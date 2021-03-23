小米：将在3月29日发布空调新物种 全新定义下一代空调

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小米：将在3月29日发布空调新物种 全新定义下一代空调

2021-03-23 20:02 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月23日 消息:今日，小米方面宣布，将在3月29日发布「空调新物种」，全新定义下一代空调。

小米称，小米愿意根据米粉需求做改变产业格局的事儿。

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据悉，小米将在3月29日19点30分举行小米春季新品发布会，发布会的主题是「生生不息，有些重要的事想要告诉你」。

根据此前消息，小米将在此次发布会上发布小米11Pro/Ultra旗舰手机。

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