨海信新风空调清氧系列X6 新品发布会，重磅推出“海信新风空调清氧系列X6”新品。这也是继“春风系列”、“蓝鲸系列”之后，海信空调的又一力作。清氧系列以用户需求为基础，满足用户不同场景化需求，再一次将“新风普及风暴”推向了一个新高度。人们在封闭室内呆的时间越长，环境中的二氧化碳浓度会越高。经常通风换气、空气清新的室内环境会抑制病毒、细
近日，格力集团宣布从3月1日起销售的家用空调提供10年免费包修服务。
“3月5日的超品活动,海尔将与苏宁强强联合,给苏宁消费者带来了众多独家优惠。”在谈到苏宁即将启动的超级品牌月时,海尔智家生态平台副总裁王利笑着说。3月1日,苏宁易购宣布,全面启动2021年首个重点大促——315全民焕新节。为迎合消费升级大趋势,覆盖核心消费人群,苏宁易购将联合欧莱雅、海尔、惠普、宝洁、老板、美的、realme、好奇、喜临门、创维、海信、西门子、苏泊尔、九牧、箭牌等品牌,把超级品牌日升级为全新的超级品牌月,双
作为世界上最大、影响最为广泛的消费类电子技术年展，CES2021(国际消费类电子产品展览会)近日正式收官。由于大环境的影响，此次会展是54年来首次采用线上开幕的形式进行。 追觅科技亮相C ES ，迎来新的发展空间和机遇 追觅科技作为中国清洁领域的代表科技品牌之一，今年携旗下全系清洁产品亮相此次会展，初次对外公布了即将发布的旗下全新T30无线吸尘器。追觅科技在此次会展中的表现得到了来自媒体和行业的高度关注，同时也收获了
随着家电产品不断升级,家电消费正式迈入智能时代,更加便捷、人性化的家电成为零售市场的主流。春节刚过,苏宁联合海尔将在3月5日推出新春首场重磅“超级品牌日”。从3月1日起,消费者即可登录苏宁易购APP整点抢千元苏宁卡和限时直降大额券,福利提前放入购物车。购物满5000元-15000元,还有小U音箱、扫地机器人、笔记本等好礼相赠。如今,直播带货已深入各行各业。女神宋祖儿将空降直播间,抢限量1000元大额券甚至免单福利。届时,粉丝可?
店宝宝获悉，近日，苏宁与天猫物流方面的合作进一步升级。通过菜鸟与苏宁物流的相互协同，双方将在全国一线至四线城市实现 48 小时发货，全国范围内过年期间不打烊，让消费者可随时随地网购年货。曾经，国美是家电行业当之无愧的渠道老大，强势如苏宁也只能屈居“千年老二”，当时的京东尚还没有出生。电商的发展渐渐改写了格局， 2018 年，国美巨亏将近 50 亿，创始人黄国裕重回幕后掌控。客观地说，家电行业的又一个黄金十年已过
“小家电，大市场。”这句话用来形容当下的小家电行业，恐怕再恰当不过。最近，智能投影仪公司极米科技上市，首日股价即暴涨296%。而包括厨电品牌OTE、清洁电器厂商顺造科技等一批国产初创小家电，也于近日纷纷获得融资……
外媒报道称，富士康正计划将其位于美国威斯康星州的工厂改建为电动汽车工厂，该工厂自 2017 年开始运营以来，因工厂利用率不足而造成损失。
扩展现实联盟（The Expanded Reality）是一个以LG Uplus为中心的5G内容联盟，在近日又宣布新的合作伙伴加入。
追觅科技是国内智能家电品牌，专注于清洁家电和个户家电产品研发，其产品高性价比，深受用户喜爱，可谓是一颗冉冉升起的明星。追觅科技成立于 2017 年，短短几年时间便取得了可观的成绩。 2020 年，追觅科技荣膺中国电子信息行业飞马奖，受到业内人士以及媒体的广泛关注。 追觅科技 攻克行业技术难题， 市场潜力巨大 追觅科技是一家致力于高新技术研发与创新的企业，自成立以来就在科研方面投入了巨大的人力与财力。高速马达、流?
近年来,智能家居的说法此起彼伏、产品风起云涌,但是从智慧家庭的消费需求看,消费者在日常生活中,却很难实现真正的全屋智能家居。2021年是多重技术创新叠加的革新时代,也是智能家电迅速发展、升级的一年。所以美的与华为建立战略合作,并表示新一代的家用电器将全部搭载鸿蒙系2.0系统。而该系统具备通过跨设备协同、大小屏互动、极速配网、可视可说AI赋能语音交互等功能。也就是说家电互相“孤立”的现状将被打破,“万物互联”的智慧
游戏《王者荣耀》发布声明称，决定取消与Burberry（博柏利）合作的新皮肤及皮肤计划。据人民日报，BCI成员博柏利曾发表过与新疆棉花“切割”言论。..
中国人民银行数字货币研究所所长穆长春指出，电子支付场景下，微信和支付宝这个钱包里装的是商业银行存款货币，数字人民币发行后，大家仍然可以用..
这几天，H&M发声明“抵制新疆棉花”一事引发大众极度愤怒，昨日，大量线上平台已经屏蔽了H&M搜索结果。..
美图公司今天发布了2020年报，去年公司持续经营业务实现总收入人民币11.94亿元，毛利达到人民币7.94亿元，同比2019年分别增长了22.1%和13.5%。..
今晚，智能手机品牌iQOO召开新品发布会，正式推出千元性能机iQOO Z3。55W闪充、120Hz竞速屏，售价1699元起。..
滴滴官微今日发文称，近日，广州一位用户的滴滴账号出现异地订单的情况。滴滴信息安全团队联动微信安全团队迅速进行了核查。..
天猫国际总经理刘一曼今日在2021年商家大会上表示，进口“三新”策略升级到“五新”，在持续孵化新品类、引入新品牌、首发新商品的基础上，推出进..
3月25日消息，网传京东一37岁程序员疑似因常年夜班在工位猝死。当事人现身微博回应:已报警，恳请大家不信谣不传谣。..
这个世界只会优待站在风口的人。数据显示，2020年全球数字化转型和服务支出将增长10.4%，达到1.3万亿美元。虽然明显低于2019年的17.9%，但仍显现出..
当“鸡娃”家长面临孩子因学习压力影响睡眠时，该如何平衡两者之间的矛盾?3月25日，荣耀平板7联合猿辅导在线教育，举办了一场以“倍速学习力 带孩..
3月25日，全国知名内分泌专家邹大进教授入驻京东健康，并担任糖尿病-营养康复中心学术带头人，同时，京东健康与上海山丘联康健康管理有限公司（下..
3月15日是全国消费者权益日诚信是城市文明的基石厦门市信用办厦门市公共信用系信息中心推出3·15专题宣传视频《扬信用为帆 创文明厦门》。..
Clubhouse以兴趣为引子，旨在打破圈层限制，为用户创造平等对话和交流机会。名人效应、邀请制、兴趣圈、仅支持语音对话、陌生人社交等与众不同之处..
3 月 26 日晚 8 点，THE9“虚实之城”沉浸式虚拟演唱会第一场“昼·造梦”即将拉开帷幕。作为THE9 成团后的首场演唱会，这次运用XR技术打造的舞台..
淘宝特价版今天对外宣布进行战略升级，阿里巴巴集团副总裁、C2M事业部总经理汪海表示，未来一年，淘宝特价版将打造全品类源头直供体系，持续补贴日..
日前中国移动、电信、联通三大运营商都公布了2020年报，三家公司去年的净利润超过1400多亿，日赚大约3.9亿元，大家贡献了多少?..
由龙牡壮骨颗粒赞助播出的家庭代际和谐促进真人秀节目《婆婆和妈妈》第二季，自开播以来就话题不断。其中，陈松伶与张铎妈妈间剑拔弩张的关系，更..
日前，国家工信部旗下中国电子信息产业发展研究院（CCID）发布了《2021年中国网络准入控制系统市场分析报告》。报告显示，2019年国内网络准入控制..
为进一步强化司机的安全行车意识和文明服务意识，万顺叫车铜陵分公司始终坚持以常态化培训提升从业人员的综合素质，更好地服务于市民的出行，打造..
3 月 23 日， 2021 中国家电及消费电子博览会（AWE2021）正式拉开帷幕。经过十年的探索与积淀，AWE重新出发，以“AWE新十年，智竞未来”为主题，引..