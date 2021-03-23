小米：将在3月29日发布空调新物种 全新定义下一代空调

新风空调虽然说是近年来才兴起的产物，但是在目前的空调市场中却异常火爆，由于“健康家电”这一风口的到来，其势头非常猛烈，销量也是连创新高，与市场的传统空调相比，新风空调显然表现出了更为旺盛的活力。不过与之相对的，却是国内1%的新风普及率，但从另外一个角度来看，也意味着新风空调市场庞大的可发展空间和肉眼可见的市场红利。关于这一点，空调行业的头部品牌自然比我们看得更加透彻，对此也都有所布局，譬如TCL空调，?